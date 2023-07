Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2023. Nessuna sosta per la Formula 1 che torna subito in pista per una tappa speciale per tanti. In Inghilterra si respira Motor sport, e qui hanno sede tante scuderie quindi sarà la gara di casa per tanti, anche piloti, ad iniziare da Lewis Hamilton, anche se l’uomo da battere rimane Verstappen. Potrebbe calare la Ferrari su questo tipo di circuito.

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2023: la situazione di macchine e piloti in previsione di Silverstone

Archiviato il GP d’Austria dove ha vinto ancora una volta la monoposto di casa, la dominante Red Bull che fa 9 su, la F1 torna subito in pista per la decima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 dalla mitica Silverstone per il Gran Premio della Gran Bretagna 2023.

Anche a Silverstone, sulla carta, niente di nuovo all’orizzonte, con Max Verstappen super favorito, anche se l’olandese non ha mai trionfato qui; pronto a far cadere un altro tabù personale. Il campione del mondo sta tenendo un ritmo impressionante ed è favorito in quota @1.35, con il compagno di scuderia Sergio Perez che è piuttosto staccato nei pronostici al punto che si gioca vincente @8.00 volte la posta.

Sul podio c’è spazio anche per Lewis Hamilton, ambizioso sul circuito di casa: l’inglese si è imposto già in 8 occasioni e cerca la nona sinfonia, ma la quota @12.00 per il suo successo suggerisce che sarà dura. Dovranno lottare ancor di più per arrivare primi al traguardo Charles Leclerc e Fernando Alonso, entrambi proposti vincenti a quota @15,00, mentre Carlos Sainz, primo a Silverstone nella passata stagione della Formula 1, resta staccato a quota @22.00.

Libere e qualifiche. C’è ovviamente Verstappen a dominare anche nella lavagna per i migliori tempi nelle prove libere e nelle qualifiche, che si giocano rispettivamente @1,65 e @1,45. Se nelle prove libere, dietro l’olandese, ci sono Perez e Leclerc @5,50, nelle qualifiche il ferrarista è inseguitore solitario @5,50, con Perez che sale @10.

Vediamo le varie scuderie come arrivano all’appuntamento. Gli ultimi aggiornamenti apportati alle vetture dal team di Maranello ha reso la Ferrari più veloce e maneggevole di Aston Martin e Mercedes, che però a Silverstone risponderanno a loro volta con nuovi pacchetti, inoltre la Rossa, a differenza di Spielberg, potrebbe faticare maggiormente sul tracciato inglese anche se dopo le novità tecniche introdotte in Spagna (fondo e pance) e Austria (ala anteriore), la Ferrari starebbe lavorando ad una serie di nuovi aggiornamenti sulla vettura già per Silverstone.

Attenzione anche alla McLaren, un altra scuderia che qui corre in casa, terza forza sul circuito austriaco con Lando Norris che è sembrato trovarsi già a suo agio con le novità introdotte alla sua MCL60, un evoluzione che in Gran Bretagna sarà a disposizione anche del compagno di team Oscar Piastri, e ci saranno anche ulteriori aggiornamenti. Aspettano un pacchetto di aggiornamenti anche le Alpine di Pierre Gasly e di Esteban Ocon che potranno tornare ad essere competitive qui con un ala anteriore completamente modificata, e ci aspettiamo qualche passo in avanti anche dalle Alfa Romeo (anche per la C43 è previsto un pacchetto aggiornamenti in vista di Silverstone).

Continuano invece i problemi delle Haas che al momento sono le peggiori monoposto del Circus. Aggiornamenti significativi (si parla anche di un nuovo fondo) per Alpha Tauri. Infine questa sarà anche la gara di casa della Williams che festeggia pure gli 800 GP con una livrea speciale.

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il weekend del GP di Gran Bretagna di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport su Sky Sport Summer (canale numero 201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming, invece, appuntamento live su Sky GO e NOW. In differita, invece, TV8 (streaming su Tv8.it) trasmetterà le qualifiche e la gara.

