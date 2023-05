Pronostici F1 GP Miami 2023. Nessuna pausa dopo Baku, col circus che torna subito in pista spostandosi negli Stati Uniti dove sono sempre le Red Bull le grandi favorite. Qualche passo in avanti dalle Ferrari, almeno con le pole di Leclerc.

Pronostici F1 GP Miami 2023: i favoriti

Max Verstappen, secondo dietro il compagno di squadra Sergio Pérez una settimana fa a Baku, è pronto a tornare sul gradino più alto del podio. Il due volte campione del mondo di Formula 1 si presenta in Florida, per il Gran Premio di Miami, intenzionato a ristabilire le gerarchie in Red Bull. Gli esperti Sisal ritengono Verstappen il grandissimo favorito per la quinta prova iridata della stagione visto che il successo del pilota olandese si gioca @1,50. Super Max, vincitore sul tracciato statunitense lo scorso anno, è davanti a tutti anche in ottica pole position, offerta @1,70.

Ancora una volta Verstappen dovrà guardarsi in casa visto che il pericolo maggiore arriva da Sergio Pérez. Checo, primo in Arabia Saudita e in Azerbaijan, cerca il terzo sigillo stagionale per prendere il comando della classifica iridata: il successo di Pérez a Miami è in quota @5,00 mentre la seconda partenza al palo dell’anno è data @6,00.

Chi sembra aver ritrovato il feeling con il giro secco è Charles Leclerc che a Baku ha centrato la prima pole position del 2023 e la numero 19 con la Ferrari. Leclerc, già davanti a tutti nelle qualifiche lo scorso anno a Miami, che parte in pole si gioca @3,50 mentre la quota sale fino a @9,00 per il successo nel Gran Premio.

Parte alla pari con il ferrarista Fernando Alonso che, dopo tre podi e un quarto posto con la Aston Martin, vorrebbe riassaporare il successo in Formula 1 che manda da dieci anni esatti. Il resto del gruppo, al momento, è tutto in doppia cifra: Carlos Sainz e Lewis Hamilton sono offerti @16 mentre George Russell, sulla seconda Mercedes, primo sotto la bandiera a scacchi pagherebbe @20 volte la posta.

Pronostici F1 GP Miami 2023: programma completo

Venerdì 5 maggio (orari italiani)

Ore 20.30-21.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)

Ore 24.00-1.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)

Sabato 6 maggio

Ore 18.30-19.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)

Ore 22.00, F1, Qualifiche, diretta – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)

Domenica 7 maggi0

Ore 21.30, F1, Gara, diretta – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)

Pronostici F1 GP Miami 2023: tracciato, pneumatici e previsioni meteo

Tracciato. Il Miami International Autodrome ha fatto il suo debutto l’anno scorso, è ancora un circuito temporaneo ma progettato per ospitare a lungo la Formula 1. E’ situato nel complesso dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, sede della famosa NFL Miami Dolphins, per la sua costruzione sono stati simulati circa 36 layout prima di confermare quello attuale che presenta per i suoi 5,41 km: 19 curve, tre rettilinei, tre zone DRS e velocità massime di oltre 340 km/h.

Precedenti. Nella gara dello scorso anno, Max Verstappen ottenne in Florida il terzo successo della stagione partendo dalla seconda fila in terza posizione. In quella occasione, nelle qualifiche le Ferrari furono l più veloci con Charles Leclerc in pole position davanti a Carlos Sainz. Allo spegnimento dei semafori Max Verstappen in Curva-1 passò all’esterno Carlos Sainz e poi al primo pit-stop fece fruttare il minor degrado della mescola media rispetto a Charles Leclerc conquistando la testa della corsa. Il pilota della Red Bull riuscì a tenere a bada Leclerc fino alla bandiera a scacchi, mentre Perez anche a causa di alcuni problemi alla power unit non riuscì a strappare il terzo gradino a Carlos Sainz.

Quote GP Miami 2023

FREE PICK: GP Miami 2023

