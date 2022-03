Pronostici Formula 1: Ferrari e Leclerc favoriti per la conferma al GP Arabia Saudita 2022

GP Arabia Saudita 2022, si torna subito in pista sul cittadino di Jeddah per la 2° tappa del nuovo mondiale di Formula 1 che si prospetta avvincente e che sembra aver ritrovato la Ferrari protagonista. Dopo l’1-2 in Bahrain ora Charles Leclerc e Carlos Sainz sono chiamati alla conferma e secondo i bookmakers sono loro i favoriti.

GP Arabia Saudita 2022: presentazione del 2° gran premio della stagione

Dopo l’esordio nel GP del Bahrain scandito dalla doppietta Ferrari (Leclerc davanti a Sainz), il circus della Formula 1 si sposta in Arabia Saudita per il 2° appuntamento del Mondiale 2022. Nei giorni scorsi la gara è stata data a rischio per via degli attacchi missilistici subiti dalla città di Jeddah da parte di un gruppo di Houthi dello Yemen per rimanere in un clima da guerra che imperversa nel mondo in queste settimane.

Il secondo gran premio della stagione sarà già una prova d’appello per tanti, nel bene o nel male. Innanzitutto la Ferrari è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in Bahrain sia a livello di prestazioni sia di affidabilità.

Al contrario ci si aspetta una risposta dalla Red Bull, che ha già confermato di essere in linea con le prestazioni, ma l’affidabilità lascia molto a desiderare, come testimoniano i ritiri di Max Verstappen e Sergio Perez negli ultimi giri di Sakhir. L’olandese ha dichiarato: “Lo scorso fine settimana è stato un duro colpo per tutti noi, vinciamo e perdiamo come squadra e torneremo più forti questa settimana. Abbiamo un buon pacchetto e siamo stati competitivi in Bahrain, quindi ci sono aspetti positivi da prendere da quanto avvenuto a Sakhir, e abbiamo una stagione molto lunga davanti, è stata solo la prima gara”.

Mercedes attardata. Male anche la McLaren

Attualmente, tra le favorite della vigilia, sembra partire indietro la Mercedes: il team di Stoccarda è stato in difficoltà sin da subito in Bahrain, con limiti nel giro veloce e sul passo gara. Insomma, soprattutto Hamilton dovrà dare un segnale importante al Mondiale già dalle prime libere, ma molto dipenderà dalla sua F1 W13, una vettura che non sembra avere la giusta velocità per tenere il ritmo delle rivali e su cui neanche George Russell è riuscito ad esaltarsi.

Tra le altre monoposto va segnalata la Haas, accusata di essere molto simile alla Ferrari, e motorizzata proprio dalla rossa. Magnussen è andato decisamente meglio rispetto alle attese. Da sciogliere i dubbi sull’Alpine mentre l’Alpha Tauri ha confermato di essere competitiva, ma ha pagato a sua volta i problemi di affidabilità Honda. Molto male la McLaren e anche sull’Aston Martin rimangono forti dubbi.

Programma completo del fine settimana di F1

Il weekend dell’Arabia Saudita di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Formula 1 (in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV), mentre in differita si potranno seguire qualifiche e gara su TV8.

DIRETTA SKY SPORT F1 HD

Venerdì 25 marzo

Prove Libere 1, ore 15:00 – 16:00

Prove Libere 2, ore 18:00 – 19:00

Sabato 26 marzo

Prove Libere 3, ore 15:00 – 16:00

Qualifiche, ore 18:00 (differita su TV8 dalle 21:00)

Domenica 27 marzo

Gara, ore 19:00 (differita su TV8 ore 21:30)

DIFFERITA TV8

Sabato 26 marzo

Qualifiche, ore 21:00

Domenica 27 marzo

Gara, ore 21:30

Tracciato di Jeddah e condizioni meteo

Il circuito Jeddah Corniche Circuit è lungo 6,174 km e per completare la gara serviranno 50 giri. Si tratta di un circuito cittadino temporaneo. Il tracciato è stato progettato da Hermann Tilke. La pista è particolarmente veloce, con velocità media di 252 km/h e un numero di curve superiore a qualsiasi altro tracciato del circus: 27 in tutto.

