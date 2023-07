Pronostici F1 GP Ungheria 2023. La Formula 1 torna in pista all’Hungaroring per il Gran Premio d’Ungheria, pista che regala sempre colpi di scena, e il primo è il ritorno in F1 di Daniel Ricciardo in AlphaTauri, dopo il ben servito a De Vries. Come sarà il rientro dell’australiano? Un altra novità sarà l’Alternative Tyra Allocation, scopriamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su questo GP.

Mese davvero positivo con le nostre scommesse, sia in free pick che nelle giocate nel VIP, con un Panda da 7-3 nelle ultime 10 scommesse. In Gran Bretagna siamo andati in cassa con Alonso meglio di Sainz, con l’ottimo Lando Norris, facile in top-8 e con una doppia @2.40 di quota. Peccato per l’unica macchia della Alpine che non solo non si riprende, non solo delude, ma subisce un doppio ritiro, altro che doppia top-10!

Pronostici F1 GP Ungheria 2023: i protagonisti all’Hungaroring

La Formula 1 fa tappa all’Hungaroring con la Ferrari chiamata a tornare competitiva almeno in chiave secondo posto per la classifica costruttori. Domenica 23 luglio si corre il GP Ungheria 2023, undicesima gara stagionale, con Max Verstappen sempre più lanciato in classifica (+99 sul compagno di scuderia ) e la Red Bull che ha sempre vinto e con 411 punti ha ormai doppiato la Mercedes, a 203.

All’Hungaroring la novità sarà l’Alternative Tyra Allocation, ovvero il nuovo regolamento sperimentale di assegnazione degli pneumatici durante il weekend di gara: non basta di certo per cambiare i pronostici della vigilia. Max Verstappen è sempre l’uomo da battere in quota bassissima @1.35 per quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva, per un distacco enorme già rispetto al compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez, e a Fernando Alonso, entrambi bancati @12.00.

Ad un passo dalla zona podio Lewis Hamilton guida il gruppo degli inseguitori tra i quali ci sono Lando Norris e Charles Leclerc, che dovranno lottare per provare a strappare la prima vittoria stagionale che si gioca per tutti @18.00. Un filo dietro c’è Carlos Sainz @20. I due ferraristi possono però puntare almeno al podio: qualche chance sia per il monegasco @3.75, sia per lo spagnolo @4.50. Leclerc in particolare non ha mai avuto un grande feeling con la corsa magiara (miglior risultato il quarto posto del 2019).

Non c’è grande fiducia per Daniel Ricciardo che torna in pista con AlphaTauri, monoposto in forte difficoltà, ma che cercherà di riprendersi con l’australiano, dopo il licenziamento di DeVries. I book però danno proprio Ricciardo davanti a tutti per quanto riguarda il primo ritirato di domenica, con quota @11, davanti perfino al rookie della Williams Logan Sargeant offerto @12 in questa lavagna. Queste le parole di Ricciardo al suo rientro: “Sono eccitato da questo ritorno. Come sempre nella famiglia Red Bull, bisogna essere sempre pronti a ricevere una chiamata e quando è arrivata ho colto al volo l’opportunità”.

Libere e qualifiche. Il dominio di Verstappen non si riflette soltanto sul tabellone delle quote per la gara, ma anche per quelli relativi a prove libere e qualifiche. Il miglior tempo dell’olandese nelle libere si gioca @1,50, con Alonso e Leclerc lontani @7,50; nelle qualifiche, invece, Max parte ancora più favorito @1,40, con il ferrarista primo inseguitore @4,50.

La situazione delle monoposto

La RedBull ovviamente rimane la dominatrice e arrivano anche aggiornamenti sulla RB19. Verstappen è un cannibale: “Spero ci diano quel potenziale extra”.

Dopo una settimana difficile nella gara di casa inglese, dove la macchina non poteva dare di più, l’Aston Martin potrebbe tornare protagonista su un layout che dovrebbe sposarsi bene alle caratteristiche di questa macchina, oltre alla qualità di Alonso che qui ha vinto la prima gara in F1.

Stessa cosa per la Ferrari, sapevamo che avrebbe faticato sui curvoni inglesi, e gli abbiamo giocato contro, ma in Ungheria potrebbero migliorare, come dichiarato dallo stesso Frederic Vasseur: “A Silverstone le cose non sono andate come speravamo ma in Canada e in Austria abbiamo fatto dei chiari passi avanti e in Ungheria crediamo ci siano le condizioni per dare a Charles e Carlos una vettura performante. Entrambi i piloti amano la pista dell’Hungaroring. Sicuramente siamo più forti nelle curve lente e in quelle a novanta gradi rispetto alle curve veloci. A Budapest possiamo sperare nella pole position. Anche il vento potrebbe giocare un ruolo importante”.

