Pronostici MotoGP GP Indonesia 2023, un motomondiale sempre più aperto tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, torna in pista a Mandalika per un weekend da non perdere e come sempre siamo andati ad analizzare la situazione con quote, protagonisti, tracciato e free picks.

Pronostici MotoGP GP Indonesia 2023: i protagonisti a Mandalika

Il Motomondiale torna a Mandalika, per la seconda edizione su questa pista del Gran Premio dell’Indonesia 2023. Questa corsa si è disputata nelle stagioni 1996 e 1997, in entrambi i casi sul circuito di Sentul, ma poi venne rimosso dal calendario delle due ruote, per ritornarvi nel 2022, in questo caso però sul circuito di Mandalika. A vincere la scorsa edizione del GP dell’Indonesia per la MotoGP è stato Miguel Olivera su KTM, che ha preceduto la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati di Johann Zarco.

Anche per la 15° tappa del motomondiale è atteso un testa a testa tra i primi due della classe. Francesco Bagnaia, su Ducati ufficiale, aveva infatti un vantaggio ampio, che si è però assottigliato nelle ultime settimane arrivandolo a soli 3 punti di vantaggio su Jorge Martin, che guida una Desmosedici del team Pramac. Lo scorso anno, i due su questo tracciato hanno raccolto rispettivamente un punto e zero, ma lo spagnolo fu protagonista di una grande qualifica conclusasi con il secondo posto di fianco a Quartararo.

Martin arriva al Gp dell’Indonesia con grande entusiasmo per aver recuperato nelle ultime quattro gare ben 65 punti al leader della classifica iridata e campione del mondo in carica. A Motegi, inoltre, il centauro iberico è stato protagonista di una doppietta tra Sprint Race del sabato e gara della domenica. Insomma, il weekend si prospetta assai acceso, con Marco Bezzecchi, attualmente un po’ più indietro nella classifica piloti, che proprio oggi attende l’esito della visita medica per l’idoneità, dopo essersi fratturato la clavicola sabato scorso con conseguente intervento chirurgico.

Pienamente recuperato Enea Bastianini, che dopo alcune settimane di stop non vede l’ora di tornare in pista mentre attende il via libera per correre anche Luca Marini, pilota della Mooney VR46 Racing Team come il Bez. Difficile, infine, che rientrino nella lotta per il titolo gli altri piloti che attualmente si trovano nella top 6 della classifica iridata: Brad Binder, Aleix Espargaro e Johan Zarco che però sulla singola gara sono sempre da tenere in considerazione.

In casa Yamaha l’umore è sotto i piedi e pensare ad un Fabio Quartararo o un Franco Morbidelli nelle prime posizioni è quasi impossibile anche se lo scorso anno il francese qui è andato a podio mentre il Morbido ha detto di amare questo tracciato e che in caso di pioggia, a scombinare le carte, potrebbe rientrare in corsa per un buon piazzamento, staremo a vedere.

Chiudiamo con una notizia che era nell’aria ma che è diventata ufficiale nelle ultime ore: Marc Marquez, lascia la Honda e correrà con il Team Gresini nel 2024 in MotoGP. Lo spagnolo, pluricampione nella top-class, ha deciso di accasarsi nella squadra italiana che gli metterà a disposizione una Ducati GP23, affiancandolo al fratello Alex.

Pronostici MotoGP GP Indonesia 2023: circuito e condizioni meteo

Il tracciato indonesiano di Mandalika è lungo in totale 4,3 chilometri, con 17 curve (6 a sinistra e 11 a destra) e il rettilineo più lungo di 723 metri.

Il record della pista lo detiene Fabio Quartararo, che in sella a una Yamaha ha fermato il cronometro in 1:38.7490.

Meteo. Venerdì nuvoloso con alta umidità e un 40% di possibilità di pioggia, un dato che scende al 20% per le qualifiche di sabato e la gara di domenica, anche se l’umidità rimane alta come le temperature intorno ai 34° e l’incertezza sulle condizioni meteo è sempre alta qui.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Programma completo e dove vedere il GP Indonesia in TV

Il weekend di Mandalika sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go e Now. Su TV8 (streaming su Tv8.it), invece, andranno in diretta le qualifiche del sabato e la gara Sprint, mentre la gara della domenica sarà trasmessa solo in differita.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 13 ottobre

Ore 04.45: Prove libere 1

Ore 09.00: Prove libere 2

Sabato 14 ottobre

Ore 04.10: Prove libere 3

Ore 04.50: Qualifiche – in diretta su TV8

Ore 09.00: Sprint Race – in diretta su TV8

Domenica 15 ottobre

Ore 09.00: Gara

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 14 ottobre

Ore 04.50: Qualifiche (diretta)

Ore 09.00: Sprint Race (diretta)

Domenica 15 ottobre

Ore 14.15: Gara (differita)

Tutte le quote sul Gran Premio d’Indonesia 2023

Pronostici MotoGP GP Indonesia 2023: FREE PICK di Panda

Lo scorso GP in Giappone siamo stati perfetti con un bel 2 su 2 con quote abbastanza alte con la pole di Martin come free pick @4.00 ma anche una bella doppia (sempre in qualifica, sempre con Martin a cui abbiamo aggiunto Bagnaia) @2.55 nel VIP. Per questa settimana aspettiamo con le giocate a vedere le libere del venerdì, quindi le giocate usciranno prossimamente nel nostro canale Telegram Free (trovi tutti i riferimenti e i link qui sotto).

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.