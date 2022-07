Pronostici Formula 1: quote, programma e scommesse GP Austria 2022. Si corre in casa Red Bull

Pronostici Formula 1 GP Austria 2022, undicesimo appuntamento del mondiale di F1. Si corre al Red Bull Ring di Spileberg, casa della monoposto del campione del mondo Max Verstappen, favorito nel solito testa a testa con Charles Leclerc, anche se la vittoria di Silverstone ha dato nuova linfa all’altro pilota Ferrari, Carlos Sainz, così come il podio ritrovato dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Vediamo analisi, quote, il programma con meteo, specifiche del tracciato e consigli per le scommesse in un weekend F1 in cui torna anche la sprint race.

Pronostici Formula 1 GP Austria 2022: la Red Bull corre in casa, Verstappen favorito

Dopo Silverstone dove si è sbloccato Carlos Sainz (prima pole in quota @7,50 e alla domenica vittoria in gara che era quotata @12.00), la Formula 1 torna subito in pista nel prossimo weekend per il Gran Premio d’Austria. Si corre al Red Bull Ring di Spielberg, la pista di casa della Red Bull, che si presenterà all’appuntamento con i primi posti in entrambe le classifiche del mondiale di F1.

Nella classifica piloti Max Verstappen domina con 181 punti, contro i 147 del compagno di team Sergio Perez e i 138 di Charles Leclerc. Quarto posto con 127 punti per Carlos Sainz dopo Silverstone in cui la gestione da parte del muretto Ferrari della strategia ancora una volta non è stata senza macchia.

Le favorite rimangono però sempre Red Bull e Ferrari, con i primi che corrono in casa. Il settimo posto di Silverstone ha comunque lasciato invariate le quote Snai sul favorito per il GP d’Austria: davanti a tutti c’è sempre Max Verstappen (che ha vinto tre delle ultime quattro edizioni) @1,90, con Charles Leclerc @3,00. L’effetto più visibile della vittoria di Sainz in Gran Bretagna è l’abbassamento della quota per un’altra vittoria della Ferrari di Carlos, ora @7,50, con Sergio Perez @10.

Attenzione, però, alle Mercedes, perché già a Silverstone le Frecce d’Argento hanno dimostrato di essere migliorate tantissimo e di essersi avvicinate alle due scuderie di testa. Soprattutto Lewis Hamilton è parso ad un certo punto poter addirittura rientrare nella lotta per la vittoria, grazie alle nuove sospensioni anteriori e posteriori. Ora la scuderia tedesca dovrà confermare lo step di crescita su un tracciato probabilmente meno “amico” rispetto al precedente.

Torna la Sprint Race che con le qualifiche rimangono territorio di Leclerc

Come accaduto a Imola, e come accadrà ancora a Interlagos, in Austria ci sarà anche la gara F1 Sprint, un mini Gran Premio sulla distanza di 100 chilometri, con i primi otto a punti e la classifica finale che definirà la griglia di partenza della gara di domenica. In questo caso troviamo Leclerc @2,25 favorito nella Sprint Race davanti a Verstappen @2,50, con Sainz @7,50.

Stessa cosa nelle prove libere e nelle qualifiche. Nelle prime libere, Charles è @2,25 con Verstappen @2,75 e la coppia formata da Perez e Sainz @6,50; nelle qualifiche, invece, Leclerc è @2,00 per un altra pole position stagionale, con Verstappen @2,50 e la coppia Perez-Sainz che sale @10.

Pronostici Formula 1 GP Austria 2022: Programma completo del weekend a Spielberg

Il weekend del Gran Premio d’Austria della Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport F1, mentre TV8 trasmetterà in differita solo la Sprint Race del sabato e la gara della domenica.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 8 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Qualifiche: ore 17:00 – 18:00

Sabato 9 luglio

Prove Libere 2: ore 12:30 – 13:30

Sprint Race: 16:30 – 17:30

Domenica 10 luglio

Gara: ore 15:00 – 17:00

DIFFERITA TV8

Sabato 9 luglio

Sprint Race: ore 20:15

Domenica 10 luglio

Gara: ore 18:00

Pronostici Formula 1 GP Austria 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il GP d’Austria si corre ufficialmente dal 1970 sul circuito che oggi prende il nome di Red Bull Ring (dal 2014). Il circuito è lungo 4.318 metri, consta di 10 curve e serviranno 71 giri per completare la gara, per una distanza totale di 306.452 km. Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più veloci del calendario di F1, in quanto vi sono solo nove curve. Richiede un carico aerodinamico medio, ma i top team utilizzeranno ali più cariche in modo da compensare l’aria rarefatta. Pista ampia con molti punti in cui è possibile sorpassare. Circuito molto severo con i freni.

Record. Il giro record della pista lo detiene Carlos Sainz, che lo ha ottenuto con la sua McLaren fermando il cronometro in 1’05″619 nel 2020. Lo scorso anno a vincere la gara è stato l’olandese Max Verstappen, che qui vanta 3 successi esattamente come il mostro sacro Alain Prost. La McLaren è la scuderia che vanta più vittorie in Austria (6), seguita da Ferrari e Mercedes a 5, mentre le Rosse di Maranello detengono il record di pole position (8).

Dati tecnici. Numero di curve: 10, sette a destra e tre a sinistra. Carico aerodinamico: Medio/Alto. Velocità massima: 328 km/h. Possibilità di safety car: 65%. Possibilità di sorpasso: Medio. Vincitori dalla pole position: 9 su 30 edizioni in questo tracciato. Numero di frenate: 7. Frenata più impegnativa: la seconda staccata alla curva 2.

Pneumatici. Queste le mescole scelte da Pirelli per il Gran Premio d’Austria: C3, C4 e C5.

Meteo: Al venerdì l’Austria dovrebbe dare il benvenuto al Circus con 21° e pioggia al 70%. Migliore la situazione al sabato con solo il 10% di possibilità di pioggia, 23°, umidità al 45% e vento a 13 km/h anche se alla domenica rischiamo la gara bagnata visto che abbiamo l’80% di possibilità di pioggia con 21° e vento a 14 km/h.

Free Pick Formula 1: GP Austria 2022

Per le free pick vi diamo appuntamento all’articolo di aggiornamento dopo le qualifiche che uscirà sulla nostra home page sabato sera. Abbiamo preso questa abitudine di un report di aggiornamento al sabato dopo la pole, che ci permette di essere più precisi e con più idee dopo aver visto correre le macchine sia nelle libere del venerdì che nelle qualifiche del sabato.

