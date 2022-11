Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2022, le analisi dell’ultimo Gran Premio dell’anno a Yas Marina. Tanti saluti, i rancori tra Verstappen e Perez e anche i rumors sull’addio di Binotto alla Ferrari. C’è di tutto per questo ultimi GP, anche una quota di valore in FREE PICK per i nostri pronostici Formula 1.

Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2022i favoriti a Yas Marina

La vittoria di domenica scorsa di George Russell a Interlagos ha interrotto una serie di nove successi consecutivi delle Red Bull, otto di Verstappen e uno di Sergio Perez. Domenica ad Abu Dhabi si chiude un Mondiale di Formula 1 che da diverse settimane ha emesso i suoi verdetti, con il pilota olandese già campione. Max Verstappen, però, vuole concludere in bellezza e le quote Snai lo favoriscono: il primo posto sotto la bandiera a scacchi si gioca @2,50, seguito dalle due Mercedes di Lewis Hamilton @3,50 e Russell @4,50.

Le Ferrari partono dietro: la vittoria di Charles Leclerc (che non taglia il traguardo per primo dal Gp d’Austria e deve salvare almeno il secondo posto in classifica, attualmente a pari merito con Perez) vale @7,50, quella di Carlos Sainz addirittura @12.

Qualifiche. Per cercare di terminare in bellezza la stagione, Leclerc dovrà disputare anche una buona qualifica: come spesso accaduto nel corso di tutto l’anno, il divario tra la monoposto di Verstappen e le altre per le prove del sabato è più sottile, e anche per Abu Dhabi viene confermato il trend. La pole di Max vale @2,75, quella di Leclerc @3,00, seguiti da Hamilton @5,50, da Russell @6,50 e da Sainz @7,50.

In corso anche la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, con la Ferrari che ha un margine di 19 punti sulla Mercedes che ha chiuso la stagione in crescendo, rosicchiando terreno alle Rosse, che erano partite molto meglio. Un chiaro segnale in vista della stagione 2023, quando le Frecce d’Argento puntano a tornare competitive per il titolo.

La Ferrari arriverà all’appuntamento dopo giorni di indiscrezioni sull’addio del Team Principal Mattia Binotto. Secondo alcune voci, al suo posto dovrebbe arrivare dall’Alfa Romeo Frederic Vasseur, che conosce molto bene Charles Leclerc. Per ora da Maranello smentiscono ufficialmente, ma il comunicato ufficiale non ha fermato i rumors. Nervi a fior di pelle anche in casa Red Bull con i rapporti tesi tra Verstappen e Perez.

Questa sarà l’ultima gara di Sebastian Vettel, e al momento anche di Mick Schumacher visto che Haas (fresca della storica pole di Kevin Magnussen quotata @201.00) ha deciso di puntare su un pilota di ritorno, Niko Hulkenberg (chissà che non tornerà anche Vettel in futuro). Ultima su McLaren anche per Daniel Ricciardo che ha passato una stagione di grande calo ed è uscito anche la scorsa settimana, forse sancendo la fine della corsa al 4° posto con Alpine che invece saluta Fernando Alonso che ha avuto un altro scontro col compagno Esteban Ocon.

Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2022: Programma completo del weekend

Il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi della Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport F1. Su TV8, invece, appuntamento in differita solo con qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 18 novembre

11:00 Prove Libere 1

14:00 Prove Libere 2

Sabato 19 novembre

11:30 Prove Libere 3

15:00 Qualifiche

Domenica 20 novembre

14:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 19 novembre

18:30 Qualifiche

Domenica 20 novembre

18:00 Gara

Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2022: Tracciato, Pneumatici e previsioni meteo

Il tracciato di Yas Marina misura 5.281 km e offre due zone di DRS. Per concludere la corsa serviranno in tutto 58 giri per una distanza totale di 306,183 km. Il record sul giro lo detiene attualmente Max Verstappen, che nel 2021 ha fermato il cronometro in 1’26″103. Il GP di Abu Dhabi è stato introdotto nel calendario della Formula 1 nel 2009 e da allora si sono corse 13 edizioni di questo gran premio, sempre sul circuito di Yas Marina.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,554 km. Numero di curve: 21, dodici a sinistra e nove a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 335 km/h. Possibilità di safety car: 35%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 4 su 9 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quarto. Freni: Hard. Numero di frenate: 13. Frenata più impegnativa: la quinta staccata alla curva 8.

Pneumatici. Pirelli ha scelto il set più morbido di mescole, vale a dire: C3, C4, C5. Sono stati apportati dei cambiamenti alla pista per aumentare i sorpassi. Per questo motivo, aumenteranno velocità e carichi in alcune curve ma l’asfalto restando liscio apporterà un livello medio di stress sugli pneumatici per quanto concerne usura e degrado.

Record. Il record di vittorie lo detiene Lewis Hamilton (5), che precede Sebastian Vettel (3), Max Verstappen (che ha vinto le ultime due edizioni, 2020 e 2021) e infine con una vittoria il trio composto da Kimi Raikkonen, Nico Rosberg e Valtteri Bottas. Quanto alle scuderie, qui non ha mai vinto una Ferrari: la Mercedes comanda la graduatoria delle vittorie per costruttori (6), seguita da Red Bull (5), mentre McLaren e Lotus sono ferme a quota 1. Hamilton (5) e Mercedes (6) detengono anche il primato per le pole position.

Quote Gran Premio di Abu Dhabi 2022

Free Pick Formula 1: GP Abu Dhabi 2022

Ultima gara con Alpha Tauri per Pierre Gasly che andò alla grande lo scorso anno qui ad Abu Dhabi, come Tsunoda. Per l’ultima dell’anno pensiamo che il francese sarà motivato e così ha commentato: “Per me sarà un fine settimana emozionante, l’ultimo insieme alla squadra dopo questi cinque anni passati insieme. Il nostro rapporto è stato molto più di una semplice collaborazione lavorativa. Per quanto riguarda la gara, l’anno scorso sono arrivato quinto. Quest’anno però non ho aspettative così alte, perché le nostre prestazioni sono state difficilmente prevedibili da una gara all’altra. Più in generale, quest’anno per noi è stato complicato lottare per la zona punti, ma resta comunque il nostro obiettivo e mi piacerebbe poter chiudere questa storia con Scuderia AlphaTauri tagliando il traguardo in Top 10, per l’ultima volta insieme”.

Prendiamo Gasly da sfavorito su Lance Stroll che anche la settimana scorsa ne ha combinata una delle sue, pur chiudendo al 10° posto, davanti a Gasly che aveva tagliato il traguardo meglio rispetto al pilota della Aston Martin in Messico e negli Stati Uniti. Prendiamo il Testa a Testa Gara Stroll-Gasly: GASLY @2.10. Il francese ci ha già mandato in cassa più di una volta in questa stagione, speriamo di chiudere con un altro centro.

