Quote Formula 1: la Ferrari non è un bluff! Doppietta in Bahrain e Leclerc favorito per il titolo

Risultati GP Bahrain 2022, il nuovo mondiale di Formula 1 inizia benissimo per la Ferrari che si riscopre davvero veloce, non era un bluff da Maranello e nemmeno un nascondersi da parte della Mercedes che si conferma più lenta delle prime due monoposto, la Ferrari ma anche la RedBull che ha problemi con l’affidabilità ed esce con uno zero dal primo Gran Premio dell’anno.

Risultati GP Bahrain 2022: doppietta Ferrari

La Ferrari è tornata e ha certificarlo è la doppietta ottenuta dalle Rosse nel GP del Bahrain, prima prova del Mondiale di Formula 1 2022. Leclerc ha tagliato il traguardo davanti al compagno di scuderia, Carlos Sainz che, dopo essere partito terzo, ha approfittato, a tre giri dal termine, del problema tecnico occorso a Max Verstappen, che è stato costretto così al ritiro.

Sul terzo gradino del podio è salito Lewis Hamilton, che ha raccolto il “regalo” consegnatogli da Sergio Perez, finito in testacoda con l’altra Red Bull nell’ultimo giro. Quarta l’altra Mercedes, quella di George Russell, mentre sorprende la Haas di Kevin Magnussen, che chiude al 5° posto davanti all’Alfa Romeo di Valtteri Bottas.

GP Bahrain Formula 1: ordine d’arrivo

1 Charles Leclerc (Ferrari), giro veloce

2 Carlos Sainz (Ferrari)

3 Lewis Hamilton (Mercedes)

4 George Russell (Mercedes)

5 Kevin Magnussen (Haas)

6 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7 Esteban Ocon (Alpine)

8 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9 Fernando Alonso (Alpine)

10 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

11 Mick Schumacher (Haas)

12 Lance Stroll (Aston Martin)

13 Alexander Albon (Williams)

14 Daniel Ricciardo (McLaren)

15 Lando Norris (McLaren)

16 Nicholas Latifi (Williams)

17 Nico Hulkenberg (Aston Martin)

Ritirati:

Sergio Perez (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Risultati GP Bahrain 2022: gli aggiornamenti delle quote antepost

Balzo della Ferrari nelle quote antepost del Mondiale di Formula 1. La doppietta nel Gp di Bahrein porta a un taglio netto dell’offerta su Charles Leclerc, il cui titolo era offerto a 5,50 fino a venerdì mentre ora si gioca @2,75 su Planetwin365. Agganciato Verstappen in vetta alla classifica dei bookmaker; nonostante il disastro Red Bull, comunque, il campione in carica si mantiene sostanzialmente stabile, passando da 2,50 a @2,75.

A precipitare è invece Lewis Hamilton, sul podio nella prima gara della stagione ma ancora alle prese con una Mercedes tutt’altro che soddisfacente. Il britannico sale quindi da 2,30 a @3,25, davanti all’altro ferrarista, Carlos Sainz, che rimane in agguato @6,00. Lontano @19,00 l’altro pilota Mercedes, George Russell, mentre per Sergio Perez si arriva addirittura @66,00.

La Ferrari è intanto passata in testa anche nelle scommesse sul Mondiale costruttori, dove la scuderia di Maranello è ora @2,20 davanti a Mercedes @2,75 e Red Bull @3,00. Al momento confermate, quindi, le preferenze degli scommettitori, che a pochi giorni dall’inizio del Mondiale avevano puntato nel 60% dei casi sul trionfo di Leclerc e la Rossa.

Risultati GP Bahrain 2022: classifiche mondiale

Formula 1: classifica piloti

1 Charles Leclerc (Ferrari) 26

2 Carlos Sainz (Ferrari) 18

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 15

4 George Russell (Mercedes) 12

5 Kevin Magnussen (Haas) 10

6 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 8

7 Esteban Ocon (Alpine) 6

8 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 4

9 Fernando Alonso (Alpine) 2

10 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1

11 Mick Schumacher (Haas) 0

12 Lance Stroll (Aston Martin) 0

13 Alexander Albon (Williams) 0

14 Daniel Ricciardo (McLaren) 0

15 Lando Norris (McLaren) 0

16 Nicholas Latifi (Williams) 0

17 Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0

18 Sergio Perez (Red Bull) 0

19 Max Verstappen (Red Bull) 0

20 Pierre Gasly (AlphaTauri) 0

Formula 1 2022: classifica costruttori

1 Ferrari 44

2 Mercedes 27

3 Haas 10

4 Alfa Romeo 9

5 Alpine 8

6 AlphaTauri 4

7 Red Bull 0

8 McLaren 0

9 Aston Martin 0

10 Williams 0

Quote Antepost stagione 2022 di Formula 1 e prossimo GP Arabia Saudita

Si torna già la prossima settimana, senza sosta, col Gran Premio Arabia Saudita dove vedremo se la Ferrari saprà confermarsi. Secondo i bookmakers internazionali sì visto che le prime quote puntano su un altro successo di Charles Leclerc @2.25 a Jeddah, ma ancora una volta Max Verstappen è vicino @2.50. In 3° posizione abbiamo Carlos Sainz @9.50. Deluso chi si aspettava Lewis Hamilton @13 che si gioca ad una quota enorme per i suoi standard a conferma dei grandi problemi della monoposto tedesca.

Mondiale Piloti 2022

Leclerc, Charles 2,50

Verstappen, Max 2,75

Hamilton, Lewis 3,50

Sainz Jr, Carlos 7,50

Russell, George 20

Perez, Sergio 50

Bottas, Valtteri 100

Zhou, Guanyu 100

Norris, Lando 100

Schumacher, Mick 100

Ocon, Esteban 150

Alonso, Fernando 150

Gasly, Pierre 150

Tsunoda Yuki 250

Stroll, Lance 250

Vettel, Sebastian 250

Ricciardo, Daniel 250

Latifi, Nicholas 500

Albon, Alexander 500

Altro 100

Mondiale Costruttori 2022

Ferrari 1,85

Mercedes 3,25

Red Bull Racing 3,50

Mclaren 50

Haas F1 Team 50

Alfa Romeo 50

Aston Martin 100

Alpine 100

Williams 250

Alphatauri 250