DIRETTA TU SKY SPORT

Venerdì 7 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 8 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 9 luglio

Ore 16.00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 8 luglio

Ore 20.00-21.00 Qualifiche

Domenica 9 luglio

Ore 19.00 Gara

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2023: Circuito, Pneumatici, Meteo

Circuito. Il Silverstone International Circuit si trova nel Northamptonshire inglese e nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. Quando, nel 1950 nacque la moderna Formula 1, la pista inglese ospitò la prima gara in assoluto, vinta poi da Farina. Quello di Silverstone è un circuito dal medio carico aerodinamico, che alterna tratti molto veloci a guidati. L’anno scorso i piloti si erano schierati contro la nuova asfaltatura e proprio per questo motivo, la pista è stata nuovamente riasfaltata; i lavori sono terminati a fine giugno. La pista ha anche due zone DRS e consente ai piloti di spingere al massimo le proprie vetture, dando così ampio spazio ai colpi di scena. Per completare la gara saranno necessari 52 giri, per un totale di 306,198 km.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,891km. Numero di curve: 18, dieci a destra, otto a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 330 km/h. Possibilità di safety car: 50%. Possibilità di sorpasso: Medio. Freni; Light. Numero di frenate: 9. Frenata più impegnativa: l’ottava staccata, alla curva 15.

Pneumatici. I set di pneumatici scelti da Pirelli sono: C1 (hard), C2 (medium) e C3 (soft) con una novità, non nella mescola, ma nella struttura che potrebbe aiutare le monoposto più in difficoltà sull’anteriore (come Ferrari) che qui a Silverstone è messo parecchio sotto stress.

Record. Il record della pista in qualifica lo detiene Lewis Hamilton, che su Mercedes nel 2020 ha fermato il cronometro in 1’24″303. Nello stesso anno, Max Verstappen su Red Bull ha fatto registrare il miglior tempo in gara con 1’27″097. Lewis Hamilton è il pilota che ha vinto più volte il GP di Gran Bretagna, ben 8 (il britannico ha anche il record delle pole position a quota 7), piazzandosi davanti a Jim Clark e Alain Prost, entrambi a quota 5. Segue con 4 successi Nigel Mansell, poi un trittico con 3 successi (Lauda, Schumacher e Brabham). La Ferrari è la scuderia che si è affermata più volte con 18 successi, poi McLaren (14), Williams (10) e Mercedes (9). La scuderia di Maranello primeggia anche nella graduatoria delle pole (16), davanti a Williams (13), Lotus e Mercedes (10), McLaren (7).

Meteo. In Inghilterra le condizioni meteo possono cambiare repentinamente e la possibilità di gara bagnata è sempre dietro l’angolo. Il meteo dovrebbe risparmiare il venerdì di libere ma al sabato c’è un 40% di possibilità di pioggia. La gara di domenica dovrebbe essere risparmiata.

Quote GP Gran Bretagna 2023

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria del GP inglese, e a seguire altre quote più dettagliate sulla gara che ci aspetta questo fine settimana a Silversone.

FREE PICK Gran Bretagna 2023

Sappiamo bene che Carlos Sainz ha vinto il suo primo GP proprio lo scorso anno qui a Silverstone e che arriva da un Austria in cui è stato arrembante, forse troppo, visto che, per stare dietro e passare Leclerc, ha commesso track limits che si sono rivelati poi fatali, facendolo retrocedere a fine gara, assieme a tanti altri, questo va detto. Si respira comunque una certa aria tesa nei team radio, nelle dichiarazioni e nei botta e risposta anche pubblici che stanno uscendo col team principal Fred Vasseur che sembra aver sciolto i dubbi sul fatto che la Ferrari da priorità a Leclerc come prima guida. Anche del contratto dello spagnolo ancora in ballo si sta parlando molto e potrebbe essere un ulteriore elemento di distrazione.

In tutto questo ci aspettiamo come detto un pò di calo da Ferrari su una pista con lunghe curve, e allo stesso tempo una crescita di Aston Martin che porta a Silverstone un pacchetto di aggiornamenti dopo la delusione in Austria, ma quest’anno Fernando Alonso oltre a 6 podi (Sainz non ha ancora portato a casa una singola top-3 invece) ha sempre risposto con ottime prestazioni dopo un GP sotto tono, come accaduto a Spielberg. Speriamo che l’asturiano possa fare la stessa cosa anche a Silverstone, dove ovviamente ha grande esperienza, e lo prendiamo nel Testa a Testa Gara Alonso-Saint: ALONSO @1.83 che trovate su Eurobet.