Continua a deludere Alfa Romeo nonostante gli aggiornamenti alla C43 che a Silverstone hanno fatto vedere qualche piccolo passo in avanti, ma troppo poco.

Attesa ad un calo la Williams che sta andando sopra le attese in questa stagione, specialmente con Alexander Albon, che però ha già chiarito che l’Hungaroring non è la pista adatta a questa monoposto. Stessa cosa per McLaren che dopo la convincente prova di Silverstone, potrebbe calare nel caldo ungherese atteso questo fine settimana. Se notate le migliori gare della McLaren sono arrivate quando c’erano temperature basse che non dovremmo vedere per niente all’Hungaroring questa settimana.

La Haas rimane la macchina peggiore del pacchetto, anche se in questi giorni si parla già dei rinnovi anche per il prossimo anno per i due piloti veterani, Kevin Magnussen e Nico Hulkennberg.

Pronostici F1 GP Ungheria 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il weekend del GP d’Ungheria di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre in streaming appuntamento live su SkyGo e NOW. Su TV8, invece, diretta (anche in streaming su Tv8.it) solo di qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 21 luglio

Prove libere 1: 13.30-14:30

Prove libere 2: 17.00-18:00

Sabato 22 luglio

Prove libere 3: 12:30-13:30

Qualifiche: 16:00-17:00

Domenica 23 luglio

Gara: ore 15:00

DIRETTA TV8

Sabato 22 luglio

Qualifiche: 16:00-17:00

Domenica 23 luglio

Gara: ore 15:00

Pronostici F1 GP Ungheria 2023: Circuito, Pneumatici, Meteo

Circuito. L’Hungaroring si trova a Mogyoród, Ungheria. Il primo GP disputato su questo tracciato risale al 1986. Il record della pista è attualmente detenuto da Lewis Hamilton, che in gara nel 2020 ha fermato il cronometro con la sua Mercedes W11 in 1’16″627. Del britannico è anche il record assoluto di 1’13″447 ottenuto durante le qualifiche della stessa edizione. Lewis Hamilton è anche il recordman assoluto del GP d’Ungheria con 8 successi, il doppio del primo inseguitore, ovvero Michael Schumacher (4). La McLaren è la scuderia che si è imposta più volte (11), davanti a Ferrari e Williams (7), mentre la Mercedes (5) precede la Red Bull (3). Hamilton è anche il poleman di questo tracciato con 8 partenze dalla prima casella, solo una in più di Schumacher.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,381km. Numero di curve: 14, otto a destra, sei a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 320 km/h. Possibilità di safety car: 15%. Possibilità di sorpasso: Difficile. In questo circuito è decisamente sollecitato il cambio. Freni: Hard. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Pneumatici. Iniziamo col dire che questo weekend ci sarà una novità, ovvero l’Alternative Tyre Allocation (ATA) che prevede l’utilizzo di una mescola slick obbligatoria per ogni sessione di qualifica. In Q1 le squadre dovranno utilizzare la Hard, in Q2 la Medium e in Q3 la Soft. Nel caso di pioggia i team possono utilizzare la mescola che preferiscono. Per il Gran Premio d’Ungheria, sono state scelte le mescole più morbide: C3, C4 e C5.

Meteo. Venerdì qualche chance di pioggia mentre al sabato al massimo sarà nuvoloso. Per la gara non ci dovrebbero essere problemi, sole e alte temperature (anche se le possibilità di scrosci dovuti a temporali estivi), ne ha parlato anche Mario Isola di Pirelli. “Le temperature dell’aria e dell’asfalto, solitamente molto elevate, questo mette a dura prova piloti, vetture e pneumatici, anche perché la natura tortuosa del tracciato non consente di poter tirare il fiato”.

Quote GP Ungheria 2023

Vediamo tutte le quote principali per l’Hungaroring.

FREE PICK Gp Ungheria 2023

La giocata che abbiamo selezionato come FREE PICK va sulla ripresa della Aston Martin che abbiamo già detto aver deluso nel GP di casa a Silverstone, ma il tracciato ungherese dovrebbe adattarsi meglio alla monoposto. Qui Alonso ha grande esperienza e ha vinto il primo GP in carriera nel lontano 2003. Allo stesso modo voglio dare fiducia anche a Lance Stroll che lo scorso anno chiuse ai margini della top-10 in 11° posizione, ma in questa stagione guida una macchina più competitiva (anche se in calo negli ultimi GP dopo un avvio davvero ottimo a suo di podi con Alonso) e potrà tornare a piazzarsi in top-10 quindi giochiamo ASTON MARTIN ENTRAMBE A PUNTI @1.83.

