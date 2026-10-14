Max Verstappen ci ha preso gusto con una RedBull in ripresa e vince anche a Marina Bay, dove mai non aveva vinto nella sua carriera. Kimi Antonelli intanto si avvicina al titolo che potrebbe già arrivare ad Austin, nel prossimo Gran Premio, quello degli Stati Uniti. Risultati F1 GP Singapore 2026.

Risultati F1 GP Singapore 2026: Max Verstappen ancora a segno

Max Verstappen spunta anche la casella del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. L’olandese vince il GP e trionfa per la prima volta in carriera sul circuito asiatico di Formula 1 a Marina Bay, dove non aveva mai vinto prima, precedendo la Ferrari di Charles Leclerce e la Mercedes di Kimi Antonelli. Solo sesto Lewis Hamilton, superato dall’italiano ma anche dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

ORDINE D’ARRIVO GP SINGAPORE 2026

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) – Leader

2 Charles Leclerc (Ferrari) +7.335

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +24.573

4 Lando Norris (McLaren) +40.506

5 Oscar Piastri (McLaren) +49.644

6 Lewis Hamilton (Ferrari) +53.514

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +82.111

8 Nico Hulkenberg (Audi) +83.966

9 George Russell (Mercedes) +85.118

10 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +89.731

11 Pierre Gasly (Alpine) 1 L

12 Oliver Bearman (Haas) 1 L

13 Esteban Ocon (Haas) 1 L

14 Carlos Sainz (Williams) 1 L

15 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 L

16 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 L

17 Alexander Albon (Williams) 1 L

18 Sergio Perez (Cadillac) 2 L

19 Valtteri Bottas (Cadillac)

Kimi Antonelli vince il titolo mondiale F1 se…

Attualmente Kimi Antonelli è primo nella classifica piloti con 340 punti e vantaggio di 102 punti su Russell, 111 su Hamilton e 119 su Verstappen. Una distanza che a sei appuntamenti dalla fine della stagione (i Gran Premi di Stati Uniti, Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti) gli permette di iniziare a vedere da vicino il trofeo. Considerando che ogni gara consegna al massimo 25 punti e che le Sprint sono ormai terminate, potrebbe essere sicuro di vincere il Mondiale di Formula 1 già al prossimo Gran Premio ad Austin. Per sperarci, però, deve sperare intanto di riuscire a vincere il GP degli USA e poi che Russell arrivi dalla nona posizione in giù, e Hamilton dalla quinta in giù. Un risultato difficile, seppur non impossibile, che aumenta le possibilità che Antonelli alzi il titolo il prossimo 1° novembre, a Città del Messico.

Kimi sarebbe campione anche in caso di parità. A rendere possibile questo scenario è il regolamento FIA, che disciplina gli eventuali arrivi a pari punti nella classifica di Formula 1 attraverso il cosiddetto countback. In caso di parità in classifica, il titolo viene assegnato al pilota che ha conquistato il maggior numero di vittorie, passando poi ai secondi posti e ai piazzamenti successivi in caso di ulteriore equilibrio. Antonelli può contare su nove successi contro i tre di Russell: una differenza che gli permetterebbe di conquistare il Mondiale anche se il britannico riuscisse a raggiungerlo a quota 365. Con 125 punti ancora disponibili dopo Austin, Russell potrebbe infatti soltanto eguagliare il rivale, ma non superarlo. Hamilton, invece, arrivando quinto in Texas salirebbe a 239 punti e non avrebbe più la possibilità matematica di contendere il titolo al giovane bolognese.

Resta da chiarire anche la questione del calendario, con Imola indicata come possibile alternativa nel caso in cui Qatar o Abu Dhabi dovessero essere cancellati a causa della situazione in Medio Oriente. Un eventuale ingresso del circuito italiano al posto di una delle due tappe non cambierebbe la sostanza dei calcoli: dopo Austin resterebbero cinque gare e 125punti da assegnare. In questo caso, ad Antonelli basterebbe vincere in Texas e non perdere più di due punti da Russell per chiudere i conti grazie al vantaggio nel numero di vittorie. La prospettiva di un titolo conquistato davanti al pubblico italiano renderebbe Imola uno scenario ancora più suggestivo, ma la prima occasione concreta per scrivere la storia resta quella del Gran Premio degli Stati Uniti.

Quote e Prossimo GP. Si vola ad Austin

A Kimi Antonelli manca solo l’aritmetica, visto che i punti di vantaggio su Russell sono ben 102, tanto che i betting analyst di William Hill propongono a 1,01 il trionfo iridato di Antonelli, che potrebbe arrivare già ad Austin.

Chiuso il discorso titolo, però, si accende la corsa per il secondo posto, per il quale gli esperti di Sisal vedono ancora in gioco anche Lewis Hamilton, in lavagna a 6,00 dopo i passi indietro delle ultime settimane, nonostante in questo momento il ferrarista paghi solo nove punti dal connazionale Russell, proposto a 2,75. Favorito a 1,85, invece, Max Verstappen, rinato con la sua Red Bull grazie alle due vittorie consecutive a Sepang e Singapore.

Tornando in casa Ferrari, Hamilton rimane comunque davanti a 1,72 nel testa a testa con Charles Leclerc, in lavagna a 2,00.

Ora settimana di pausa, e la prossima si vola ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti dove secondo i bookmakers arriverà il tris di Verstappen @2.20 che anche ad Austin sarà l’uomo da battere, davanti a Antonelli @3.25 poi c’è un salto enorme con Russell @11 e le Ferrari di Leclerc ed Hamilton entrambi @13 volte la posta, come la McLaren di Norris @13. Più indietro ci sono Hadjar e Piastri entrambi @21.

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