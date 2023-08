Risultati GP Olanda 2023, anche nei Paesi Bassi vince la Red Bull, e vince quella dell’idolo di casa Max Verstappen che vince il 9° GP consecutivo (mentre Panda incassa la 7° free pick di seguito nelle scommesse sulla Formula 1). Prossima settimana si torna subito in pista a Monza per il GP d’Italia che seguiremo da vicino con i pronostici F1.

Risultati GP Olanda 2023: a casa sua nessuno può battere Verstappen. Disastro Leclerc

Max Verstappen prosegue la sua marcia trionfale nel Mondiale di Formula 1 2023 vincendo anche per il terzo anno consecutivo la gara di casa del GP d’Olanda, in un Gran Premio che in questa edizione ha visto la pioggia intermittente farla da padrona. L’olandese conquista la nona vittoria di fila in questo campionao eguagliando il record che apparteneva a Sebastian Vettel.

Fernando Alonso è apparso in grande forma (partiva quinto) con un Aston Martin che ha fatto passi in avanti portando degli aggiornamenti, e lo spagnolo ci ha mandato in cassa, approfittando di diversi errori commessi dalla Red Bull e da Sergio Perez (4° all’arrivo dietro ad un ottimo Pierre Gasly con Alpine) dopo l’ultimo pit-stop per montare le intermedie.

Disastroso gran premio, invece, per le Ferrari con Carlos Sainz, unico pilota di Maranello arrivato al traguardo, che ha chiuso in quinta posizione. Gara da dimenticare per Charles Leclerc che prima ha visto vanificata l’idea di montare subito gomme intermedie dopo la partenza per un clamoroso errore del box che si dimentica le gomme anteriori e poi dai danni all’ala anteriore e al fondo della sua macchina provocati da un leggero contatto con Piastri. Problemi questi che lo hanno costretto al mesto ritiro poco dopo la metà di gara.

Risultati GP Olanda 2023: record anche per Panda alla 7° free pick consecutiva

Non solo Max sta tenendo aperta una striscia record, nel nostro piccolo, e a livello scommesse, anche l’esperto di motori Panda sta andando avanti con una striscia vincente arrivata a 7 free pick consecutive. Di 13 giocate selezionate nel canale pubblico di BETTING MANIAC su Telegram, ben 11 sono andate in cassa, con quote medie intorno al raddoppio abbondante.

Risultati GP Olanda 2023: ordine d’arrivo e classifiche

F1, GP Olanda: ordine d’arrivo

1) Max VERSTAPPEN

2) Fernando ALONSO +3.744

3) Pierre GASLY +7.058

4) Sergio PEREZ +10.068*

5) Carlos SAINZ +12.541

6) Lewis HAMILTON +13.209

7) Lando NORRIS +13.232

8) Alexander ALBON +15.155

9) Oscar PIASTRI +16.580

10) Esteban OCON +18.346

11) Lance STROLL +20.087

12) Nico HULKENBERG +20.840

13) Liam LAWSON +26.147

14) Kevin MAGNUSSEN +26.410

15) Valtteri BOTTAS +27.388

16) Yuki TSUNODA +29.893

17) George RUSSELL +55.754

Guanyu ZHOU (ritirato)

Charles LECLERC (ritirato)

Logan SARGEANT (ritirato)

F1 Classifica Piloti

1) Max Verstappen (Red Bull) 339 punti

2) Sergio Perez (Red Bull) 201

3) Fernando Alonso (Aston Martin) 168

4) Lewis Hamilton (Mercedes) 156

5) Carlos Sainz (Ferrari) 102

6) Charles Leclerc (Ferrari) 99

7) George Russell (Mercedes) 99

8) Lando Norris (McLaren) 75

9) Lance Stroll (Aston Martin) 47

10) Pierre Gasly (Alpine) 37

11) Esteban Ocon (Alpine) 36

12) Oscar Piastri (McLaren) 36

13) Alexander Albon (Williams) 15

14) Nico Hulkenberg (Haas) 9

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

18) Kevin Magnussen (Haas) 2

19) Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

20) Logan Sargeant (Williams) 0

21) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

22) Liam Lawson (AlphaTauri) 0

F1 Classifica Costruttori

1) Red Bull 540 punti

2) Mercedes 255

3) Aston Martin 215

4) Ferrari 201

5) McLaren 111

6) Alpine 73

7) Williams 15

8) Haas 11

9) Alfa Romeo 9

10) AlphaTauri 3

Quote Antepost e statistiche stagionali F1

A livello quote antepost c’è già da tempo poco da giocare sia per la vittoria del mondiale piloti, in mano a Max Verstappen che va per il 3° titolo iridato di fila, sia per il mondiale costruttori dove ovviamente è la Red Bull a dominare, nonostante un Perez deludente.

Vediamo anche le statistiche stagionali più interessanti che stiamo tracciando per questo 2023 di Formula 1.

Prossimo GP: la prossima settimana si corre a Monza

Nessuna pausa per il Circus della F1 che passa dall’Olanda a Monza, nel tempio della velocità per l’atteso Gran Premio d’Italia 2023.

Purtroppo la Ferrari non si presenta in grande forma per la gara di casa, e lo vediamo dalle quote che favoriscono Max Verstappen @1.22, ancora più basso rispetto alla gara di casa olandese (@1.25). Charles Leclerc @26.00 e Carlos Sainz, addirittura @67.00 volte la posta, sono indietro anche a Sergio Perez @10.00, un ritrovano Fernando Alonso @21.00, al pari di Lando Norris @21.00 e a Lewis Hamilton, sempre @21,00 volte la posta.

