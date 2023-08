Pronostici F1 GP Italia 2023, appuntamento speciale per la Ferrari nel Gran Premio di casa a Monza dove Max Verstappen cercherà di entrare nella storia con la 10° vittoria consecutiva. Vediamo analisi, quote, programma completo e free pick sul GP italiano.

Pronostici F1 GP Italia 2023: protagonisti a Monza

La Formula 1 sbarca a Monza per il Gran Premio d’Italia 2023, ovviamente appuntamento speciale per le Ferrari, ma anche per Alfa Romeo che arrivano con livree speciali per l’occasione. Quello che conta è però migliorare le prestazioni di entrambe le monoposto che stanno deludendo, non solo rispetto allo strapotere di Max Verstappen, ma anche con le altre scuderia con cui si contende il 2° posto. Attenzione però, perché nel Tempio della Velocità le monoposto di Maranello potrebbero tornare competitive.

In ogni caso Max Verstappen, al volante della sua Red Bull numero 1, in casa sua in Olanda ha portato a casa la 9° vittoria consecutiva numero (undicesima complessiva su tredici gran premi disputati, gli altri 2 sono andati al compagno di scuderia per un dominio totale di Red Bull). Normale quindi che, secondo gli esperti Sisal, sia lui, già trionfatore lo scorso anno a Monza, il grandissimo favorito per la vittoria finale: il successo di Verstappen è offerto a bassa quota @1,20, mentre si sale leggermente @1,33, per la conquista della Pole. Super Max è in cerca anche della quarta Tripletta (vittoria, pole e giro veloce) della stagione, un’impresa che si gioca @2,50. L’olandese vuole poi spezzare un tabù sul circuito italiano visto che nessuno, nelle ultime cinque edizioni di Monza, ha bissato il successo dell’anno precedente.

Se Verstappen cerca l’ennesima perla dell’anno, la Ferrari vuole invece provare a fare cifra tonda nel Gran Premio d’Italia. La Rossa ha centrato 19 successi sul tracciato di Monza e sogna di arrivare a 20 anche se, singolarmente, sia Charles Leclerc, sul gradino più alto del podio nel 2019, che Felipe Massa appaiono lontani. La vittoria della Ferrari come scuderia si gioca @5,00, seconda solo alla Red Bull, in quota @1,20. Il primo a vincere, con la scuderia di Maranello, fu Alberto Ascari, 1951, l’ultimo proprio Charles Leclerc quattro anni fa. Il Predestinato (molto negativo la settimana scorsa in Olanda, fino al ritiro) è dato vincente @16 mentre si scende @7,50 per centrare la pole. Ancora più ardua l’impresa di Carlos Sainz con partenza al palo @20 e trionfo che pagherebbe @25 volte la posta.

Sergio Perez, sulla seconda Red Bull, resta il principale avversario di Verstappen essendo dat @9,00 mentre Lewis Hamilton, che detiene il record di vittorie (5) al pari di Michael Schumacher, è offerto @16 per passare sotto la bandiera a scacchi davanti a tutti con la Mercedes. Fernando Alonso, vincitore nel 2007 e 2010, prova a raggiungere la leggenda Stirling Moss, unico vincitore con tre macchine diverse: lo spagnolo, dopo McLaren e Ferrari, ci prova con l’Aston Martin, un successo dato @20 e con una monoposto che in Olanda ha portato aggiornamenti e un nuovo fondo che hanno funzionato, tanto che Alonso è tornato sul podio, stracciando nettamente ancora una volta il compagno di scuderia Lance Stroll.

Le McLaren hanno fatto qualche passo indietro e la velocità di punta rimane un problema per la monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri che potrebbe faticare con la velocità richiesta da Monza. Si accende la sfida con le Alpine che invece in Olanda sono tornate a fare bene, almeno con Pierre Gasly che ha portato a casa un ottimo podio, sul gradino basso. La Williams ha fatto passi in avanti da gigante e ha quasi portato a casa una doppia top-10 in Olanda, se non fosse stato per il ritiro di Logan Sargeant, ma Alexander Albon è stato eccezionale sia in qualifica che in gara. Disperse ancora la Haas.

