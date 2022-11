Quote F1 Team Principal Ferrari. Mattia Binotto ha rassegnato le dimissioni al comando della Ferrari che ora cerca il nuovo team principal per la stagione 2023, con Frederic Vasseur in pole secondo le quote, ma spunta anche un clamoroso Horner.

Quote F1 Team Principal Ferrari: I favoriti per i post Binotto

La Ferrari volta pagina. Ufficializzate le dimissioni di Mattia Binotto, a Maranello comincia il countdown per l’arrivo del nuovo team principal in vista della stagione 2023 di Formula 1.

Al momento sono solamente voci quelle che circolano sul possibile sostituto dell’ingegnere italiano, ma il nome più caldo per i betting analyst di Stanleybet è quello di Frederic Vasseur, attualmente all’Alfa Romeo: il suo arrivo per il prossimo Mondiale si gioca @2,50, seguito da Franz Tost e Antonello Coletta, responsabile delle attività sportive GT della Rossa, a quota @5.

Quote F1 Team Principal Ferrari: le possibili sorprese

Attenzione anche a Christian Horner, attuale team principal della rivale Red Bull, per cui l’approdo alla casa modenese paga @10 volte la posta, al pari di Andreas Seidl. Gerhard Berger, ex pilota Ferrari, e Gunther Steiner, team principal della Haas, sono offerti a @20, al pari di Jean Todt.

