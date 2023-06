Pronostici F1 GP Canada 2023. Nel fine settimana torna in pista la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, ottava prova del Mondiale 2023 (nonostante un grave incendio in Québec ha messo a dura prova la zona). Max Verstappen è ovviamente l’uomo da battere, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul Gran Premio a Montreal, con le analisi e le free pick dei nostri esperti.

Pronostici F1 GP Canada 2023: favoriti a Montreal

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in azione per il Gran Premio del Canada. Con cinque successi, gli ultimi tre consecutivi, e due secondi posti nelle prime sette gare stagionali, Max Verstappen arriva in Canada come l’uomo da battere. Il campione del mondo in carica appare senza rivali visto che, gli esperti Sisal, lo vedono nuovamente sul gradino più alto del podio @1,35. SuperMax, che qui trionfò lo scorso anno, non dovrebbe aver problemi neanche a partire dalla pole, centrata in quattro gran premi su sette, tanto che la sua partenza al palo è offerta @1,50.

Il candidato numero uno per insidiare Max rimane il compagno di squadra Sergio Pérez, unico in grado finora di sconfiggere il fenomeno olandese in Arabia e Azerbaijan. Il numero 11 della Red Bull non ha un grande feeling con il tracciato canadese poiché vi ha centrato, come miglior risultato, un terzo posto ma nel 2012 al volante della Sauber. Pérez, il cui successo è dato @5,00, vorrebbe insidiare il compagno di squadra anche per la prima posizione in griglia di partenza: la terza pole stagionale di Checo si gioca @6,00.

La Ferrari sul circuito intitolato a Villeneuve ha vinto in ben 12 occasioni, seconda dietro alla McLaren, ma, negli ultimi 18 anni, solo in una occasione ha trionfato, con Sebastian Vettel nel 2018. In una stagione finora negativa, la Rossa cerca un miracolo, con Charles Leclerc quotato @6 per la pole position mentre la vittoria in gara pagherebbe @16 volte la posta.

Il resto della compagnia proverà a sfruttare ogni minimo errore di Max Verstappen: Lewis Hamilton, 7 successi a Montréal come il Kaiser Schumacher, è dato vincente @12 con la sua Mercedes, al pari di Fernando Alonso in coppia con la Aston Martin. Sia George Russell, in quota @20, che Carlos Sainz, sulla seconda Ferrari e offerto @25 per la vittoria finale, partono più indietro nella griglia di partenza dei favoriti.

Il punto sulle scuderie

Chi potrebbe salire: Ferrari qui con i lunghi rettilinei e curve lente potrebbe migliorare un pò, inoltre Vasseur ha affermato che comunque gli aggiornamenti portati in Spagna hanno funzionato, ma non aspettiamoci miracoli e anche il podio non sembra così semplice alla domenica. La Rossa infatti sul giro secco delle qualifiche potrebbe dire la sua, ma il passo gara e la guidabilità rimangono un problema. Red Bull sempre su un altro pianeta. Bene anche l’Alpine che arriva da 2 GP positivi grazie alle migliorie tecniche della monoposto che potrebbe continuare a fare bene anche qui. Dovrebbe migliorare dal basso anche la Williams, con una pista che dovrebbe adattarsi meglio alla monoposto inglese rispetto a Barcellona, inoltre sono stati annunciati importanti aggiornamenti.

Potrebbe calare invece un pò la Mercedes rispetto alla scorsa settimana, come dichiarato da Toto Wolff: “Il risultato del Gran Premio di Spagna ci ha ricompensato dopo gli sforzi in fabbrica per portare in pista gli aggiornamenti ma dobbiamo gestire le nostre aspettative: era un circuito adatto alla nostra monoposto, dobbiamo aspettarci che i rivali siano più forti nelle prossime gare. Il divario con la Red Bull è ampio e ci vorrà tanto lavoro per colmarlo. Adesso andremo a Montreal, circuito con lunghi rettilinei e curve a bassa velocità: non è una pista che dovrebbe adattarsi alla nostra macchina, il contrario di Barcellona quindi”. In chiaro scuro le Haas che continuano ad essere competitive al sabato sul giro secco, ma molto meno in gara, un problema che potrebbe ripresentarsi anche questa settimana. Bocciata la McLaren, negativa nell’ultimo GP e che sembra guardare al futuro, come dichiarato da Andrea Stella, team principal della McLaren: “Stiamo ponendo delle basi per dei progetti a lungo termine”. Rimandata l’Alfa Romeo che ha fatto qualche passettino in avanti in Spagna, ma la C43 sembra nata davvero sotto una cattiva stella.

