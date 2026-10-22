Ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, Kimi Antonelli ha la possibilità di laurearsi campione del mondiale piloti, ma dovrà fare i conti con Max Verstappen tornato competitivo, più del suo compagno di scuderia Russell. Le Ferrari portano l’ultimo grande aggiornamento di una stagione comunque ancora deludente per Leclerc ed Hamilton e per tutta la scuderia di Maranello. Pronostici F1 GP Stati Uniti 2026.

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2026: i protagonisti ad Austin

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in azione al COTA di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026. Il Mondiale di Formula 1 arriva in Texas con Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo: il pilota Mercedes guida la classifica con 340 punti, ben 102 in più rispetto al compagno di squadra George Russell, secondo a quota 238. Sul Circuit of the Americas, l’italiano avrà quindi la possibilità di giocarsi il match point mondiale, con l’obiettivo di chiudere i conti iridati e conquistare il titolo.

Alle sue spalle, Russell dovrà guardarsi anche da Lewis Hamilton, terzo con 229 punti, Max Verstappen (221) e Charles Leclerc (215), tutti pronti a contendersi le posizioni di vertice. Ad Austin la Ferrari giocherà la sua ultima grande carta sulla SF-26, e lo farà con un pacchetto che toccherà tre aree della vettura in un colpo solo: fondo, sidepods e carrozzeria. Anche Mercedes ha annunciato l’ultimo pacchetto di aggiornamenti su entrambe le monoposto delle Frecce D’Argento.

Più staccate le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente a 201 e 138 punti, mentre Isack Hadjar e Liam Lawson completano la top 10.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Stati Uniti?

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW.

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (I)

Ore 23:00-24:00, Prove libere (II)

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (III)

Ore 23:00-24:00, Qualifiche

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 21:00, GRAN PREMIO

Gran Premio degli Stati Uniti: circuito, statistiche, meteo, pneumatici

Circuito. Il tracciato è stato inaugurato dall’ambasciatore del COTA, Mario Andretti in persona. La pista ha tante curve, ben 20, molte delle quali sembrano ricalcare alcuni dei migliori tratti dei circuiti più belli del Mondiale, come il Maggots Becketts di Silverstone, il Motodrom di Hockenheim e la curva 8 di Istanbul. Lunghezza: 5,513 km. Curve: 20 (11 sinistra, 9 destra). Numero giri: 56.

Record. Giro veloce: 1:36.169 (Charles Leclerc, 2019). Pilota più vincente Austin: Lewis Hamilton (5) ma Verstappen ha vinto 4 delle ultime 5 edizioni del GP Stati Uniti, compresa la scorsa edizione.

Scorsa edizione (2025): 1° Verstappen (Red Bull), 2° Norris (McLaren), 3° Leclerc (Ferrari). Pole position: Verstappen (Red Bull).

Meteo. Le previsioni per Austin indicano un weekend prevalentemente caldo e soleggiato, con temperature massime vicine ai 30°C. Il rischio di pioggia resterà pressoché nullo durante le prime due giornate del weekend, tra prove libere e qualifiche. Lo scenario potrebbe però cambiare in vista della gara di domenica: la probabilità di precipitazioni salirà all’11%, mentre le temperature saranno comprese tra 17°C e 29°C. Il cielo sarà inoltre prevalentemente nuvoloso, a differenza delle condizioni soleggiate attese venerdì e sabato.

Pneumatici. Per questa edizione del Gran Premio degli Stati Uniti, Pirelli ha scelto la terna di mescole composta da C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft, tornando a una selezione già utilizzata in passato dopo l’esperimento del 2025, quando era stato introdotto un salto di mescola tra Hard e Medium.

Quote Formula 1 GP Stati Uniti 2026

Ormai Max Verstappen @2.10 è tornato una costante e l’olandese apre da favorito anche per la gara di Austin, questo perchè la sua macchina è in crescita e Kimi Antonelli @3.25 potrà gestire il vantaggio in classifica su George Russell @12.00 molto indietro per i bookmakers anche questa settimana con una quota in doppia cifra al pari di Lando Norris @12.00 e di poco avanti sulle Ferrari di Charles Leclerc @13.00 e Lewis Hamilton @13.00. Rimangono più staccati Isack Hadjar @26.00 ed Oscar Piastri @26.00 volte la posta.

Al sabato per le Qualifiche, Max Verstappen @2.50 rimane il pilota da battere per la pole position, sempre seguito da Antonelli @3.40 mentre qui si avvicinano anche gli altri, ad iniziare da Leclerc @8 di poco avanti su un trio @9 di quota: Russell, Norris ed Hamilton. Stabili e lontani @26 volte la posta anche qui Hadjar e Piastri.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Stati Uniti 2026

Ci concentriamo sul testa a testa interno in Ferrari puntando su Hamilton che lo scorso anno chiuse 4° al suo primo COTA in rosso, ma su questo tracciato l’inglese rimane il pilota più vincente. Leclerc non è andato male ad Austin, lo scorso anno si è piazzato sul gradino basso del podio al 3° posto, davanti a Lewis, mentre l’anno prima firmò la vittoria e una splendida doppietta Ferrari con Sainz, ma questa volta troviamo più valore nel giocare su Hamilton meglio del monegasco con quota @2 alla pari, per un raddoppio pieno che ci soddisfa, ma a stake contenuto.

🏎F1 GP STATI UNITI 2026

🔸TaT Gara Hamilton v Leclerc: HAMILTON @2.00 (stake 0.25)

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.