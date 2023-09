Risultati GP Singapore 2023. Il lungo digiuno è finito, a Marina Bay la Ferrari torna a vincere con Carlos Sainz. Weekend difficile per le Red Bull, con Marina Bay che si conferma indigesta per il campione del mondo Max Verstappen, solo 5° al traguardo, e che ha interrotto la sua striscia da record di vittorie consecutive, ma potrà riscattarsi già la prossima settimana Suzuka per il GP del Giappone.

Risultati GP Singapore 2023: finalmente Ferrari, vince Carlos Sainz

Novità in Formula 1, la Ferrari torna a vincere!!! Carlos Sainz vince il GP di Singapore 2023 spezzando l’egemonia Red Bull e interrompendo, così, a dieci la striscia di vittorie consecutive di Verstappen. precedendo sul traguardo Lando Norris e Lewis Hamilton. Si ritira all’ultimo giro George Russell, a lungo principale avversario dello spagnolo. Sainz è autore di una strategia geniale nel finale di gara: con le gomme ormai finite, tenendo compatto con grande sangue freddo il gruppetto alle sue spalle, concede al suo più diretto inseguitore ed ex compagno di squadra, Lando Norris, la possibilità di usufruire del DRS per difendersi dal ritorno delle Mercedes. La Ferrari torna così a vincere dopo oltre un anno (l’ultima volta aveva trionfato Leclerc nel GP d’Austria del 2022).

Ai piedi del podio Charles Leclerc. Nel finale il monegasco (partito con le soft) va in crisi di gomme e deve accontentarsi della quarta posizione davanti a Max Verstappen. Il campione del mondo e il compagno di team Sergio Perez giocano l’azzardo della gomma hard al via ma devono accontentarsi del quinto e dell’ottavo posto finale in uno dei weekend più sotto tono di Red Bull negli ultimi anni, con l’olandese che conferma il tabù Marina Bay, indigesta e dove non ha mai vinto.

Risultati GP Singapore 2023: ordine d’arrivo e classifiche

F1, GP Singapore: ordine d’arrivo

1. Carlos SAINZ

2. Lando NORRIS +0.812

3. Lewis HAMILTON +1.269

4. Charles LECLERC +21.177

5. Max VERSTAPPEN +21.441

6. Pierre GASLY +38.441

7. Oscar PIASTRI +41.479

8. Sergio PEREZ +54.534

9. Liam LAWSON +65.918

10. Kevin MAGNUSSEN +72.116

11. Alexander ALBON +73.417

12. Guanyu ZHOU +83.649

13. Nico HULKENBERG +86.201

14. Logan SARGEANT +86.889

15. Fernando ALONSO +87.603

George RUSSELL (ritirato)

Valtteri BOTTAS (ritirato)

Esteban OCON (ritirato)

Yuki TSUNODA (ritirato)

F1, Classifica Piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 374 punti

2. Sergio Perez (Red Bull) 223

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 180

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 170

5. Carlos Sainz (Ferrari) 142

6. Charles Leclerc (Ferrari) 123

7. George Russell (Mercedes) 109

8. Lando Norris (McLaren) 97

9. Lance Stroll (Aston Martin) 47P

10. Pierre Gasly (Alpine) 45

11. Oscar Piastri (McLaren) 42

12. Esteban Ocon (Alpine) 36

13. Alexander Albon (Williams) 21

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 3

19. Liam Lawson (AlphaTauri) 2

20. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

21. Logan Sargeant (Williams) 0

22. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

F1, Classifica Costruttori

1. Red Bull 597 punti

2. Mercedes 289

3. Ferrari 265

4. Aston Martin 217

5. McLaren 139

6. Alpine 81

7. Williams 21

8. Haas 12

9. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5

Quote Antepost e Prossimo GP: subito a Suzuka

Ha poco senso parlare di quote antepost. Nonostante abbia chiuso la striscia record, Max Verstappen non ha comunque avversari per un altro titolo mondiale di Formula 1. La rinascita della Ferrari negli ultimi 2 GP rilancia però le ambizioni della scuderia di Maranello, e anche il 2° posto nella classifica costruttori.

C'è da parlare invece del prossimo GP, il Gran Premio del Giappone 2023 dalla mitica Suzuka, subito la settimana prossima senza soste.

Inoltre il prossimo fine settimana sarà da urlo per gli amanti dei motori, visto che continua anche lo swing asiatico del motomondiale e sarà in pista anche la Moto GP, per la prima volta in India!

