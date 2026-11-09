Pronostici Formula 1, risultati GP Brasile 2026. Vince Norris, Mercedes campione costruttori. Si torna il 22 novembre a Las Vegas

Il Gran Premio del Brasile 2026 viene vinto per il secondo anno di fila dalla McLaren di Lando Norris, ma ad esultare è la Mercedes che si assicura anche il mondiale costruttori di Formula 1. Ancora deludenti le Ferrari nelle retrovie, ora una settimana di sosta e poi la F1 torna per il la spettacolare gara di Las Vegas il 22 novembre. Risultati F1 GP Brasile 2026.

Risultati F1 GP Brasile 2026: vittoria di Norris e Mercedes campione del mondiale costruttori

A Interlagos Lando Norris ha riportato la McLaren al successo in un Gran Premio del Brasile 2026 di Formula 1 bagnato e pieno di errori, davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, mentre il quarto posto di George Russell e il quinto di Kimi Antonelli sono bastati alla Mercedes per chiudere aritmeticamente il Mondiale Costruttori, una settimana dopo il titolo piloti conquistato dal bolognese a Città del Messico.

Per noi arriva una bella quota con le Frecce d’Argento su cui avevamo puntato uno stake pesante nel pre stagione, grazie ad una quota regalo @2.50 che non ci siamo lasciati scappare investendo uno stake e mezzo! Inoltre in questo weekend prendiamo anche la quota @3 con Russell davanti ad Antonelli, ed è la seconda settimana di fila che incassiamo giocando contro il campione del mondo Kimi (in Messico avevamo fatto la stessa cosa incassando il testa a testa di Verstappen davanti a Kimi).

FREE PICK GP BRASILE 2026

🔸TaT Gara Antonelli v Russell: RUSSELL @3.00✅

ANTEPOST

🔸Mondiale Costruttori: MERCEDES @2.50 (stake 1.5)✅✅✅

Giornata amara per la Ferrari, mai in partita e appesantita nel dopo gara dalla penalità che ha fatto scivolare Charles Leclerc dal settimo all’ottavo posto, dietro a Liam Lawson e appena davanti a Lewis Hamilton. Per la scuderia di Maranello la domenica era già stata compromessa dalle penalità in griglia per i cambi di power unit: Leclerc è scattato quattordicesimo, Hamilton addirittura ventesimo. L’inglese ha guadagnato dieci posizioni nel primo giro, poi però la sua gara si è spenta tra un testacoda e un passo insufficiente, con il nono posto finale. Leclerc, risalito fino al settimo posto solo nel finale dopo un duello ruvido con Lawson in curva 12, è stato sanzionato con cinque secondi dai commissari per quel contatto e ha perso una posizione in classifica. Sesto Oscar Piastri, decimo Nico Hulkenberg con l’Audi, mentre Lance Stroll e Valtteri Bottas si sono ritirati.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP BRASILE 2026

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) +14.602

3. Isack Hadjar (Red Bull) +24.485

4. George Russell (Mercedes) +33.991

5. Kimi Antonelli (Mercedes) +36.017

6. Oscar Piastri (McLaren) +56.475

7. Liam Lawson (Racing Bulls) +1:15.402

8. Charles Leclerc (Ferrari) +1:18.586

9. Lewis Hamilton (Ferrari) +1 giro

10. Nico Hulkenberg (Audi) +1 giro

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 giro

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 giro

13. Franco Colapinto (Alpine) +1 giro

14. Pierre Gasly (Alpine) +1 giro

15. Alexander Albon (Williams) +1 giro

16. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 giro

17. Oliver Bearman (Haas) +1 giro

18. Sergio Perez (Cadillac) +2 giri

19. Carlos Sainz (Williams) +2 giri

20. Rafael Camara (Haas) +2 giri

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

Classifiche Formula 1: gli ultimi aggiornamenti

CLASSIFICA PILOTI

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 390 – campione del mondo

2. Max Verstappen (Red Bull) 279

3. George Russell (Mercedes) 262

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 261

5. Charles Leclerc (Ferrari) 249

6. Lando Norris (McLaren) 246

7. Oscar Piastri (McLaren) 152

8. Isack Hadjar (Red Bull) 122

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 89

10. Pierre Gasly (Alpine) 42

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Mercedes 652 – campione del mondo

2. Ferrari 510

3. Red Bull 415

4. McLaren 398

5. Racing Bulls 114

6. Alpine 69

7. Haas 31

8. Audi 28

9. Williams 12

10. Aston Martin 7

11. Cadillac 0

Prossimo GP: si torna il 22 novembre a Las Vegas

Dopo due GP consecutivi ora la Formula 1 va in pausa per una settimana e tornerà dal 20 al 22 novembre col Gran Premio di Las Vegas 2026. Con i mondiali piloti e costruttori già aggiudicati si correrà per le posizioni di rincalzo. In verità rimane in ballo il 2° posto con almeno 3 piloti in piena corsa, staccati da 18 punti, da Max Verstappen a Lewis Hamilton, con in mezzo George Russell. Si corre inoltre anche per il secondo posto nel campionato costruttori.

