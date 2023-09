Pronostici F1 GP Singapore 2023, secondo alcune indiscrezioni Red Bull e Mercedes avrebbero un problema con la nuova direttiva sulle ali, in vigore da questo fine settimana a Marina Bay, una direttiva che potrebbe invece aiuterare la Ferrari, idem il cambio di layout del circuito che toglie 4 curve e lo rende un pò più veloce e un pò meno cittadino. I book non ci credono e Max Verstappen è favorito per cementificare ancora di più il record con 11 vittorie consecutive. Noi andiamo per la 10° free pick di fila!

Pronostici F1 GP Singapore 2023: protagonisti a Marina Bay

La Formula 1 torna in pista dopo una settimana di pausa, con il Gran Premio di Singapore 2023, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Max Verstappen ha vantaggio di 145 punti in campionato e le mani sul terzo titolo iridato, oltre che sull’11° vittoria consecutiva, per un record che già gli appartiene, anche se l’olandese della Red Bull è memore dello scorso anno sfortunato qui a Marina Bay dove chiuse 7° e dove a vincere fu comunque il suo compagno, Sergio Perez che è tornato a fare passi in avanti dopo essere andato alla pausa estiva in crisi totale.

A Monza la Ferrari è tornata in parte protagonista, col podio di Carlos Sainz dopo una bella ed emozionante sfida interna con Charles Leclerc e la lotta tra i piloti della scuderia del Cavallino Rampante non dovrebbe esaurirsi visto che adesso sono staccati da soli 6 punti nella classifica piloti. Qui però le qualifiche sono molto importanti e la Ferrari al sabato sul giro secco si è spesso dimostrata competitiva, questo è l’asso nella manica per la rossa, e in particolare per il monegasco che fece la pole qui lo scorso anno, chiudendo però 2° alle spalle di Perez.

La Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell cercherà di riprendersi almeno il ruolo di 2° forza, anche se lo scorso anno a Marina Bay disse molto male ad Hamilton appena 9° e a Russell fuori dai punti (14°). Il Re Nero però ha vinto 4 volte in carriera su questo circuito, una sola in meno di Sebastian Vettel, record man che potrebbe agganciare.

Si parla della nuova direttiva tecnica TD018 sulle ali flessibili che sarà in vigore da questo weekend, un cambiamento importante e secondo la testata tedesca Auto, Motor und Sport (AMuS) potrebbero essere Mercedes e Red Bull le monoposto più danneggiate da questo cambiamento, e questo significa che la Ferrari potrebbe avere un piccolo vantaggio, come potrebbe averlo dalla novità del layout di Marina Bay che toglie 4 curve, lo velocizza un pò, abbassa il carico aerodinamico e lo rende un pò meno cittadino, dove la Ferrari fatica, ma degrado gomme e freni rimangono messe a forte stress, e soprattutto nel primo fondamentale la scuderia di Maranello soffre. Il cambiamento del layout riguarda la sezione tra la curva 16 e 19 è infatti diventata un lungo rettilineo di circa 397 metri. La modifica ha ridotto il numero di curve da 23 a 19 e la lunghezza totale della pista a 4,940 km (rispetto ai precedenti 5,063 km).

Dietro alle big 3 l’Aston Martin continua ad andare di alti e bassi dopo un buon avvio, ma questo potrebbe essere un GP buono, in particolare per Fernando Alonso visto che Lance Stroll sembra una zavorra. Dovrebbero arrivare venerdì mattina in extremis alcuni aggiornamenti. Attenzione alla McLaren che secondo noi potrà fare bene, del resto la macchina nel 2023 ha dimostrato di essere competitiva in pista del genere, lavora bene sulle gomme, ha migliorato qualcosa anche sui picchi di velocità e già lo scorso anno ha fatto bene con un 4° e un 5° posto di Lando Norris e Ricciardo.

