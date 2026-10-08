Dopo il caos di Sepang dove si è recuperato il Gp del Bahrain, col ritorno alla vittoria di Max Verstappen, il circus della Formula 1 torna subito in pista questo fine settimana a Marina Bay col Gran Premio di Singapore dove l’olandese torna favorito. Pronostici F1 GP Singapore 2026.

Pronostici F1 GP Singapore 2026: i protagonisti a Marina Bay

Il grande spettacolo della Formula 1 si sposta sul circuito di Marina Bay, teatro del Gran Premio di Singapore 2026 con i riflettori tutti puntati sul leader del mondiale, Kimi Antonelli forte del +84 punti sul secondo posto occupato dal compagno di scuderia in Mercedes, ovvero George Russel che ha subito un ritiro in Malesia per uno 0 pesantissimo che forse chiude le sue speranze di rimonta sul pilota bolognese che è chiamato a gestire il vantaggio con intelligenza, quando mancano sette appuntamenti alla fine del Mondiale di F1. La Mercedes ha portato un grande aggiornamento a Sepang che non ha fatto la differenza prevista dagli addetti ai lavori e a complicare le cose per Russell ci sarà anche una partenza dal fondo della griglia per sostituzione della power unit saltata a Sepang.

Infatti in Malesia a vincere è stato Max Verstappen, che si sblocca col primo successo del 2026 e vuole continuare a rubare la scena in questa ultima fase del campionato. L’olandese appare troppo lontano dalla vetta della classifica, ma ha tutta l’intenzione di rientrare almeno nella lotta per il secondo posto, a suon di prestazioni superlative, supportato anche da una Red Bull che sembra aver superato i problemi di inizio stagione anche se qui non ha mai trionfato a Marina Bay in carriera.

Alle loro spalle, però, c’è Lewis Hamilton, che non ha alcuna intenzione di fermarsi e che vuole tenere vive le speranze (seppure residue) della Ferrari. Il pilota britannico viene da una prestazione da urlo in Malesia, riuscendo a risalire dalla quattordicesima alla terza posizione nonostante il box di Maranello abbia sbagliato tutto lo sbagliabile a livello di statistiche e scelte, un problema lamentato anche da Charles Leclerc. In teoria la pista di Singapore dovrebbe essere amica della SF-26 visto che la scuderia di Maranello oscilla fra essere quarta forza sulle piste veloci e seconda su quelle lente

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Singapore?

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW.

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere

Ore 14:30-15:15, Qualifica sprint

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 11:00, Sprint Race

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 14:00, Gara

Gran Premio di Singapore: circuito, statistiche, meteo, pneumatici

Tracciato. Tra le strade illuminate a giorno di Marina Bay, il margine di errore sarà ridotto al minimo. Il circuito cittadino di Singapore, stretto, tortuoso e caratterizzato da una successione di curve che mettono a dura prova vetture e piloti. Il Marina Bay Street Circuit è stato realizzato unendo alcune strade della città di Singapore. Il layout della pista è merito dell’architetto Hermann Tilke e la pista si snoda nelle strade vicine al porto. Nel corso di questi pochi anni il tracciato ha subito numerosissime piccole modifiche a seguito delle molte indicazioni e lamentele riportate dai piloti dopo ogni GP. Il tracciato ha una lunghezza di 4,927 km e si percorreranno 62 giri (21 per la Sprint). Ci sono 19 curve (12 sinistra, 7 destra).

Record. Giro veloce in gara 1:33.808 (Lewis Hamilton, 2025). Giro veloce in qualifica: 1:29.158 di George Russell su Mercedes lo scorso anno. Pilota più vincente Singapore: Sebastian Vettel (5). Maggior numero di pole: Vettel (4), Hamilton (4). Maggior numero di podi: Vettel (8). Team più vincente: Ferrari (5). Team con più pole: Ferrari (7). Storicamente, il GP di Singapore vanta una delle medie più alte in assoluto per l’ingresso della vettura di sicurezza, con una probabilità dell’88%.

