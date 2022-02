Scommesse Formula 1: presentata la nuova Ferrari F1-75 ma le quote rimangono per Mercedes ed Hamilton

Formula 1 Quote Antepost, a Maranello è stata presentata la nuova Ferrari F1-75 e si torna a parlare della prossima stagione di F1 che sarà rivoluzionata nel regolamento e quindi anche nelle monoposto. C’è grande attesa per il ritorno alla competitività della Rossa dopo tanti anni di difficoltà, nettamente dietro a Mercedes e Red Bull. Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle quote antepost.

La presentazione della Ferrari F1-75

Il team del Cavallino Rampante ha presentato la nuovissima F1-75, molto diversa rispetto al recente passato. Il titolo iridato dei piloti manca dal 2007 (Kimi Raikkonen l’ultimo a vincerlo) e quello costruttori dal 2008. Alla presentazione hanno parlato i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, il team principal Mattia Binotto e anche il presidente John Elkann.

Queste invece le prime parole di Leclerc: “Mi piace, la amo giá, la ameró ancora di piú quando andremo in pista e andrá forte. Macchina diversa, piú aggressiva, strano non vedere i piloni, estetica molto differente rispetto all’anno scorso”.

Formula 1 Quote Antepost aggiornate dopo la presentazione

L’ultima vittoria risale al 2019, quando fu Sebastian Vettel a trionfare nel GP di Singapore, ma la Ferrari – sfruttando anche il cambio regolamentare che partirà proprio in questa stagione – vuole tornare ad essere protagonista in Formula 1 giocandosi il mondiale con Mercedes e Red Bull.

Una missione complicata, ma non impossibile tanto che i betting analyst di Goldbet vedono la scuderia di Maranello come terza forza del mondiale: un trionfo iridato della Rossa, infatti, vale @7,5 volte la posta, subito dietro alle due grandi rivali della stagione scorsa, Mercedes e Red Bull, rispettivamente in quota @1,5 e @3,5.

Una lotta a tre, quindi, con la Ferrari costretta a colmare il gap che, almeno sulla carta, ancora la separa dalle due big del mondiale di Formula 1. Sarà compito di Charles Leclerc e di Carlos Sainz Jr, i due piloti della Rossa, portare la vettura al limite: proprio il monegasco può essere la sorpresa dell’anno tanto che un suo titolo mondiale si gioca @9 volte la posta, dietro a Lewis Hamilton, in quota @2,25, al campione del mondo in carica Max Verstappen @3 e a George Russell, compagno di squadra di Hamilton in Mercedes, la cui vittoria vale @6 volte la posta

L’altro pilota Ferrari, Carlos Sainz Jr, si trova a quota @21. Monegasco avanti anche nel duello con lo spagnolo tanto che nel testa a testa interno è proprio Leclerc il favorito per chiudere la stagione davanti in quota @1,6 contro il @2,2 riservato a Sainz.

Formula 1 Quote Antepost: le quote sulla stagione 2022

Mondiale Piloti 2022

Hamilton, Lewis 2,25

Verstappen, Max 3,00

Russell, George 4,50

Leclerc, Charles 7,50

Sainz Jr, Carlos 15

Norris, Lando 20

Perez, Sergio 25

Ocon, Esteban 33

Ricciardo, Daniel 33

Alonso, Fernando 33

Gasly, Pierre 50

Vettel, Sebastian 75

Zhou, Guanyu 100

Stroll, Lance 100

Bottas, Valtteri 100

Latifi, Nicholas 100

Schumacher, Mick 100

Mazepin, Nikita 100

Albon, Alexander 100

Tsunoda Yuki 100

Mondiale Costruttori 2022

Mercedes 1,60

Red Bull Racing 3,25

Ferrari 5,50

Mclaren 20

Alpine 33

Alphatauri 50

Aston Martin 75

Alfa Romeo 100

Williams 100

Haas F1 Team 100

