calendario formula 1 2022 il programma completo

Calendario Formula 1, andiamo a vedere tutti i Gran Premi e le date di questa stagione 2022 che si prospetta ottima per la Ferrari in lotta con la Redbull mentre la Mercedes inizia con un gap importante. La stagione parte dal Bahrain il 20 marzo e continuerà fino al 20 novembre col GP Abu Dhabi.

Saranno 22 i Gran Premi in programma per la stagione 2022 di Formula 1 al via dal 20 marzo in Bahrain e che continuerà fino al 20 novembre col l’ultimo GP, quello di Abu Dhabi.

20 marzo – GP Bahrain – Circuito di Sakhir.

27 marzo – GP Arabia Saudita – Jeddah – Street Circuit.

10 aprile – GP Australia – Melbourne.

24 aprile – GP Emilia Romagna – Autodromo di Imola.

8 maggio – GP USA – Miami.

22 maggio – GP Spagna – Circuito di Catalogna Montmelò.

29 maggio – GP Monaco – Cicuito di Monte Carlo.

12 giugno – GP Azerbaigian – Circuito di Baku.

19 giugno – GP Canada – Circuito di Montreal.

3 luglio – GP Gran Bretagna – Circuito di Silverstone.

10 luglio – GP Austria – Spielberg Red Bull Ring.

24 luglio – GP Francia – Circuito Paul Ricard.

31 luglio – GP Ungheria – Hungaroring.

28 agosto – GP Belgio – Circuito di Spa-Francorchamps.

4 settembre – GP Olanda – Circuito di Zandvoort.

11 settembre – GP Italia – Autodromo Nazionale di Monza.

25 settembre – GP Russia – Autodromo di Sochi **** ANNULLATO ****

2 ottobre – GP Singapore – Singapore Street Circuit Marina Bay.

9 ottobre – GP Giappone – Circuito di Suzuka.

23 ottobre – GP Stati Uniti – Circuito delle Americhe Austin.

30 ottobre – GP Messico – Autodromo Hermanos Rodriguez.

11 novembre – GP Brasile – Circuito di Interlagos.

20 novembre – GP Abu Dhabi – Circuito di Yas Marina.

Calendario Formula 1: Piloti e scuderie

La guerra in Ucraina è costata il posto a Mazepin. Al suo posto la Haas ha puntato su un pilota d’esperienza che torna nel Circus, Kevin Magnussen. Per la Mercedes ci sarà da valutare l’innesto di George Russell al fianco di Lewis Hamilton mentre Ferrari, Red Bull e anche McLaren confermano le rispettive coppie di piloti. viste nel 2021.

Mercedes-AMG Petronas F1 Team: George Russell e Lewis Hamilton

Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen e Sergio Pérez

Scuderia Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr

McLaren F1 Team: Daniel Ricciardo e Lando Norris

BWT Alpine F1 Team: Fernando Alonso e Esteban Ocon

Scuderia AlphaTauri: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team: Lance Stroll e Sebastian Vettel

Williams Racing: Alexander Albon e Nicholas Latifi

Alfa Romeo F1 Team ORLEN: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu

Hass F1 Team: Kevin Magnussen e Mick Schumacher

Tutte le quote sulla stagione 2022 di Formula 1

Mondiale Piloti 2022

Verstappen, Max 2,00

Leclerc, Charles 2,25

Hamilton, Lewis 7,50

Sainz Jr, Carlos 12

Perez, Sergio 25

Russell, George 25

Bottas, Valtteri 100

Gasly, Pierre 250

Ocon, Esteban 250

Alonso, Fernando 250

Norris, Lando 250

Ricciardo, Daniel 500

Schumacher, Mick 500

Tsunoda Yuki 500

Zhou, Guanyu 500

Vettel, Sebastian 500

Albon, Alexander 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Stroll, Lance 1.000

Altro 250

Mondiale Costruttori 2022

Ferrari 1,65

Red Bull Racing 2,25

Mercedes 7,50

Haas F1 Team 75

Alfa Romeo 100

Alpine 100

Mclaren 250

Alphatauri 250

Aston Martin 500

Williams 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti 2022

Albon, Alexander – Latifi, Nicholas 1,15 4,75

Leclerc, Charles – Verstappen, Max 1,90 1,80

Magnussen, Kevin – Bottas, Valtteri 1,85 1,85

Norris, Lando – Gasly, Pierre 1,65 2,10

Ocon, Esteban – Alonso, Fernando 2,10 1,65

Russell, George – Hamilton, Lewis 2,95 1,35

Sainz Jr, Carlos – Perez, Sergio 1,35 2,95

Vettel, Sebastian – Stroll, Lance 1,25 3,50

Zhou, Guanyu – Schumacher, Mick 2,10 1,65

Testa A Testa Mondiale Costruttori 2022

Alphatauri – Mclaren 2,00 1,72

Ferrari – Red Bull Racing 1,60 2,20

Haas F1 Team – Alfa Romeo Racing 1,60 2,20

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.