C’è molto interesse anche per la Williams, specialmente su Alexander Albon che continua a sorprendere, specialmente al sabato dove potrà avere un vantaggio in ottica gara qui a Singapore dove lo scorso anno però fu tra i tanti non classificati (6 ritiri). In Alpha Tauri Liam Lawson continua ad occupare il sedile dell’infortunato Ricciardo, ma l’attenzione è su Yuki Tsunoda visti i rumors sul suo posto che sarebbe a rischio per il 2024. La motivazione non mancherà al giapponese, teniamolo d’occhio come vanno tenute d’occhio le Alfa Romeo che portano aggiornamenti. Zhou Guanyu si è ritirato lo scorso anno, ma Valteri Bottas arrivò ad un passo dai punti (11°).

Infine le Haas, dovrebbe essere un altro GP disastroso per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg per una monoposto che tra i tanti problemi ha anche il degrado gomme che potrebbe farsi sentire particolarmente in questo fine settimana. Dall’Alpine invece non si sa mai cosa aspettarsi. La stagione è ampiamente negativa, con qualche guizzo di Pierre Gasly (un pò meno da Esteban Ocon) ma non abbastanza per salvare la situazione della scuderia francese che tende a ritirarsi molto, e subì un doppio ritiro anche qui lo scorso anno.

Pronostici F1 GP Singapore 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Ogni sessione del GP di Singapore verrà trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1. Anche Tv8 offrirà la possibilità di assistere alle qualifiche e gara in chiaro.

Venerdì 15 settembre

11.30 FP1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

15.00 FP2 – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 16 settembre

11.30 FP3 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

15.00 Qualifiche- Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 17 settembre

14.00 Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Pronostici F1 GP Singapore 2023: Tracciato, pneumatici, meteo

Tracciato. Il Marina Bay Street Circuit di Singapore ha ospitato la primissima gara in notturna mai disputata del campionato di Formula 1. Il layout della pista è merito dell’architetto Hermann Tilke ma negli anni ha subito molti cambiamenti, tra cui quello fondamentale di quest’anno che di fatto elimina una chicane lasciando un lungo rettilineo che, come abbiamo detto, cambierà in parte l’aspetto della pista, l’assetto delle auto e anche i tempi che saranno molto più bassi. Questa gara è notoriamente una delle più dure dal punto di vista fisico per i piloti, a causa delle alte temperature e dell’umidità.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,065km. Numero di curve: 23, tredici a sinistra e dieci a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 300 km/h. Possibilità di safety car: 95%. Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 28 secondi. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 7 su 10 edizioni in questo tracciato. Freni: Hard. Numero di frenate: 13. Frenata più impegnativa: la quarta staccata, alla curva 7.

Meteo. Alta umidità come al solito e sopra ai 30 gradi centigradi, ma attenzione perché le ultime previsioni non escludono pioggia per la gara di domenica.

Pneumatici. Come per i precedenti circuiti cittadini, anche a Singapore si correrà con il tris di mescole più morbide della gamma Pirelli. La C3 verrà utilizzata come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft.

Quote GP Singapore 2023

Vediamo le migliori quote per il GP di Singapore su piloti e scuderie. Al di la di tutti i discorsi i bookmakers non hanno dubbi a dare Max Verstappen nettamente favorito @1.25 per un ennesima vittoria, con Sergio Perez primo avversario ma staccatissimo @10 volte la posta. Ferrari lontanissime con entrambi i piloti, entrambi offerti @34 di quota per la vittoria del Gran Premio.

FREE PICK GP Singapore

Come anticipato il nostro PANDA va per la 10° free pick consecutiva in cassa, e dopo la doppietta di Monza questa volta andiamo con un pilota esperto, e l’esperienza in un GP particolare come quello di Marina Bay potrebbe fare la differenza. Sto parlando del Testa a Testa Qualifica Alonso v Piasti: ALONSO @1.83.

La McLaren dovrebbe andare bene qui, ma anche dall’Aston Martin mi aspetto un ritorno competitivo (forse anche con qualche aggiornamento sulla monoposto). Gioco la qualifica perché è molto importante qui (è difficile superare in gara) e vado ad evitare anche i possibili incidenti e sorprese della gara a Singapore, che regala sempre emozioni, ritiri e safety car. Piastri è un ottimo pilota, ma qui sul giro secco preferisco la vecchia volpe spagnola, inoltre Piastri è al debutto su questo tracciato particolare che ha provato solo al simulatore.

