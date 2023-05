Risultati F1 GP Miami 2023. Ancora un dominio Red Bull, con Max Verstappen che rimonta, vince e ripristina le gerarchie interne con Sergio Perez. Un altro podio per Fernando Alonso che supera le Ferrari nelle quote antepost, con Leclerc e Sainz che sembrano già tagliati fuori dal titolo mondiale di Formula 1.

Risultati F1 GP Miami 2023: Rimonta e vittoria per Verstappen

Cinque gare e il Mondiale di Formula 1 appare già indirizzato: la Red Bull ha monopolizzato il primo posto in questo avvio di stagione, mentre la Ferrari è lontanissima dai vertici e già fuori dalla lotta per il titolo. I bookmaker, infatti, vedono Max Verstappen già a un passo dal terzo Mondiale consecutivo, offerto già appena @1,12.

In corsa anche il compagno di squadra Sergio Perez (due vittorie fin qui) che però è staccato @6,50, mentre è lontanissimo ma terzo tra i candidati Fernando Alonso, per cui un clamoroso trionfo a 42 anni paga @51 volte la posta, stessa quota del pluricampione Lewis Hamilton.

La Ferrari vede invece ridotte a un lumicino le speranze di una rimonta in classifica: il titolo a Charles Leclerc vale @101, mentre Carlos Sainz è visto addirittura @250.

Risultati F1 GP Miami 2023: le classifiche

Formula 1, Gp Miami: ordine d’arrivo

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing (giro veloce)

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.384 1

3 Fernando ALONSO Aston Martin+26.305 1

4 George RUSSELL Mercedes+33.229 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+47.511 1 (penalizzato di 5″)

6 Lewis HAMILTON Mercedes+51.249 1

7 Charles LECLERC Ferrari+52.988 1

8 Pierre GASLY Alpine+55.670 1

9 Esteban OCON Alpine+58.123 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+62.945 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+64.309 1

12 Lance STROLL Aston Martin+64.754 1

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+71.637 1

14 Alexander ALBON Williams+72.861 1

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+74.950 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+78.440 1

17 Lando NORRIS McLaren+87.717 1

18 Nyck DE VRIES AlphaTauri+88.949 1

19 Oscar PIASTRI McLaren1 L 1

20 Logan SARGEANT Williams1 L 1

F1: classifica piloti aggiornata

Max Verstappen (Red Bull) 119

Sergio Perez (Red Bull) 105

Fernando Alonso (Aston Martin) 75

Lewis Hamilton (Mercedes) 56

Carlos Sainz (Ferrari) 44

George Russell (Mercedes) 40

Charles Leclerc (Ferrari) 34

Lance Stroll (Aston Martin) 27

Lando Norris (McLaren) 10

Pierre Gasly (Alpine) 8

Nico Hulkenberg (Haas) 6

Esteban Ocon (Alpine) 6

Oscar Piastri (McLaren) 4

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2

Kevin Magnussen (Haas) 2

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

Alexander Albon (Williams) 1

Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

F1: classifica costruttori aggiornata

Red Bull 224

Aston Martin 102

Mercedes 96

Ferrari 78

Alpine 14

McLaren 13

Haas 8

Alfa Romeo 6

Williams 1

AlphaTauri 1

Quote antepost e prossimo GP

Abbiamo già parlato del dominio di Verstappen nelle quote antepost per il titolo piloti. Nelle quote per il titolo costruttori le cose vanno ancora meglio per Red Bull visto che le quote sono già Vincente Senza Red Bull, e anche in questo caso la Ferrari è dietro sia alle Mercedes che alle Aston Martin.

Ora settimana di riposo per il circus della F1 che tornerà dal 19 al 21 maggio col Gran Premio Emilia Romagna nella mitica Imola dove ovviamente tutti gli appassionati e tifosi si aspettano un riscatto dalla Ferrari nella gara di casa, anche se non sarà facile.

