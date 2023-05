Risultati F1 GP Azerbaijan 2023. Anche a Baku vince la Red Bull, ma non quella di Max Verstappen che tutti si aspettavano, ma di Sergio Perez che batte l’olandese e Charles Leclerc, al primo podio stagionale con Ferrari. La prossima settimana si torna subito in pista per il GP Miami.

Risultati F1 GP Azerbaijan 2023: Perez batte Verstappen

Dopo aver vinto la Sprint Race del sabato, Sergio Perez si ripete e conquista il secondo gran premio stagionale sul circuito di Baku, pareggiando così le vittorie stagionali di Max Verstappen, che rimane avanti però di 6 punti in classifica. Charles Leclerc chiude terzo in gara, dopo la pole del sabato.

La resistenza del monegasco lascia invece per la prima volta in stagione giù dal podio l’Aston Martin di Fernando Alonso. Carlos Sainz chiude al quinto posto, tenendosi dietro la Mercedes di Lewis Hamilton. Lance Stroll è settimo davanti a George Russell (che nel finale monta la rossa e porta a casa il punto aggiuntivo per il Giro veloce).

Risultati F1 GP Azerbaijan 2023: le classifiche

Formula 1, Gp Azerbaigian: l’ordine d’arrivo

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +2.137

3 Charles LECLERC Ferrari +21.217

4 Fernando ALONSO Aston Martin +22.024

5 Carlos SAINZ Ferrari +45.487

6 Lewis HAMILTON Mercedes +46.277

7 Lance STROLL Aston Martin +51.645

8 George RUSSELL Mercedes +74.533

9 Lando NORRIS McLaren +80.158

10 Esteban OCON Alpine +83.859

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri +86.500

12 Oscar PIASTRI McLaren +88.572

13 Alexander ALBON Williams +89.771

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +91.132

15 Pierre GASLY Alpine +98.099

16 Logan SARGEANT Williams +99.961

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L1

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L3

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo –2

20 Nyck DE VRIES AlphaTauri

F1, classifica piloti

1 M. Verstappen (Red Bull) 93 punti

2 S. Perez (Red Bull) 87

3 F. Alonso (Aston Martin) 60

4 L. Hamilton (Mercedes) 48

5 C. Sainz (Ferrari) 34

6 G. Russell (Mercedes) 28

7 C. Leclerc (Ferrari) 28

8 L. Stroll (Aston Martin) 27

9 L. Norris (McLaren) 10

10 N. Hulkenberg (Haas) 6

F1, classifica costruttori

1 Red Bull 180 punti

2 Aston Martin 87

3 Mercedes 76

4 Ferrari 62

5 McLaren 14

6 Alpine 8

7 Haas 7

8 Alfa Romeo 6

9 AlphaTauri 2

10 Williams 1

Quote antepost e prossimo GP

Sergio Perez vince e si avvicina a Max Verstappen. Il compagno del campione del mondo sembra l’unico a poter insediare un altro titolo mondiale per l’olandese, anche se i bookmakers ci credono poco e danno Max Verstappen davanti a tutti, già con una micro quota @1.15 mentre il messicano è offerto @7.50 volte la posta per la vittoria finale del titolo mondiale secondo le quote antepost, ancora più basse per il titolo costruttori alla Red Bull @1.03.

Andiamo a vedere anche le prime quote del prossimo gran premio che si correrà già la prossima settimana, senza pause. Si tratta del GP Miami, col Circus della F1 che si sposta negli Stati Uniti dove è sempre Max Verstappen l’uomo da battere, sia nelle qualifiche (@1.70) che in gara (@1.50).