Scorsa edizione (2025). 1° Russell (Mercedes), 2° Verstappen (Red Bull), 3° Norris (McLaren). Pole position: Russell (Mercedes)

Meteo. Condizioni prevalentemente stabili nelle prime ore del venerdì ma con un rischio pioggia che sale al 70% verso sera. Temperature tra i 26°C e i 32°C. Al sabato per la qualifica nuvolosità variabile con probabilità di rovesci temporaleschi attorno all’80-85%. Massime sui 30°C. Infine domenica per la gara allerta forti temporali tropicali. Il rischio di pioggia battente durante la gara notturna è stimato al 90%, il che potrebbe rimescolare pesantemente le strategie e mettere alla prova i piloti sull’asfalto viscido di Marina Bay. Fino alla settimana scorsa non avevamo ancora visto un GP bagnato nel 2026, ora rischiamo di vederne due di fila.

Pneumatici. Per il Gran Premio di Singapore 2026, Pirelli ha selezionato la gamma di mescole più morbida a disposizione con la Mescola C5 per le soft, Mescola C4 per le Medium e Mescola C3 per le Hard. Si tratta della stessa identica configurazione utilizzata a Singapore e a Baku. Pirelli ha escluso la mescola C6 (la più morbida in assoluto nei test) per evitare eccessivi rischi di surriscaldamento dovuti alle alte temperature tropicali e alle continue sollecitazioni in trazione del tracciato di Marina Bay

Quote Formula 1 GP Singapore 2026

Una delle notizie più interessanti in vista di Marina Bay arriva dalle lavagne delle quote proposte dai bookmakers che dopo Sepang spingono Max Verstappen @3.25 come favorito per la vittoria della gara lunga di domenica a Singapore, su Kimi Antonelli @4.75 poi arrivano Lando Norris @6.00 e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, entrambi @7 volte la posta. Più indietro Isack Hadjar @10 che proverà a lottare per il podio (@3.25) con una Red Bull in ripresa e lui stesso ritrovato dopo l’infortunio. Dietro Oscar Piastri poi arriva George Russell @51 così indietro perchè avrà una penalità e partirà dal fondo della griglia.

Questa settimana torna anche la Sprint Race, l’ultima della stagione, e anche qui le lavagne cambiano di poco, con Verstappen @3.75 davanti ad Antonelli @5.50 e a Norris @6. Stabili @7 anche qui le Ferrari di Leclerc ed Hamilton mentre Russell @10 si avvicina visto che nella gara breve non avrà penalità, anche se si trova comunque lontano dai primi, assieme a Piastri e di poco avanti ad Hadjar @13.

Infine le Qualifiche del sabato; partire in pole è importante a Marina Bay, e Verstappen @3.25 è favorito su Antonelli @6, ma qui le Ferrari sul giro secco agganciano il bolognese con anche Hamilton e Leclerc @6 che possono sperare di contendere la pole, lasciandosi alle spalle Norris @7.50 ed anche Hadjar @8 mentre Piastri @11 sale in doppia cifra, poi c’è Russell @15.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Singapore 2026

Le caratteristiche del tracciato tipico cittadino, tra muri ravvicinati, superficie dell’asfalto irregolare e di conseguenza un alto carico aerodinamico, potrebbero rimescolare nuovamente i valori in pista. Il tasso di imprevedibilità della gara asiatica è oggettivo. Inoltre quest’anno c’è la Sprint Race, dunque una sola ora di prove libere per trovare il gusto bilanciamento e per consentire ai piloti di trovare la confidenza e ritmo per avvicinarsi il più possibile ai muri. Si potrebbe ragionare su Under 17.5 classificati per una quota quasi 2.5x come avevamo fatto con successo a Baku, ma è rischiosa e abbiamo deciso di non fare giocate nemmeno in questo GP di F1, concentrandoci sulla MotoGP che è in pista anche questa settimana a Mandalika.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.