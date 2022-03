Quote Formula 1: Verstappen risponde a Leclerc. L’olandese torna favorito per il titolo mondiale

Risultati GP Arabia Saudita 2022 di Formula 1, dopo una serie di sorpassi e contro sorpassi Max Verstappen vince il Gran Premio da Jeddah su Charles Leclerc. Continua il testa a testa tra il monegasco della Ferrari e l’olandese della Red Bull. Sprofonda la Mercedes con Lewis Hamilton.

Risultati GP Arabia Saudita 2022: Verstappen vince a Jeddah e torna favorito dalle quote antepost

Iniziamo col dire che dopo il podio di Hamilton @3 preso la settimana scorsa al primo GP dell’anno, anche al Gran Premio d’Arabia Saudita facciamo una bella cassa in quota @3.75 andando per valore sulla vittoria di Max Verstappen.

I primi due Gran Premi del mondiale di Formula 1 hanno mostrato a tutti, addetti ai lavori e tifosi, come si prospetta una stagione piena di duelli ed emozioni. Dopo il flop in Bahrain, Max Verstappen ha tirato fuori gli artigli tanto da centrare, dopo uno spettacolare duello con Charles Leclerc, la vittoria in Arabia Saudita. Il trionfo sul circuito di Jeddah ha rilanciato il pilota della Red Bull in ottica mondiale tanto che gli esperti Sisal lo indicano come favorito, @1,85, per il titolo.

Charles Leclerc però ha fatto vedere come lui e la Ferrari saranno protagonisti fino alla fine della stagione. Il Piccolo Principe monegasco, con un primo e un secondo posto nelle prime due gare dell’anno, guarda tutti dall’alto in classifica e tallona il rivale di sempre in ottica iridata. La Ferrari non vince il titolo piloti dal 2007 con Kimi Raikkonen e vuole porre fine al digiuno: Leclerc campione del mondo si gioca @2,50.

Non bisogna poi dimenticare chi di mondiali in Formula 1 ne ha vinti ben sette. Lewis Hamilton e la Mercedes hanno mostrato tantissime difficoltà tra Bahrain e Arabia Saudita ma l’inglese, nonostante i 29 punti di distacco da Leclerc, rimane sempre un avversario da non sottovalutare. Inoltre la Freccia d’Argento sta preparando un nuovo pacchetto che potrebbe esordire a fine maggio a Barcellona: l’obiettivo dei tedeschi e di Hamilton è limitare i danni per poi sferrare l’attacco a Verstappen e Leclerc. L’ottavo titolo per l’inglese pagherebbe @9 volte la posta.

Quote Mondiale Costruttori, la Ferrari rimane avanti

La Ferrari, visto l’ottimo rendimento sia di Leclerc che di Sainz, è però grande favorita per il titolo costruttori. La Rossa Mondiale, per gli esperti Sisal, è data @1,72 contro il @2,25 della Red Bull. La Mercedes, che invece vince ininterrottamente tra le scuderie da 8 stagioni, chiude il podio dei favoriti essendo offerta @7,50.

Risultati GP Arabia Saudita 2022: ordine d’arrivo e classifiche piloti e costruttori

Formula 1, GP Arabia Saudita 2022: ordine d’arrivo

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 Carlos Sainz (Ferrari)

4 Sergio Perez (Red Bull)

5 George Russell (Mercedes)

6 Esteban Ocon (Alpine)

7 Lando Norris (McLaren)

8 Pierre Gasly (AlphaTauri)

9 Kevin Magnussen (Haas)

10 Lewis Hamilton (Mercedes)

11 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

12 Nico Hulkenberg (Aston Martin)

13 Lance Stroll (Aston Martin)

Ritirati:

Alexander Albon (Williams)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Fernando Alonso (Alpine)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Nicholas Latifi (Williams)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Formula 1 2022: classifica piloti

Charles Leclerc 45

Carlos Sainz 33

Max Verstappen 25

George Russell 22

Lewis Hamilton 16

Esteban Ocon 14

Sergio Perez 12

Kevin Magnussen 12

Valtteri Bottas 8

Lando Norris 6

Yuki Tsunoda 4

Pierre Galsy 4

Fernando Alonso 2

Guanyu Zhou 1

Daniel Ricciardo 0

Sebastian Vettel 0

Lance Stroll 0

Alexander Albon 0

Nicholas Latifi 0

Mick Schumacher 0

Formula 1 2022: classifica costruttori

Ferrari 78

Mercedes 38

Red Bull 37

Alpine 16

Haas 12

Alfa Romeo 9

AlphaTauri 8

McLaren 6

Aston Martin 0

Williams 0

Prossimo Gran Premio, si torna a Melbourne per il GP Australia

Il prossimo appuntamento con la formula 1 sarà il GP d’Australia che si correrà sul Circuito Albert Park di Melbourne domenica 10 aprile. La pista è stata riasfaltata di recente e per caratteristiche dovrebbe premiare leggermente la Ferrari rispetto alla Red Bull.

Se la Mercedes non riuscirà a trovare una quadra nel breve periodo, anche in Oceania per la vittoria dovrebbe essere una lotta a due tra le Rosse e la scuderia austriaca. Al momento è ancora l’olandese a spuntarla di pochissimo (@2,11), con il ferrarista @2,35 e Sainz terzo incomodo @8,00.

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.