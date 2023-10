MotoGP Risultati GP Indonesia 2023. Il weekend era partito malissimo per Pecco Bagnaia tra qualifiche e sprint race, con Jorge Martin sempre più lanciato, ma alla domenica il campione del mondo ha vinto in rimonta, mentre lo spagnolo è caduto. Nuovo avvicendamento in testa a questa spettacolare stagione del motomondiale.

MotoGP Risultati GP Indonesia 2023: rimonta incredibile di Pecco

In Indonesia grande vittoria in rimonta di Francesco Bagnaia in un weekend che era iniziato molto male per il campione del mondo in carica, fuori dalla Q2 nelle qualifiche, e solo 8° nella sprint race vinta da Jorge Martin che in quel modo superava Pecco nella classifica piloti del motomondiale. Un sorpasso durato poco visto che alla domenica in gara Bagnaia rimonta dalla 13° posizione fino alla vittoria, porta a casa il bottino grosso, che ha ancora più valore visto il ritiro di Jorge Martin per una caduta. Va detto che lo spagnolo sembrava ancora una volta competitivo, e che arrivava da un periodo davvero costante, ma quel errore, unito alla rimonta di Pecco che torna a dare fiducia nei propri mezzi al pilota italiano

Purtroppo la pole di Martin non è arrivata, e diciamo purtroppo perchè era la nostra free pick a quota alta, anche se lo stake maggiore, il testa a testa con un positivo Mavericks Vinales (proprio su Bagnaia visto in affanno per le qualifiche del sabato), dato nel VIP Telegram (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo) ci permette di chiudere anche questo GP in profitto. Pochi ma buoni come si dice in questi casi. Da segnalare anche il positivo ritorno sul podio di Fabio Quartararo a Mandalika.

MotoGP Risultati GP Indonesia 2023: classifiche

Vediamo la top-8 dell’ordine d’arrivo del GP indonesiano e a seguire l’attuale classifica piloti di MotoGP.

Marc Marquez in Ducati (Team Gresini) il prossimo anno. I book sono ottimisti (ma non troppo)

Un nuovo capitolo attende Marc Marquez nella sua carriera di MotoGP. Dopo undici stagioni in Honda, condite da sei titoli nella classe regina, il fuoriclasse spagnolo sbarcherà in Ducati con il team Gresini, dove ritroverà il fratello Alex. L’avventura con la casa italiana sarà un’occasione di rimettersi in gioco dopo anni condizionati da infortuni di varia natura e una quantità esagerata di interventi chirurgici, che lo hanno tenuto spesso lontano dalla pista.

Nonostante l’età non più giovanissima e un quadriennio infernale alle spalle, i bookmaker sono pronti a scommettere sulla rivalsa del pilota di Cervera: su Goldbet la conquista del Mondiale 2024 per Marquez paga @10 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote antepost e prossimo GP

Non c’è un attimo di pausa in questa stagione di MotoGP perché la prossima settimana si torna subito in pista; continua lo swing orientale e ci si spinge fino a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia che sulla carta potrebbe essere ancora una volta favorevole a Pecco Bagnaia ricordando il podio dell’anno passato, mentre Martin non andò oltre il settimo posto.

Subito dopo, dal 27 al 29 ottobre, tocca alla Thailandia, e anche qui sulla carta Pecco dovrebbe avere un piccolo vantaggio, almeno stando ai piazzamenti di un anno fa: terzo il piemontese e nono l’iberico. Dal 10 al 12 novembre si andrà in Malesia dove lo scorso anno vinse Pecco, con caduta di Martin che però aveva fatto la pole al sabato.

In Qatar, dal 17 al 19 novembre, si potrebbero evocare i ricordi dello scorso anno, quando Bagnaia stese Jorge, autore della pole anche in quella circostanza. L’iberico potrebbe trovarsi piuttosto bene sul layout qatariano e potrebbe avere un vantaggio qui. Siamo quindi a 2 circuiti Pro Bagnaia, uno pro Martin e uno sostanzialmente in parità. L’ago della bilancia potrebbe decidersi dal 24 al 26 novembre a Valencia. La prova dell’anno scorso non ci da grandi indicazioni con un Bagnaia che gestìla corsa, ma due anni fa il risultato finale fu: 1° Pecco e 2° Martin.

Insomma, grande equilibrio anche qui, ma la rimonta che ha riacceso la luce a Pecco, e il finale di stagione che lo vede leggermente avvantaggiato (oltre ai 18 punti di in classifica) ci danno ottime vibrazioni su Bagnaia e al momento se dovessimo scommettere antepost punteremmo ancora su BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO @1.50, una quota che regala poco valore mentre su Sisal la vittoria di Martin si gioca @2.60 e su Snai @2.50.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.