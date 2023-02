Dal 3 a 5 marzo 2023, riparte la nuova stagione di Formula 1 2023 con il Gran Premio del Bahrain presso il circuito di Sakhir. Pronostici F1: Max Verstappen favorito dai bookmaker anche per il titolo 2023, dietro al pilota olandese seguono Hamilton su Mercedes e Leclerc pilota di punta Ferrari.

Stagione 2023 Formula 1: Calendario gare

Data Gran Premio Circuito

3-5 marzo Bahrain Sakhir

17-19 marzo Arabia Saudita Gedda

30 marzo-2 aprile Australia Melbourne

28-30 aprile Azerbaijan* Baku

5-7 maggio Miami Miami

19-21 maggio Emilia Romagna Imola

26-28 maggio Monaco Monte Carlo

2-4 giugno Spagna Montmeló

16-18 giugno Canada Montréal

30 giugno-2 luglio Austria* Spielberg

7-9 luglio Gran Bretagna Silverstone

21-23 luglio Ungheria Mogyoród

28-30 luglio Belgio* Spa-Francorchamps

25-27 agosto Olanda Zandvoort

1-3 settembre Italia Monza

15-17 settembre Singapore Marina Bay

22-24 settembre Giappone Suzuka

6-8 ottobre Qatar* Lusail

20-22 ottobre Stati Uniti* Austin

27-29 ottobre Città del Messico Città del Messico

3-5 novembre San Paolo* Interlagos

16-18 novembre Las Vegas Las Vegas

24-26 novembre Abu Dhabi Yas Marina

Pronostici F1: Max Verstappen favorito dai bookmaker anche per il titolo 2023-2024

Sarà sempre il due volte Campione del Mondo, Max Verstappen su Red Bull, il pilota da battere per il Campionato Piloti F1 anche per la stagione 2023, secondo le quote offerte dai bookmaker.

Quote Campionato Costruttori 2023

Se Max Verstappen è il pilota da battere, la Red Bull è la macchina favorita per la conquista del campionato costruttori 2023. Il successo della Red Bull a fine stagione è bancato a quota 1.90.

Segue nel tabellone quote la Mercedes, offerta a 2.50, mentre la vittoria della Ferrari paga 6 volte la posta giocata. Più staccate le quote offerte per le altre scuderie in gara,

Il successo della McLaren è giocato a quota 126, stessa quota offerta per Alpine, a quota 351 di paga la vittoria del campionato costruttori da parte di Alfa Romeo, a 501 quello di Aston Martin o Alpha Tauri, a 1001 quello di Haas, mentre chiude il tabellone quote William bacata 2000 volte la posta giocata.

