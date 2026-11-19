La Formula 1 torna negli Stati Uniti per il Gran Premio di Las Vegas, ventunesima delle 23 tappe del Mondiale 2026 di F1. I titoli sono già assegnati: Andrea Kimi Antonelli è campione del mondo dal GP del Messico, la Mercedes ha chiuso i conti tra i costruttori in Brasile ma rimangono aperte le sfide per i secondi posti. Pronostici F1 GP Las Vegas 2026.

Pronostici F1 GP Las Vegas 2026: i protagonisti in Nevada

Dopo una settimana di pausa torna in pista la Formula 1 che nella stagione 2026 ha già assegnato i due titoli piloti e costruttori come ben sappiamo e questo weekend si corre il GP Las Vegas 2026. Kimi Antonelli arriva in Nevada con 390 punti e 111 di margine su Max Verstappen, quando in palio ne restano 75. Il bolognese ha vinto nove delle venti gare disputate e a Las Vegas può arrivare in doppia cifra. Nelle ultime due uscite ha tirato un po’ il fiato: terzo in Messico, quinto a Interlagos. Sulla sua Mercedes è atteso il debutto del turbocompressore aggiornato sulla W17 di Antonelli, primo sviluppo della power unit che il team introduce attraverso l’ADUO, il meccanismo che concede ai motoristi interventi extra in corso di stagione.

In Brasile ha vinto la McLaren (che porta un fondo nuovo con un occhio al 2027) Lando Norris sul bagnato, partendo dalla pole. Verstappen ha rimontato dalla ventunesima casella fino al secondo posto e ha chiuso davanti al compagno in Red Bull Isack Hadjar, terzo. Con quel risultato l’olandese è salito a 279 punti e guida il gruppo degli inseguitori: George Russell è a 262, Lewis Hamilton a 261, Charles Leclerc a 249, Lando Norris a 246.

Per la Ferrari è stata un altra domenica da dimenticare, con Leclerc ottavo dopo una penalità di cinque secondi per il contatto con Liam Lawson e Hamilton nono. La Ferrari questo weekend dovrà fare anche i conti con due aspetti scomodi del tracciato: le gomme faticano ad andare in temperatura nella notte del Nevada e i rettilinei premiano la potenza del motore.

Tra i costruttori la Mercedes è irraggiungibile a quota 652. La Ferrari difende il secondo posto con 510 punti e 95 di vantaggio sulla Red Bull, che a sua volta ne ha 17 sulla McLaren. Più indietro Haas e Audi si giocano il settimo posto, divise da tre punti.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Las Vegas 2026?

Tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Le differite in chiaro su TV8 di qualifiche e gara sono previste sabato e domenica alle 14.

Venerdì 20 novembre

Prove libere 1: ore 1:30

Prove libere 2: ore 5:00

Sabato 21 novembre

Prove libere 3: ore 1:30

Qualifiche: ore 5:00

Domenica 22 novembre

Gara: ore 5:00 (50 giri)

Gran Premio di Las Vegas: circuito, statistiche, pneumatici, meteo

Circuito. Si corre per la quarta volta sul circuito cittadino che attraversa la Strip: 6,201 chilometri, 17 curve e tre lunghi rettilinei, da ripetere per 50 giri e quasi 310 chilometri di gara. Las Vegas ha già ospitato due gare di F1 con la denominazione di Caesars Palace Grand Prix, nel 1981 (la gara fu vinta da Alan Jones con la Williams) e nel 1982 (vittoria di Michele Alboreto con la Tyrrell). Las Vegas vide inoltre Nelson Piquet e Keke Rosberg conquistare il titolo rispettivamente nell’81 e nell’82 con il quinto posto. Situato nel cuore di Las Vegas, il nuovo circuito cittadino di 6,2 km e 17 curve si snoda tra luoghi iconici come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian. La velocità media dovrebbe eguagliare quella di Monza.

Albo d’oro. L’albo d’oro dice Verstappen nel 2023 e nel 2025, Russell nel 2024. L’olandese ha vinto entrambe le volte scattando dalla seconda casella e a Las Vegas non ha mai firmato la pole, andata a Leclerc nel 2023, a Russell nel 2024 e a Norris un anno fa sul bagnato.

Scorsa edizione. Nel 2025 Verstappen chiuse davanti a Russell e ad Antonelli, terzo partendo dal diciassettesimo posto, con le due McLaren squalificate per l’usura eccessiva del pattino. Hamilton qui non è mai partito più avanti della decima posizione e ha come miglior risultato il secondo posto del 2024. Leclerc insegue una pole che gli manca da trenta gare.

Pneumatici. La variabile è il freddo. Pirelli si aspetta tra 10 e 15 gradi nell’aria e porta le tre mescole più morbide della gamma, C3, C4 e C5, le stesse di un anno fa. L’asfalto viene riaperto al traffico ogni giorno e offre poca aderenza, con il rischio di graining e di bloccaggi nelle staccate in fondo ai rettilinei. La strategia indicata come più veloce è a una sosta. L’undercut dovrebbe pesare meno del solito, perché nel lungo tratto di uscita dai box le gomme si raffreddano in fretta.

Quote F1, GP Las Vegas 2026

Per la vittoria in gara è Max Vertappen @2.50 il favorito, seguito come sempre a distanza da Kimi Antonelli @4.75, poi arrivano George Russell @5 e Lando Norris @5.50. Disperse le Ferrari con Charles Leclerc @17 e Lewis Hamilton @17, al pari con Isack Hadjar @17. Con Oscar Piastri @67 volte la posta si decolla.

Per quanto riguarda la Pole Position nelle Qualifiche del Sabato troviamo la stessa lavagna, con Verstappen @2.75 davanti ad Antonelli @3, anche se qui il campione del mondo bolognese si avvicina mentre si allontana Norris @7. Ultimo pilota in singola cifra è Russell @8 mentre ancora in doppia cifra le Ferrari di Leclerc ed Hamilton entrambe @15 con Hadjar, e davanti a Piastri @17.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Las Vegas 2026

La Mercedes ha già vinto tutto quest’anno ma è atteso il debutto del turbocompressore aggiornato sulla W17 di Antonelli. La Red Bull è in crescita, la McLaren ha vinto la gara scorsa. In tutto questo ci aspettiamo un weekend davvero difficile per la Ferrari che qui potrebbe soffrire ancora di più sul discorso gomme. Viene voglia di giocare contro le rosse entrambe a punti per una quota 4x, ci mettiamo un caffe. La giocata principale è VERSTAPPEN POLE POSITION. Lo scorso anno Max ha chiuso 2° al sabato, superato solo da Norris e lo stesso Norris ha centrato la pole anche ad Interlagos nell’ultimo appuntamento. L’olandese non fa la pole da 3 GP, ma non dimentichiamo la doppietta con i giri veloci di Singapore e Bahrein per Verstappen che è sempre il miglior pilota del circus, e con una Red Bull performante potrà partire davanti per la gara nel deserto del Nevada.

🏎F1 GP LAS VEGAS 2026

🔸Qualifica: VERSTAPPEN @2.75

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