Al momento le prime quote per il GP Las Vegas 2026 danno un Max Verstappen @2.62 in costante rilancio, favorito per la vittoria della gara su Kimi Antonelli @3.50 poi troviamo George Russell @7 più staccato ma in ripresa, come Lando Norris @7. Rimangono desolatamente indietro e ampiamente in doppia cifra di quota le Ferrari di Charles Leclerc @17 e Lewis Hamilton @17, al pari di Oscar Piastri @17 ed agganciati quasi anche da Isack Hadjar @21 che arriva da un solido weekend brasiliano.

MotoGP: Bezzecchi vince in Qatar ma Marquez è ad un passo dal titolo mondiale

Vediamo velocemente anche la MotoGP che nel fine settimana ha corso a Lusail il Gran Premio del Qatar 2026. Nella Sprint di sabato, ripartita dopo la bandiera rossa per la brutta caduta di Bagnaia, Marquez e Bezzecchi si erano toccati all’inizio del quarto giro in curva 1: lo spagnolo era rimasto in sella nonostante l’airbag esploso, il riminese era finito a terra. Nessuna sanzione per il pilota Ducati, che si era preso la gara corta davanti a Fabio Di Giannantonio e a un ottimo Martin, con Bezzecchi a zero punti.

La domenica ha ribaltato la scena. Dalla pole Marco Bezzecchi è scattato bene e non ha più voltato la testa: giro veloce dopo giro veloce, ha costruito un margine che nessuno ha mai impensierito, fino al traguardo tagliato con 3 secondi e 83 millesimi di vantaggio. È la sesta vittoria stagionale e il dodicesimo podio dell’anno, il primo in assoluto per l’Aprilia su questo circuito, con tre moto di Noale nelle prime quattro posizioni. Marc Marquez ha pagato un primo giro difficile, con Raul Fernandez che lo ha infilato subito e lo ha tenuto dietro per gran parte della gara: lo spagnolo è rientrato nella seconda metà e ha ripreso il secondo posto solo nelle battute finali, davanti al pilota Trackhouse e ad Ai Ogura.

Buona la prova di Enea Bastianini, quinto con la KTM Tech3 davanti a Pedro Acosta, mentre Jorge Martin, settimo, ha fatto quanto bastava per tenere vivo il Mondiale almeno sulla carta. Ottavo Fabio Di Giannantonio, dodicesimo Franco Morbidelli con l’altra VR46. Ritirati Brad Binder e Diogo Moreira. Griglia ridotta a sedici piloti per le assenze di Bagnaia, che ha riportato la frattura del quarto e quinto metatarso del piede destro, di Luca Marini, debilitato da un virus, e delle Yamaha, non presenti a Lusail.

I conti per il titolo sono presto fatti: Marquez ha 60 punti di vantaggio su Martin con 74 ancora in palio tra Portimao e Valencia. Per laurearsi campione già nella prossima Sprint, gli basterebbe guadagnare tre punti sullo spagnolo dell’Aprilia. Bezzecchi, a -74, resta in corsa solo in teoria.

MOTOGP QATAR 2026 ORDINE D’ARRIVO

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati) +3.083

3. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +3.614

4. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +4.885

5. Enea Bastianini (KTM Tech3) +6.948

6. Pedro Acosta (KTM) +7.413

7. Jorge Martin (Aprilia) +14.023

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +15.517

9. Johann Zarco (Honda LCR) +16.257

10. Iker Lecuona (Ducati Gresini) +17.958

11. Franco Morbidelli (Ducati VR46) +20.275

12. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) +20.576

13. Maverick Viñales (KTM Tech3) +21.095

14. Jake Dixon (Honda) +28.734

Rit. Brad Binder (KTM)

Rit. Diogo Moreira (Honda LCR)

CLASSIFICA MOTOMONDIALE PILOTI 2026

1. Marc Marquez (Ducati) 431

2. Jorge Martin (Aprilia) 371

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) 357

4. Pedro Acosta (KTM) 309

5. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 294

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 282

7. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 258

8. Alex Marquez (Ducati Gresini) 197

9. Francesco Bagnaia (Ducati) 173

10. Enea Bastianini (KTM Tech3) 147

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