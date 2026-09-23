Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Azerbaigian 2026. Si torna in pista a Baku con Antonelli favorito

Pronostici F1 GP Azerbaigian 2026
Pronostici F1
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23 Settembre 2026

Eccezionalmente la gara della F1 a Baku questa settimana si disputerà sabato, e anche il nostro articolo di analisi e pronostici Formula 1 esce un giorno prima sul Gran Premio dell’Azerbaigian. Pronostici F1 GP Azerbaigian 2026.

Pronostici F1 GP Azerbaigian 2026: i protagonisti a Baku

Archiviato il GP di Monza con la vittoria di Kimi Antonelli davanti a Max Verstappen e Lando Norris, il circus della Formula 1 è in viaggio verso Baku, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio dell’Azerbaigian 2026 che, in via del tutto eccezionale per la ricorrenza della “Giornata della Memoria”, dedicata ai militari delle forze armate azere che hanno perso la vita durante la guerra del Nagorno-Karabakh, combattuta nel 2020.

La classifica piloti di Formula 1 vede Kimi Antonelli saldamente al comando con 292 punti, al termine della situazione riportata. Il pilota italiano della Mercedes può contare su un vantaggio di ben 81 punti nei confronti del compagno di squadra George Russell, secondo con 211 punti. Una doppietta Mercedes che conferma il momento positivo della scuderia, con entrambi i piloti nelle prime due posizioni del campionato.

Alle loro spalle c’è Lewis Hamilton, terzo con 191 punti al volante della Ferrari. Il sette volte campione del mondo precede di soli cinque punti Lando Norris, quarto a quota 186, mentre l’altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, occupa la quinta posizione con 167 punti ma questo weekend il monegasco potrebbe cambiare motore col nuovo ADUO 2 ed avere quindi una penalità. Max Verstappen è invece sesto con 145 punti con la Red Bull e si presenta da campione in carica a Baku. Alle sue spalle in classifica la seconda McLaren di Oscar Piastri, settimo a quota 120.

Nella seconda metà della Top 10 troviamo Isack Hadjar, ottavo con 71 punti, e che dovrebbe tornare in pista dopo aver saltato 2 GP per infortunio (oltre ad aver rinnovato con il Drink Team anche per il 2027 dove tornerà al fianco di Max), seguito da Liam Lawson (nono con 59) che lo aveva sostituito in Red Bull e ora tornerà alla Racing Bulls, mentre Pierre Gasly con Alpine completa la classifica dei primi dieci con 41 punti. 

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Azerbaigian

Si parte giovedì 24 settembre con le Prove Libere 1 alle 10:30, seguite nel primo pomeriggio dalle Prove Libere 2, in programma alle 14:00. Venerdì 25 settembre si torna in pista alle 10:30 con le Prove Libere 3, seguite dalle Qualifiche alle 14:00.

Sabato 26 settembre, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio di Baku. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207), mentre la differita sarà trasmessa su TV8 (orari da confermare).

Pronostici F1 GP Azerbaigian 2026

Pronostici F1 GP Azerbaigian 2026

Gran Premio dell’Azerbaigian 2026: circuito, statistiche, meteo, pneumatici

Circuito. Il tracciato di Baku è stato presentato nell’ormai lontano 2014. Progettato dal fedele architetto Hermann Tilke, questo circuito si prefigge l’obiettivo di diventare in breve tempo un appuntamento fisso del Mondiale, unico per caratteristiche e spettacolarità. In lunghezza è la seconda pista più lunga del calendario, alle spalle di Spa Francorchamps, e vanta un rettilineo di ben 2,2 km, il doppio del rettifilo principale di Monza, preceduto oltretutto da un settore con curve molto veloci, da cui si esce già ad altissima velocità. Tuttavia il primo e il secondo settore sono formati da otto curve a gomito e una carreggiata stretta, caratteristica molto pericolosa e tipica dei tracciati cittadini.

