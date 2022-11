Pronostici F1 GP Brasile 2022, penultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 dove torna anche la Sprint Race. Il tempo scarseggia per Lewis Hamilton che cerca di tenere viva la striscia di almeno un GP vinto ogni stagione, ma i bookmakers favoriscono anche qui il cannibale Max Verstappen, già campione del mondo con Red Bull. Depressione Ferrari.

Pronostici F1 GP Brasile 2022: i favoriti ad Interlagos

Il GP del Brasile sarà il penultimo appuntamento del mondiale di F1 in un 2022 in cui c’è stato un solo dominatore: Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, conquistato il secondo mondiale piloti consecutivo e raggiunto il record di vittorie in una stagione, non vuole fermarsi sul circuito di Interlagos dove va a caccia del quindicesimo sigillo stagionale.

Non c’è storia per gli esperti di 888 che vedono Verstappen sul gradino più alto del podio @1,51, mentre si gioca @5,50 il primo acuto stagionale di Lewis Hamilton, vincente sulla pista sudamericana nel 2021. La Redbull ha già vinto tutto ma la motivazione non mancherà: Verstappen per il record di vittorie stagionali, Perez per il 2° posto che ha dichiarato di voler blindare.

Quota @6,50 per il successo di Charles Leclerc, a secco di vittorie dal GP d’Austria, mentre sale @10 Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull. Molto più attardato l’altro ferrarista Carlos Sainz offerto @20 volte la posta (lo spagnolo potrebbe fare i conti con una penalizzazione sulla griglia di partenza visto che sostituirà alcuni elementi della sua power unit).

Tutt’altra storia invece per le qualifiche dove Charles Leclerc si è mostrato il migliore della stagione con 9 pole position. Il giro più veloce del monegasco in Brasile vale @2,25 volte la posta, alla pari di Max Verstappen, con il campione iridato invece avanti nella Sprint Race del sabato, la terza e ultima del 2022. Il tris del fuoriclasse Red Bull, capace di imporsi nel format nei due precedenti stagionali, è proposto @1,65, in vantaggio su Charles Leclerc @2,75. Si gioca invece @12 il quartetto formato da Sergio Perez, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e George Russell.

Pronostici F1 GP Brasile 2022: Programma completo del weekend

Il weekend del Gran Premio del Brasile di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport F1. TV8, invece, trasmetterà in differita qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 11 novembre

16:30 Prove Libere 1

20:30 Qualifiche

Sabato 12 novembre

16:30 Prove Libere 2

20:30 Sprint Race di 24 giri o 60 minuti

Domenica 13 novembre

19:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 12 novembre

19:45 Qualifiche

21:30 Sprint Race

Domenica 13 novembre

21:30 Gara

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici F1 GP Brasile 2022: Tracciato, Pneumatici e previsioni meteo

Il tracciato di Interlagos è lungo 4.309 km e presenta due zone di DRS. Serviranno 71 giri per completare la gara della domenica (che si aggiungeranno ai 24 della corsa sprinta del sabato), per una lunghezza totale di 305,909 km. a rarefazione dell’aria su questa pista mette a dura prova il compressore, che deve lavorare ai massimi regimi. L’alto carico aerodinamico utilizzato da tutte le vetture a Interlagos rende l’uso dell’ala mobile un’arma importante. Il DRS infatti può far guadagnare ben oltre 15 km/h su entrambi i rettilinei sui quali può essere aperto e sappiamo quanto vantaggio abbia la RedBull proprio quando apre l’ala.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,309 km. Numero di curve: 15, dieci a sinistra e cinque a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico aerodinamico: Alto. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 14 su 35 edizioni su questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: ottavo (Fisichella 2003). Freni: Medio. Numero di frenate: 7. Tempo speso in frenata: 17% del giro. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Pneumatici. Per il Gran Premio del Brasile, Pirelli ha scelto questi set: C2 (hard), C3 (media), C4 (soft).

Record. Il record sul giro in gara lo detiene Valtteri Bottas, che lo ha ottenuto nel 2018 con la Mercedes fermando il cronometro in 1’10″540. Da quando il GP del Brasile è entrato nel calendario di Formula 1 (la corsa si è tenuta prevalentemente ad Interlagos con qualche parentesi a Jacarepaguá) la McLaren è la scuderia che ha ottenuto più successi (12), contro gli 11 della Ferrari e i 6 della Williams. Il pilota con più successi in Brasile è il francese Alain Prost con 6 primi posti, seguito da Michael Schumacher a quota 4. La McLaren comanda anche nella classifica delle pole position (11), davanti a Williams (10) e Ferrari (7).

Quote Gran Premio del Brasile 2022

Free Pick Formula 1: GP Brasile 2022

Botta e risposta interno tra Hellmuth Marko e Sergio Perez in casa RedBull, mi aspetto il messicano carico anche perché gli austriaci vogliono chiudere questa trionfale stagione con la doppietta nel mondiale e lo stesso Perez ha dichiarato di volere a tutti i costi il 2° posto, per poi giocarsi il titolo con Max nel 2023.

In un intervista Max Verstappen ha addirittura detto che lo aiuterà in pista, inoltre c’è una Ferrari che non va e potrebbe abbassare la potenza anche in Brasile per non rompere il motore, inoltre nel Circus circola la voce che a Maranello non si strapperebbero i capelli se chiudessero 3° nel campionato costruttori dietro alla Mercedes, guadagnando ore importanti nella galleria del vento in vista della prossima stagione. Aggiungiamoci che Carlos Sainz potrebbe partire con penalità in griglia.

Approposito di Mercedes, i tedeschi si sono rialzati negli ultimi GP ma Toto Wolff ha dichiarato che in Brasile potrebbero avere un calo di prestazioni rispetto agli ultimi tracciati che avevano premiato il lavoro della Mercedes. Aggiungo infine che in Brasile il DRS è importante e fa guadagnare moltissimo, e chi è la monoposto che quando apre l’ala mobile guadagna (nettamente) più di tutti? Esatto, la RedBull. In questo scenario PEREZ PODIO @2.25 su EUROBET mi sembra una quota da tentare assolutamente.

Tutti i contenuti di PANDA e MORFEO li trovate in esclusiva nel canale TELEGRAM BETTING MANIAC VIP.