Pronostici F1 GP Italia 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il weekend del Gran Premio d’Italia della formula 1 2023 sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport. Su TV8 si potranno seguire in chiaro e in diretta solo qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 1 settembre

13:30-14:30 Prove Libere 1

17:00-18:00 Prove Libere 2

Sabato 2 settembre

12:30-13:30 Prove Libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

Domenica 3 settembre

15:00 Gara

DIRETTA TV8

Sabato 2 settembre

16:00-17:00 Qualifiche

Domenica 3 settembre

15:00 Gara

Pronostici F1 GP Italia 2023: Circuito, Pneumatici, Meteo

Circuito. L’Autodromo di Monza venne costruito nel 1922. Per contenere le velocità altissime che si raggiungevano su questo tracciato, nel 1976 vennero realizzate le chicane permanenti della Roggia, la Variante Ascari e la Prima variante. Nel 1994, 1995 e 2000 venne inoltre modificata la Prima variante, asfaltata la via di fuga della Roggia e modernizzata tutta la struttura dei box. Nonostante questi accorgimenti per rallentare le vetture e dare ai piloti più sicurezza, Monza rimane il tracciato più veloce del campionato, dove si toccano picchi elevatissimi, e non raramente si assiste a incidenti pericolosi anche in pieno rettilineo.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,793km. Numero di curve: 11, sette a destra, quattro a sinistra. Carico aerodinamico: Basso. Velocità massima: 360 km/h. Possibilità di safety car: 30%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 24 su 67 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: undicesimo (Gethin 1971). Freni: Hard. Numero di frenate: 6. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla Prima variante.

Pneumatici. Gomme: Date le velocità basse in curva, la gara dovrebbe essere ad una sola sosta in quanto viene ridotto il consumo degli pneumatici. Per il GP di Monza, Pirelli ha scelto C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft).

Meteo. Per tutto il weekend dovrebbe essere nuvoloso in Brianza, ma dovrebbe essere scongiurata la pioggia. Al momento solo al sabato c’è un 20% di precipitazioni. Per domenica si potrebbero toccare i 30°.

Quote GP Italia 2023

Vediamo le quote principali proposte da BET365 per Monza.

FREE PICK Gp Italia 2023

Per il GP d’Italia abbiamo deciso di rendere disponibili tutte le analisi, gli aggiornamenti e anche le scommesse a Monza. Le troverete come sempre nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC, e vi ricordo che con la bella cassa con Alonso su Piatri in Olanda il nostro esperto di scommesse sui motori, Panda, ha portato a casa la 7° free pick consecutiva vincente ed è 11-2 in stagione con le proposte pubbliche che usciranno nelle prossime ore e per tutto il weekend, quindi seguiteci anche su Telegram.

Intanto usciamo con questa prima giocata dando fiducia alla scuderia di Maranello visto che quando si parla dei rettilinei di Monza si pensa sempre alle Ferrari, che sono reduci da un weekend negativo nei Paesi Bassi, che hanno evidenziato tutti i limiti della SF-23 a livello di carico aerodinamico, ma Monza è una pista molto diversa rispetto a quella olandese, maggiormente consona alle monoposto di Maranello. Leclerc avrà voglia di riscatto, Sainz ha comunque fatto il suo in Olanda, avvicinandosi alla top-3, quindi nella gara di casa andiamo con FERRARI ALMENO UN AUTO A PODIO @2.50 su Eurobet.

Allo stesso tempo questo tracciato potrebbe far faticare le McLaren, esaltando meglio le Mercedes, e soprattutto Lewis Hamilton che qui ha sempre fatto bene, e la settimana scorsa ha messo a segno una bella rimonta nonostante i problemi al via. Prendiamo quindi il Testa a Testa Gara Hamilton-Norris: HAMILTON @1.70, sempre su Eurobet.