Gara del 2025. Gran Premio dell’Azerbaigian 2025 è stato conquistato da Max Verstappen, autore di una gara dominata dall’inizio alla fine. Il pilota della Red Bull, partito dalla pole position, ha mantenuto la testa per tutti i 51 giri del circuito cittadino di Baku, tagliando il traguardo con oltre 14 secondi di vantaggio su George Russell. Sul terzo gradino del podio è salito Carlos Sainz, alla sua prima Top 3 con la Williams. Kimi Antonelli ha concluso ad un soffio dal podio, in quarta posizione. Gara da dimenticare, invece, per Oscar Piastri, protagonista di un incidente al primo giro che lo ha costretto al ritiro. Le Ferrari chiusero entrambe a punti, ma fuori dalla top 5. Lewis Hamilton, partito dodicesimo, rimontò fino all’ ottavo posto, mentre Charles Leclerc concluse nono, dopo essere scattato dalla decima posizione. 

Record. Pilota con più vittorie: Sergio PEREZ (2) e Max VERSTAPPEN (2). Pilota con più pole position: Charles LECLERC (4). Team con più vittorie: RED BULL (5). Team con più pole position: FERRARI (5)

Meteo. Le previsioni meteo per il weekend del Gran Premio d’Azerbaigian 2026 a Baku indicano un fine settimana completamente asciutto e soleggiato, caratterizzato però da forti raffiche di vento. Giovedì cieli sereni e clima caldo, con temperature massime che raggiungeranno i 26°C – 27°C. Il vento sarà leggero e facilmente gestibile. Venerdì giornata leggermente più fresca con massime intorno ai 23°C – 24°C. Attenzione al forte vento in aumento nel pomeriggio, che potrebbe condizionare la stabilità delle monoposto tra le strette curve del circuito cittadino. Sabato condizioni ideali con cielo soleggiato o poco nuvoloso e temperature stabili tra i 24°C e i 26°C. Il vento calerà rispetto a venerdì, spirando da nord/nord-est e offrendo un potenziale vento contrario sul lunghissimo rettilineo principale, favorendo le scie e i sorpassi.

Pneumatici. Pirelli porta C3, C4 e C5 (senza la C6 dell’anno scorso). Il tracciato, con manto riasfaltato e temperature variabili sul rettilineo, suggerisce una strategia a una sosta, con la Soft C5 protagonista. 

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Quote Formula 1, GP Azerbaigian 2026

Nelle quote per la vittoria in gara Kimi Antonelli @2.20 torna davanti a tutti, con Lando Norris @4.75 primo avversario del bolognese, poi arriva il compagno in Mercedes, George Russell @7, comunque abbastanza staccato, come l’ultimo vincitore a Baku, Max Verstappen @8 che si lascia alle spalle Lewis Hamilton @9. Su Charles Leclerc @11 pende la spada di Damocle della possibile penalità per il cambio motore. Ancora più indietro Oscar Piastri @29.

In qualifica le cose cambiano per la pole-position, con Antonelli @3.50 sempre favorito, ma in questo caso sul giro secco parte alla pari con Norris @3.50, e si avvicina anche Leclerc @4.50 che si lascia alle spalle Russell @5. In doppia cifra Verstappen @10 ed Hamilton @11, e ancora più staccato Piastri @26 volte la posta.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Azerbaigian 2026

Il tracciato di Baku è considerato uno dei più pericolosi del Mondiale. Anzi, non essendoci Jeddah, la pista azera è indiscutibilmente quella in cui si correranno i rischi maggiori. L’incidente è sempre dietro l’angolo, nel senso più letterale del termine viste le tante curve a 90°, compresa la prima, alla quale si arriva dopo il lunghissimo rettilineo. Forse, quest’anno, alla luce delle dinamiche della nuova F1 si raggiungeranno velocità meno folli rispetto al consueto. Comunque bisognerà stare molto attenti, perchè da queste parti le possibilità di incappare in uno “zero” in classifica sono più elevate rispetto ad altri tracciati. Basti pensare anche che l’opzione Safety Car Si è in quota appena @1.25. Giochiamo su almeno 5 ritirati con quota oltre la pari, ma stake basso.

🏎F1 GP AZERBAIGIAN 2026
🔸Piloti Classificati: UNDER 17.5 @2.50

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