Il record della pista in gara è stato realizzato lo scorso anno proprio da Hamilton, che ha fermato il cronometro in 1’30″734. L’inglese andrà a vincere la gara davanti a Max Verstappen e a Valtteri Bottas a completare il podio.

Le quote del Gran Premio di Jeddah. Altro testa a testa Leclerc-Verstappen in arrivo?

La doppietta incredibile nel Gran Premio del Bahrain ha rilanciato le quotazioni della Ferrari che ha mostrato a tutta la concorrenza come i risultati dei test prestagionali non fossero casuali. La dimostrazione di forza delle Rosse, e del team nella sua totalità compresi i cambi gomme, mette le vetture di Maranello in pole position anche per il Gran Premio di Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di Formula 1 in programma domenica prossima. Gli esperti Sisal, infatti, vedono Charles Leclerc come grande favorito sul tracciato di Jeddah tanto che il suo successo si gioca @2,25. Un pilota della Ferrari non vince le prime due gare iridate da 4 stagioni: nel 2018 fu Sebastian Vettel a imporsi in Australia e in Bahrain. Il numero 16 della Rossa sogna così una doppietta storica anche in ottica iridata.

Cerca invece un pronto riscatto Max Verstappen dopo il ritiro a Manama. Il campione del mondo in carica vuole rispondere immediatamente a Leclerc per dimostrare al resto del Circuit che lui e la sua Red Bull numero 1 sono ancora la coppia da battere. Lo scorso anno SuperMax sul tracciato mediorientale finì secondo alle spalle di Lewis Hamilton ma senza mai impensierire il pilota inglese. Verstappen sul gradino più alto del podio domenica pomeriggio si gioca @2,75.

Sainz e Hamilton inseguono da lontano la coppia di favoriti

Il secondo posto nel Gran Premio del Bahrain ha rilanciato le quotazioni di Carlos Sainz che sogna sempre di centrare il primo successo in Formula 1. Il pilota spagnolo è consapevole che la Ferrari quest’anno può regalargli grandi soddisfazioni e, oltre ad aiutare il compagno di squadra Leclerc, cercherà anche di metterlo in difficoltà. Sainz primo sotto la bandiera a scacchi di Jeddah è in quota @6,00.

Nonostante il podio agganciato in maniera rocambolesca domenica scorsa, Lewis Hamilton e la Mercedes partono più indietro rispetto ai favoriti della vigilia. Una condizione nuova per il sette volte iridato che però non va mai sottovalutato anche perché su questo circuito, lo scorso anno, ha fatto all-in conquistando pole, vittoria e giro veloce. Ripetere l’impresa non sarà semplice stavolta ma Hamilton può sempre tirare fuori la prestazione da Hammer Time lasciando di stucco la concorrenza. Il trionfo del pilota inglese pagherebbe @10 volte la posta.

Leclerc avanti anche per la pole e nelle quote antepost

In chiave Pole Position sulla lavagna scommesse di Betaland Charles Leclerc è sempre leader @2,25, con Max Verstappen @2,75, mentre i due sono alla pari (quota @2,35) per la sfida del Giro più veloce.

La vittoria in Bahrain ha fatto scattare Leclerc in testa ai favoriti per il titolo mondiale. La vittoria finale per il monegasco si gioca @2,50 sulle lavagne delle quote antepost SNAI, segue Verstappen @2,75. C’è discreta fiducia in Lewis Hamilton, che vede l’ottavo titolo @3,50, mentre Sainz campione vale @7,50 la posta.

GP Arabia Saudita 2022: Pronostici Free Pick