Pronostici F1 GP Canada 2023: Programma completo

Il weekend del Gran Premio del Canada sarà seguito integralmente in diretta TV da Sky SportF1 HD e in streaming su Sky GO. TV8, invece, trasmetterà in differita solamente qualifiche e gara. Di seguito, il programma completo.

DIRETTA SKY SPORTF1 HD

Venerdì 16 giugno

Prove libere 1: 19:30-20:30

Prove libere 2: 23:00-00:00

Sabato 17 giugno

Prove libere 3: 18:30-19:30

Qualifiche: 22:00-23:00

Domenica 18 giugno

Gran Premio: 20:00

DIFFERITA TV8

Sabato 17 giugno

Qualifiche: 23:30-00:30

Domenica 18 giugno

Gara: 22:00

Pronostici F1 GP Canada 2023: Circuito, pneumatici, meteo

Circuito. Il Circuit Gilles Villeneuve è lungo 4,361 km, con 3 zone DRS, e per il completamento della gara (305,270 km) richiederà un totale di 70 giri. I costruttori decisero di unire le strade perimetrali dell’isola di Notre Dame, un’isola artificiale creata due anni prima per i giochi olimpici (la pista infatti costeggia a tratti le acque del fiume San Lorenzo), creando un circuito per così dire semi-cittadino. Il tracciato venne inaugurato nel 1978.

Dettagli Tecnici. Distanza a giro: 4,361km. Numero di curve: 14, nove a destra e cinque a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Media/Basso. Velocità massima: 345 km/h. Possibilità di safety car: 55%. Possibilità di sorpasso: Facile. Numero di frenate: 7. Frenata più impegnativa: l’ultima staccata alla curva tredici. E’ una pista che mette a dura prova i freni, e un medio carico aerodinamico. Nel corso del Gran Premio, l’asfalto si evolve e qui starà ai team decidere la migliore strategia.

Pneumatici. Per il Gran Premio del Canada, Pirelli ha scelto le mescole più morbide della gamma, vale a dire C3, C4 e C5.

Meteo. Il Canada può sempre regalare sorprese a livello di meteo, come lo scorso anno. Anche per questo weekend potrebbe ripresentarsi la stessa situazione di bagnato già dal venerdì (70% di possibilità di pioggia), per non parlare del sabato dove l’acqua è quasi scontata, ma anche per la gara di domenica si prevede un 80% di possibilità di precipitazioni.

Quote GP Canada 2023

Quote GP Canada 2023

FREE PICK GP Canada 2023

La scorsa settimana siamo andati in cassa col podio di Lewis Hamilton, questa settimana andiamo proprio contro al Re Nero. Per stessa ammissione di Toto Wolf, le condizioni della pista di Montreal non dovrebbero essere le stesse di quella di Barcellona per la Mercedes che potrebbe quindi trovarsi a calare un pò rispetto all’ultimo GP, un GP di casa deludente per Fernando Alonso che però prima di allora aveva portato a casa una serie incredibile di podi e aveva battuto sistematicamente lo storico rivale inglese, con un Aston Martin che con lo spagnolo potrebbe tornare nei piani alti questo weekend, quindi da sfavorito troviamo valore in questo testa a testa sulla gara con ALONSO meglio di HAMILTON @2.10.

L’Aston Martin dovrebbe portare anche aggiornamenti ed Alonso è determinato a riprendersi il podio: “Monaco e Barcellona sono state molto intense. Siamo riusciti a conquistare 32 punti come squadra, ma in Spagna abbiamo avuto un sabato difficile, e la domenica non avevamo il giusto ritmo. Adesso andiamo a Montreal, circuito storico per la Formula 1, ho dei bei ricordi qui. L’anno scorso sono partito dalla prima fila dopo una qualifica caotica e sotto la pioggia, e potrebbe ripresentarsi anche in questa occasione, quindi terremo d’occhio il radar. E’ un tracciato divertente e possono esserci delle gare sorprendenti, quindi bisogna prepararsi a tutto. Ci sono aggiornamenti pronti per questo weekend, il nostro obiettivo è quello di non avere intoppi e fare il maggior numero di punti possibile”.

