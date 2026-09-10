Weekend speciale per gli amanti della MotoGP, col Motomondiale che arriva a Misano per il Gran Premio di San Marino 2026, il GP della Repubblica del Titano che è però gara di casa per tanti centauri italiani. Pronostici MotoGP San Marino 2026.

Pronostici MotoGP San Marino 2026: i protagonisti a Misano

Il Motomondiale di MotoGP arriva a Misano con una classifica che, dopo il GP di Aragon, è diventata ancora più incerta e spettacolare. Il round spagnolo ha infatti cambiato gli equilibri nella parte alta della graduatoria, riportando prepotentemente Marc Marquez nella lotta per il titolo. Ora si corre il Gran Premio di San Marino 2026.

Jorge Martin conserva la leadership del campionato, ma il suo margine si è assottigliato sensibilmente. Il pilota Aprilia è a quota 256 punti, mentre Marc Márquez, autore di un weekend perfetto ad Aragon con la vittoria sia nella Sprint sia nella gara della domenica, è salito al secondo posto con 237 punti. Il distacco tra i due è ora di appena 19 lunghezze.

Alle loro spalle c’è Marco Bezzecchi, protagonista a sua volta ad Aragón con la pole position e il terzo posto in gara. Il pilota Aprilia occupa la terza posizione nel Mondiale con 232 punti e si trova quindi a soli cinque punti da Márquez e 24 dalla vetta. Un margine minimo, considerando che alla fine della stagione mancano ancora diversi appuntamenti.

La sensazione è dunque quella di un campionato completamente riaperto. Martin ha ancora il vantaggio di essere davanti a tutti, ma Marquez ha ritrovato il passo e soprattutto la continuità necessaria per tornare a essere una seria minaccia per il titolo. Bezzecchi, dal canto suo, continua a rimanere agganciato alla lotta e arriva a Misano con l’entusiasmo del podio conquistato in Aragón. E proprio Misano potrebbe rappresentare un passaggio importante nella corsa al Mondiale. Il Gran Premio di San Marino sarà infatti l’occasione per capire se Aragón abbia semplicemente riavvicinato i protagonisti della classifica oppure se abbia definitivamente aperto una nuova fase della stagione, con tre piloti pronti a contendersi ogni punto.

Ai Ogura salterà anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota giapponese della Trackhouse Racing non sarà al via del prossimo appuntamento della top-class a Misano. Gli ultimi controlli medici effettuati a Barcellona hanno infatti confermato che la frattura al pollice della mano sinistra, rimediata durante un allenamento alla vigilia del Gran Premio d’Aragona, non è ancora sufficientemente consolidata per consentirgli di tornare in pista in condizioni di piena sicurezza. A differenza di quanto accaduto ad Aragon, questa volta la Trackhouse Racing ha scelto di non ricorrere a un sostituto. In Spagna, al posto di Ogura, era sceso in pista Lorenzo Savadori, ma a Misano la squadra schiererà soltanto Raul Fernandez.

Gran Premio di San Marino: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. La storia del circuito di Misano parte dal 1972 quando venne costruito e iniziò ad ospitare il Gran Premio di Italia. E’ tornato nel calendario del Motomondiale solo nel 2007 dopo importanti modifiche tra cui l’inversione di marcia. L’attuale configurazione misura 4.2 km e conta 6 curve a sinistra e 10 a destra.

Record. Il maggior numero di vittorie è di Marc Marquez con sei successi, mentre Valentino Rossi Jorge Lorenzo sono a quota tre.

Meteo. Al momento le previsioni danno probabilità di pioggia al venerdì mentre per il resto del weekend il tempo dovrebbe essere sereno.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP di San Marino 2026?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e anche delle gare domenicali.

Venerdì 11 settembre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 12 settembre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 13 settembre

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Quote Motomondiale: GP San Marino 2026

A Misano torna a partire davanti a tutti Marc Marquez @2.37 per la vittoria della gara lunga, con Marco Bezzecchi @3.00 primo antagonista del Cabroncito, poi arriva il fratello, Alex Marquez @7.50, staccato assieme a Jorge Martin @7.50.

In doppia cifra apre Fabio Di Giannantonio @15.00, seguito da Raul Fernandez @17.00. L’affermazione di Pedro Acosta sale @19.00 mentre Pecco Bagnaia si gioca @23.00 volte la posta.

I nostri pronostici sul GP di San Marino 2026

Ad Aragon siamo tornati a fare una giocata ufficiale che mancava da un pò sul motomondiale, e lo abbiamo fatto andando sul favorito Marc Marquez vincente @1.75 ad Aragon, dove il Cabroncito non ci ha tradito. Per Misano sono tanti i centauri azzurri che vorranno fare bene nella gara di casa a Misano dove si respirano motori 365 giorni l’anno, e anche se il GP è segnalato come Gran Premio di San Marino e non d’Italia. Sulla carta sarà un testa a testa tra il Cabroncito e Bez. L’autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli è quello di casa per Bezzecchi, ma al contempo è storicamente favorevole a Marquez che potrebbe uscirne vincitore anche questo weekend e rafforzare ulteriormente i propri record di pilota più vincente a Misano. Martin potrebbe inserirsi nella lotta, ma ci crediamo meno, come su Alex. Anche questa settimana giochiamo Marc anche se dimezziamo l’investimento rispetto allo scorso GP ad Aragon.

🏁MOTO GP SAN MARINO

🔸Vittoria Gara: M.MARQUEZ @2.37

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