Pronostici F1 GP Ungheria 2022, la Formula 1 torna in pista a Budapest, senza soste, una settimana dopo il ritorno alla vittoria di Verstappen in Francia. Questo è l’ultimo weekend prima della pausa estiva.

Pronostici F1 GP Ungheria 2022: Leclerc chiamato al riscatto dopo l’errore in Francia

Non c’è tempo di pensare all’errore in Francia per Charles Leclerc, pronto a tornare in pista per riscattare lo zero del Paul Ricard con una vittoria nel GP Ungheria 2022, prossima tappa del mondiale di Formula 1. La Ferrari, e in particolare di Charles Leclerc, devono riscattare il brutto errore di una settimana fa a Le Castellet, con Max Verstappen che ha ringraziato ed è tornato a vincere dopo i due successi della Rossa a Silverstone (Sainz) e dello stesso Leclerc in Austria, portandosi a +63 nella classifica piloti.

Il monegasco, però, all’Hungaroring parte favorito sulla lavagna Snai: il suo successo è a quota @2, con Verstappen @2,50 e l’altra Ferrari di Carlos Sainz @6,50. In doppia cifra Lewis Hamilton @10, Sergio Perez @15 e George Russell @25.

Qualifiche e libere. Le quote per la pole position e per le prove libere, come accaduto spesso in questa stagione, sono a favore della Ferrari. Per quello che riguarda le qualifiche, Leclerc è @1,75 con Verstappen @2,75 (terzo Sainz @5,50), mentre nelle libere il miglior tempo del monegasco è quotato @2,25, con il leader del Mondiale @3,00 e Sainz ancora terzo incomodo @5,50.

Outsiders: continua la lotta McLaren-Alpine per il 4° posto

Tra gli outsider segnaliamo subito Sebastian Vettel che difficilmente sarà protagonista con una Aston Martin in difficoltà, ma la notizia è quella del suo ritiro a fine anno.

Grande ottimismo in casa Haas con Mick Schumacher che si aspetta un grande weekend a Budapest, una pista che potrebbe far splendere la monoposto motorizzata Ferrari.

Buon momento per la McLaren che a Le Castellet è andata forte anche per via dell’importante pacchetto aggiornamenti presentato in Francia. La scuderia inglese continua la sua lotta per il 4° posto nel mondiale costruttori assieme alla Alpine, e proprio la scuderia francese ricorda l’incredibile vittoria dello scorso anno di Esteban Ocon qui a Budapest che mese fine alla tripletta di Hamilton sempre vincente nelle 3 edizioni precedenti.

Momento difficile invece per l’Alfa Romeo che con Valtteri Bottas non va a punti dal 19 giugno in Canada. In Ungheria arriveranno degli aggiornamenti per una monoposto molto calata nelle ultime settimane, ma potrebbero non bastare.

Pronostici F1 GP Ungheria 2022: Programma completo del weekend di Budapest

Il GP d’Ungheria di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport F1, che seguirà tutto il weekend, mentre TV8 trasmetterà in differita solo qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 29 luglio

Prove Libere 1: ore 14:00 – 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 30 luglio

Prove Libere 3: ore 13:00 – 14:00

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00

Domenica 31 luglio

Gara: ore 15:00 – 17:00

DIFFERITA TV8

Sabato 30 luglio

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 31 luglio

Gara: ore 18:00

Pronostici F1 GP Ungheria 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il tracciato del Hungaroring si trova a Mogyoród, e la prima gara automobilistica in Ungheria risale addirittura agli anni ’30. In questo circuito è decisamente sollecitato il cambio, dove sono necessari 78 cambi di marcia al giro. Questa pista è molto impegnativa per i piloti, a causa delle alte temperature (come abbiamo visto anche in Germania), e delle numerose brusche accelerazioni da affrontare lungo tutto il giro. La media oraria si aggira attorno ai 187 km/h.

Dettagli Tecnici. Distanza a giro: 4,381km. Numero di curve: 14, otto a destra, sei a sinistra. Carico Aerodinamico: Alto. Possibilità di Sorpasso: Difficile. Possibilità di safety car: 15%. Vincitori dalla pole position: 14 su 32 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: dodicesimo (Mansell 1989). Freni: Hard. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Pneumatici. Queste le mescole scelte da Pirelli per il Gran Premio di Budapest: C2, C3,C4.

Meteo. Condizioni atmosferiche imprevedibili, perchè venerdì è atteso un gran caldo, ma per sabato, negli orari delle qualifiche, potrebbe anche piovere (forte temporale atteso alle 14), cosa che farà scendere di quasi 10 gradi le temperature che dovrebbero tornare a crescere per la domenica (nubi sparse negli orari di gara, ma dovrebbero essere scongiurate precipitazioni).

Free Pick Formula 1: GP Ungheria 2022

La settimana scorsa in Francia siamo andati in cassa con la vittoria Red Bull giocata a @2 di quota. La nostra strategia era quella di andare sulla Red Bull in Francia per poi puntare sulla Ferrari che dovrebbe adattarsi meglio in Ungheria, tracciato che non è quello preferito dalla monoposto austriaca invece. I bookmakers lo sanno e quotano la vittoria Ferrari @1.45 un pò ovunque, una quota molto bassa ovviamente, ma su BET365 troviamo valore perché la stessa giocata sale @1.72 e questa è la nostra free pick per l’ultimo weekend di F1 prima della pausa estiva.

FREE PICK: Monoposto Vincente Gara: FERRARI @1.72 (stake 2)

