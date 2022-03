Pronostici Formula 1: la stagione 2022 inizia col GP Bahrain. Ferrari vicina alle prime

GP Bahrain 2022, una nuova stagione è alle porte. Vediamo tutte le novità con video, statistiche, quote antepost e anche i Primio consigli sul Gran Premio di Sakhir che il 20 marzo apre la nuova stagione di Formula 1.

Video presentazione stagione 2022 di Formula 1 e scommesse antepost

Formula 1: novità e lineup piloti 2022

Nelle lineup la novità principale è l’ingaggio di George Russell da parte della Mercedes, che affiancherà Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, e che parte in pole per la caccia al titolo detenuto da Max Verstappen.

Valtteri Bottas, a sua volta, è passato dalla Mercedes all’Alfa Romeo, prendendo il posto di Kimi Raikkonen, ed avrà come compagno il cinese Zhou, che prende il posto di Giovinazzi.

Al posto di Russel, la Williams ha ingaggiato Alexander Albon, ex Red Bull, che rientra in Formula 1 dopo un anno sabbatico. Al fianco di Verstappen, la Red Bull ha confermato Sergio Perez, così come la Ferrari ha deciso di proseguire con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Dopo i primi test, i risultati delle Rosse sono incoraggianti e si spera che finalmente le vetture di Maranello possano insidiare Mercedes e Red Bull per le primissime posizioni.

La McLaren si presenta al via con Lando Norris e Daniel Ricciardo, mentre anche Fernando Alonso ha rinnovato il contratto con la Alpine al fianco di Esteban Ocon. L’Alpha Tauri conferma Pierre Gasly assieme a Yuki Tsunoda, così come Sebastian Vettel e Lance Stroll saranno in pista ancora a bordo delle Aston Martin.

La Haas, invece, ha confermato Mick Schumacher e sostituito il russo Nikita Mazepin, licenziato in tronco, con il rientrante Kevin Magnussen.

Mercedes: Lewis Hamilton-George Russell;

Red Bull: Max Verstappen-Sergio Pérez;

Ferrari: Charles Leclerc-Carlos Sainz;

McLaren: Daniel Ricciardo-Lando Norris;

Alpine: Fernando Alonso-Esteban Ocon;

AlphaTauri: Pierre Gasly-Yuki Tsunoda;

Aston Martin: Lance Stroll-Sebastian Vettel

Williams: Alex Albon-Nicholas Latifi;

Alfa Romeo: Valtteri Bottas-Guanyu Zhou;

Haas: Mick Schumacher-Kevin Magnussen.

Formula 1: Calendario completo stagione 2022

Formula 1 2022: il calendario

20 marzo: GP BAHRAIN (Sakhir)

27 marzo: GP ARABIA SAUDITA (Jeddah)

10 aprile: GP AUSTRALIA (Melbourne)

24 aprile: GP EMILIA ROMAGNA (Imola)

8 maggio: GP MIAMI (Miami)

22 maggio: GP SPAGNA (Montmelò)

29 maggio: GP MONACO (Montecarlo)

12 giugno: GP AZERBAIGIAN (Baku)

19 giugno: GP CANADA (Montreal)

3 luglio: GP GRAN BRETAGNA (Silverstone)

10 luglio: GP AUSTRIA (Spielberg)

24 luglio: GP FRANCIA (Le Castellet)

31 luglio: GP UNGHERIA (Hungaroring)

28 agosto: GP BELGIO (Spa-Francorchamps)

4 settembre: GP OLANDA (Zandvoort)

11 settembre: GP ITALIA (Monza)

25 settembre: ancora da stabilire la nuova sede dopo la cancellazione del GP di Russia

2 ottobre: GP SINGAPORE (Marina Bay)

9 ottobre: GP GIAPPONE (Suzuka)

23 ottobre: GP USA (Austin)

30 ottobre: GP MEXICO CITY (Città del Messico)

13 novembre: GP SAN PAOLO (Interlagos)

20 novembre: GP ABU DHABI (Yas Marina)

GP Bahrain 2022: si inizia da Sakhir

Domenica si correrà sul circuito di Sakhir il 18° GP del Bahrain, un circuito lungo 5.412 m e che richiederà 57 giri per completare la corsa. Il record della pista in prova lo detiene Lewis Hamilton, che nel 2020 ha fermato il cronometro in 1’27”264 con la sua Mercedes. In gara, invece, il record resiste dal 2005: Pedro De la Rosa ottenne allora il tempo di 1’31”447 con la McLaren.

Il team di Maranello e la Mercedes sono quelli più vittoriosi in Bahrain con 6 successi a testa, mentre la scuderia tedesca ha ottenuto una pole in più rispetto alle Rosse (6 contro 5). Nell’era delle Power Unit, su 24 GP del Bahrain solo un podio su 24 non è andato a Mercedes, Ferrari o Red Bull, ovvero il terzo posto di Perez con la Force India nel 2014.

La Ferrari non conquista la pole position nella prima gara del campionato dal 2007, ovvero da ben 15 anni. L’ultima vittoria del Cavallino Rampante, invece, risale al 2018 con Sebastian Vettel (bissando il successo dell’anno prima). Quell’anno, la Ferrari ottenne anche l’ultima pole in Bahrain proprio con il pilota tedesco. Nell’era Power Unit hanno vinto questa gara solo Mercedes e Ferrari.

Il calendario del weekend di Sakhir:

VENERDÌ 18 MARZO 2022

Prove libere 1 13:00-14:00

Prove libere 2 16:00-17:00

SABATO 19 MARZO 2022

Prove libere 3 13:00-14:00

Qualifiche 16:00-17:00

DOMENICA 20 MARZO 2022

Gara 16:00

GP Bahrain 2022: Le quote sul primo GP stagionale

Vediamo le quote SNAI su qualifica e gara. In entrambi i casi è testa a testa tra Verstappen ed Hamilton, ma in entrambi i casi l’olandese è leggermente favorito. Terzo incomodo pronto ad inserirsi è Charles Leclerc con la Ferrari che dovrà confermare subito quanto di buono fatto vedere, o sarà l’ennesimo fuoco di paglia ed illusione da Maranello?

Quote Antepost Formula 1 stagione 2022

GP Bahrain 2022: tracciato ed analisi tecnica

Il Bahrain International Circuit è stato progettato dall’architetto Hermann Tilke. La carreggiata è molto ampia e le curve possono essere affrontate con varie traiettorie: tutto ciò facilita la manovra di sorpasso.

In questo circuito i piloti dovranno saper trovare il giusto compromesso tra curve veloci e lunghi rettilinei. Un fattore da non sottovalutare, visto che parliamo di una pista situata sul deserto, sarà la sabbia presente sull’asfalto in quanto c’è il pericolo di perdere aderenza e in un attimo trovarsi fuori pista. Inoltre, ci saranno diversi cambiamenti di temperatura, in quanto le prove libere, le qualifiche e la gara avverranno in orari differenti.

Dati tecnici e record. Distanza a giro: 5,412km. Numero di curve: 15, nove a destra e sei a sinistra. Vittorie pilota: 5 – Lewis Hamilton. Vittorie team: 6 – Ferrari. Pole pilota: 3 Sebastian Vettel. Pole team: 6 – Mercedes. Podi pilota: 10 – L Hamilton. Podi team: 15 – Ferrari. Hamilton ha vinto le ultime 2 edizioni.

