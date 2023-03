Pronostici F1 GP Bahrain 2023. L’attesa è finita, nel weekend a Shakir inizia la stagione di Formula 1 e come sempre siamo andati ad analizzare il Gran Premio, subito con una FREE PICK per voi, e per provare ad iniziare bene la stagione F1 con una quota @3.50.

Pronostici F1 GP Bahrain 2023: Favoriti a Shakir

La Formula 1 riparte, per il terzo anno consecutivo, dal circuito di Shakir dove, domenica pomeriggio, è in programma il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento di un Mondiale lungo ben 23 tappe. Max Verstappen, che sul circuito mediorientale non ha mai vinto, vuole mettere subito le cose in chiaro con i rivali per il titolo iridato: il due volte campione del mondo è infatti il grandissimo favorito per gli esperti Sisal sia per la Pole Position, in quota @2,00, che per il successo finale offerto @1,57. L’olandese volante della Red Bull sogna però un debutto stagionale da sogno visto che la sua tripletta, Pole, vittoria e giro veloce, si gioca @7,50.

Charles Leclerc, con la sua Ferrari numero 16, va a caccia della doppietta dopo il trionfo dello scorso anno. Il monegasco sogna di imitare Felipe Massa e Sebastian Vettel che, sul tracciato di Manama, fecero uno-due al volante della Rossa. Leclerc, vincitore lo scorso anno del Premio FIA per il maggior numero di Pole centrate, parte dietro a Verstappen sia per la partenza al palo, data @2,75, sia per la vittoria in quota @4,50. Il Predestinato, nel 2022, sfoderò una tripletta proprio nel gran premio inaugurale della stagione: ripetersi anche stavolta pagherebbe @33 volte la posta.

Il resto dei piloti partono invece tutti staccati per cercare il successo: Lewis Hamilton con la Mercedes, recordman di trionfi in Bahrain con cinque, si gioca @12 al pari del compagno di squadra George Russell. Appaiati @16 sono invece Carlos Sainz, con la Ferrari, e Sergio Perez con la seconda Red Bull mentre il successo di Fernando Alonso, che ha impressionato tutti nei test con l’Aston Martin, pagherebbe @33 volte la posta.

Pronostici F1 GP Bahrain 2023: Programma completo del weekend

Venerdì 3 marzo

-Prove Libere 1, ore 12:30 – 13:30

-Prove Libere 2, ore 16:00 – 17:00

Sabato 4 marzo

-Prove Libere 3, ore 12:30 – 13:30

-Qualifiche, ore 16:00 -17:00 (differita su TV8 dalle 21:00)

Domenica 5 marzo

-Gara, ore 16:00 (differita su TV8 dalle 20:00)

Pronostici F1 GP Bahrain 2023: Tracciato, Pneumatici e previsioni meteo

Circuito. Bahrain International Circuit a Manama, Sakhir, Bahrain. Il complesso è stato costruito in tempi record nei primi mesi del 2004. La carreggiata è molto ampia e le curve possono essere affrontate con varie traiettorie: tutto ciò facilita la manovra di sorpasso. Le monoposto dovranno saper trovare il giusto compromesso tra curve veloci e lunghi rettilinei. Un fattore da non sottovalutare, visto che parliamo di una pista situata sul deserto, sarà la sabbia presente sull’asfalto in quanto c’è il pericolo di perdere aderenza e in un attimo trovarsi fuori pista. Inoltre, ci saranno diversi cambiamenti di temperatura, in quanto le prove libere, le qualifiche e la gara avverranno in orari differenti.

Freni. La staccata più impegnativa per i piloti è quella alla curva 1, dove arrivano a 331 km/h e frenano per 2,4 secondi in 118 metri per scendere poi a 83 km/h.

Pneumatici. Nel Gran Premio del Bahrain, debutta la nuova mescola Pirelli “C1”, che, secondo quanto riportato da Mario Isola (Direttore Motorsport) è “un nuovo compound, creato sulla base della C2 dell’anno scorso, che riduce il gap prestazionale fra gli pneumatici più duri della gamma”

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,412km. Numero di curve: 15, nove a destra e sei a sinistra

Quote Gran Premio del Bahrain 2023

Free Pick Formula 1: GP Bahrain 2023

Abbiamo chiuso la scorsa stagione con Pierre Gasly, apriamo anche la nuova col francese che fa il suo esordio con la scuderia della propria nazione, l’Alpine, che anche quest’anno dovrebbe correre per la 4° forza del mondiale. Con Esteban Ocon, Gasly forma una coppia interessante e le dichiarazioni pre-gara sono ottimistiche su questa monoposto per il lavoro svolto nei test pre-stagionali. Iniziamo la stagione con ALPINE ENTRAMBE A PUNTI @3.50.

