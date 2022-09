Pronostici F1 GP Italia 2022, dopo l’ennesimo trionfo di Max Verstappen in casa in Olanda, non ci sono soste per il Mondiale di Formula 1 che arriva nel tempio della velocità di Monza per il GP d’Italia, il Gran Premio di casa per la Ferrari, ma è sempre Max il grande favorito dalle quote e non dimentichiamo che le ultime 2 edizioni hanno regalato emozioni e vincitori a sorpresa come Gasly e Ricciardo.

Pronostici F1 GP Italia 2022: siamo in casa Ferrari ma domina sempre Verstappen

La Formula 1 torna subito in pista dopo l’appuntamento in Olanda. Nel weekend sarà di scena il suggestivo Gran Premio d’Italia, 16° appuntamento del mondiale di F1, che si correrà nel celebre autodromo di Monza, dopo che Max Verstappen su Red Bull ha fatto sua la gara di Zandvoort, di fatto ipotecando il Mondiale piloti. L’olandese ora cercherà di interrompere anche il tabù di Monza dove non ha mai brillato, anzi lo scorso anno è stato uno dei 3 ritirati (assieme a Yuki Tsunoda e al vincitore dell’anno prima, Pierre Gasly).

I riflettori saranno puntati sulla Ferrari perché ora tocca alla gara di casa della scuderia di Maranello che però continua ad essere criticata per troppi errori di gestione al muretto e ai box. Charles Leclerc ha chiuso sul podio ma la penalità a Carlos Sainz è costata diverse posizioni allo spagnolo che ha chiuso solo 8°.

In ripresa la Mercedes che a Zandvoort ha piazzato George Russell al 2° posto, ma anche qui un errore di strategia è costato il podio a Lewis Hamilton che prima della safety car aveva perfino la possibilità di vincere grazie alle scelte del muretto di fare una sosta in meno, scelte poi rovinate alla seconda safety.

Gli outsider, lotta per il 4° posto tra Alpine e McLaren. Ultima di Vettel a Imola

Continuerà anche la lotta per il 4° posto nel mondiale costruttori tra Alpine e McLaren. Proprio la McLaren lo scorso anno stupì tutti con la vittoria di Daniel Ricciardo e l’1-2 completato da Lando Norris al 2° posto, anche se in questa stagione (l’ultima di Ricciardo con la scuderia di Woking) Norris sta andando molto meglio rispetto all’australiano in forte affanno.

Anche l’Alpine nel 2021 a Monza piazzo entrambi i piloti a punti, ma con risultati molto più modesti (Fernando Alonso 8°, Esteban Ocon 10°). Questa sarà l’ultima volta di Sebastian Vettel a Monza, con l’Aston Martin che il prossimo anno sarà guidata da Alonso.

Pronostici F1 GP Italia 2022: Programma completo del weekend di Monza

Il weekend di Monza sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport F1. Appuntamento anche in chiaro su TV8, ma solo per qualifiche e gara. Di seguito il programma completo.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 9 settembre

Prove Libere 1: ore 14:00 – 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 10 settembre

Prove Libere 3: ore 13:00 – 14:00

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00

Domenica 11 settembre

Gara: ore 15:00 – 17:00

DIRETTA TV8

Sabato 10 settembre

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00

Domenica 11 settembre

Gara: ore 15:00 – 17:00

Pronostici F1 GP Italia 2022: Tracciato e previsioni meteo

Tracciato. Il primo Gran Premio di Monza si corre dal 1950. L’ultima edizione ha visto trionfare a sorpresa Daniel Ricciardo su McLaren, dopo il successo altrettanto a sorpresa del 2020 di Pierre Gasly su Alpha Tauri e quello di Leclerc su Ferrari nel 2019.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,793km. Numero di curve: 11, sette a destra, quattro a sinistra. Carico aerodinamico: Basso. Velocità massima: 360 km/h. Possibilità di safety car: 30%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 24 su 67 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: undicesimo (Gethin 1971). Freni: Hard. Numero di frenate: 6. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla Prima variante.

Pneumatici. Date le velocità basse in curva, la gara dovrebbe essere ad una sola sosta in quanto viene ridotto il consumo degli pneumatici. Per il GP di Monza, Pirelli ha scelto C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft).

Record. I recordman di vittorie sul circuito di Monza sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton (record di pole position, 7) con 5 successi a testa, uno in più di Nelson Piquet. La Ferrari detiene il record di vittorie (19 contro le 11 della McLaren) e pole position (21 contro le 11 della McLaren). Il giro record della pista resiste dal 2004 e lo ha ottenuto Rubens Barrichello su Ferrari con il tempo di 1’21″046.

Meteo. Secondo le previsioni le condizioni atmosferiche dovrebbero essere clementi in Brianza per tutto il fine settimana. Sabato, negli orari delle qualifiche è atteso sereno con 25°. Stessa cosa per domenica in gara dove sono assenti possibili precipitazioni.

Quote Gran Premio d’Italia 2022

Free Pick Formula 1: GP Italia 2022

