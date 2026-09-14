Pronostici MotoGP, risultati GP San Marino 2026. Vince ancora Marc Marquez che prende il comando del motomondiale

Risultati MotoGP San Marino 2026
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14 Settembre 2026

Marc Marquez trionfa anche a Misano, per il Gran Premio di San Marino 2026 del motomondiale, e aggancia in testa alla classifica piloti di MotoGP Jorge Martin. La battaglia si riaccenderà il prossimo weekend a Spielberg col GP Austria. Risultati MotoGP San Marino 2026.

Risultati MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez vince anche a Misano

Il weekend di Misano della MotoGP per il Gran Premio di San Marino 2026 si era aperto nel migliore dei modi per i colori italiani, con la pole di Marco Bezzecchi firmata con il nuovo record della pista (1:29.982). Poi però la scena se l’è presa tutta Marc Marquez: sabato lo spagnolo della Ducati ha dominato la Sprint davanti alle Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin, e domenica ha completato l’opera nella gara lunga, la seconda doppietta consecutiva dopo quella di Aragon.

La gara della domenica ha perso subito il suo protagonista più atteso: Bezzecchi, al comando dopo la partenza, è scivolato già nel primo giro tra curva 12 e curva 13, dicendo addio a punti pesantissimi davanti al pubblico di casa. Pochi giri più tardi è finito nella ghiaia anche Francesco Bagnaia, al culmine di un weekend complicatissimo. Ne è uscito un podio tutto spagnolo, con Alex Marquez secondo a sei decimi dal fratello e Pedro Acosta terzo con la KTM, e addirittura sei iberici nelle prime sei posizioni. Primo degli italiani è Fabio Di Giannantonio, settimo.

ORDINE D’ARRIVO GP SAN MARINO 2026

1. M. Marquez (Ducati)
2. A. Marquez (Ducati) +0.657
3. Acosta (KTM) +2.326
4. Aldeguer (Ducati) +6.027
5. Martin (Aprilia) +14.021
6. R. Fernandez (Aprilia) +18.252
7. Di Giannantonio (Ducati) +20.581
8. Bastianini (KTM) +20.858
9. Marini (Yamaha) +22.911
10. Quartararo (Yamaha) +23.229

Ritirati: Zarco (Honda), Rins (Yamaha), Mir (Honda), Bagnaia (Ducati), Moreira (Honda), Miller (Yamaha), Bezzecchi (Aprilia).

Risultati MotoGP San Marino 2026

Risultati MotoGP San Marino 2026

Classifiche aggiornate Motomondiale 2026

Il risultato ribalta la classifica iridata: Marquez aggancia Martin, solo quinto al traguardo, a quota 274 punti e si prende la testa del Mondiale grazie al maggior numero di vittorie. Una rimonta impressionante, se si pensa che a inizio giugno lo spagnolo pagava 102 punti dalla vetta. Con il successo di Misano, il numero 93 sale inoltre a 78 vittorie nella classe regina, a 11 dal record di Valentino Rossi, mentre la Ducati sorpassa l’Aprilia in testa alla classifica costruttori. Bezzecchi resta terzo, ora a 33 punti dai due leader. Marquez precede Martin a parità di punti grazie al maggior numero di gare vinte.

CLASSIFICA PILOTI

1. M. Marquez (Ducati) 274
2. Martin (Aprilia) 274
3. Bezzecchi (Aprilia) 241
4. Di Giannantonio (Ducati) 223
5. Acosta (KTM) 209
6. Ogura (Aprilia) 203

Prossimo Gran Premio, subito in pista a Spielberg per GP Austria

Niente soste per il motomondiale che il prossimo weekend (18-20 settembre), tornerà subito in pista a Spielberg per il Gran Premio d’Austria che sarà un altro crocevia importante per un Mondiale di MotoGP sempre più combattuto, aperto ed avvincente, anche se i bookmakers come Goldbet puntano tutto su Marc Marquez @1.20 per la vittoria finale nelle lavagne delle quote antepost, su Marco Bezzecchi che si allontana @6 poi abbiamo Jorge Martin @7.00. Più indietro Raul Fernandez, Ai Ogura e il nostro Fabio Di Giannantonio tutti @51.00 volte la posta.

Noi vi diamo appuntamento a giovedì, giornata dedicata ai motori, e come sempre usciremo col nostro articolo di analisi e le free pick selezionate. Negli ultimi 2 GP siamo sempre andati in cassa con la doppia vittoria del Cabroncito, questa striscia (per noi e per lo spagnolo) continuerà anche al RedBull Ring?

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