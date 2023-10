Pronostici MotoGP GP Australia 2023. Non c’è un attimo di pausa in questa stagione del Motomondiale e nel weekend si riaccende il testa a testa per il titolo di campione del mondo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con l’italiano che è reduce da una grande rimonta vincente in Indonesia, anche se prima della caduta era Martinator il pilota più veloce in pista.

Pronostici MotoGP GP Australia 2023: i protagonisti a Phillip Island

Dopo la tappa in Indonesia, il Motomondiale torna subito in pista, prossima tappa Phillip Island per il Gran Premio d’Australia. La vittoria in rimonta in Indonesia ha riportato Pecco Bagnaia in vetta alla classifica piloti della MotoGP, e gli ha fatto anche ritrovare un po’ di fiducia dopo le ultime difficili gare.

Jorge Martin è caduto, ma prima si era confermato il pilota più veloce in pista. In Australia potrebbero non essere solo loro i protagonisti; Enea Bastianini, al rientro. si è dimostrato molto veloce così come la coppia del team VR46, Marco Bezzecchi e Luca Marini.

Pronostici MotoGP GP Australia 2023: circuito e condizioni meteo

Circuito. Il circuito che ospita il Gran Premio d’Australia della MotoGP è quello di Phillip Island, lungo 4,4 km, largo 14 metri e con 12 curve, di cui 9 a destra e 3 a sinistra. Il rettilineo più lungo misura 900 metri. Considerato che in Australia al momento è Primavera inoltrata, la temperatura massima attesa è di 22,5 gradi, la minima 13,1, ma attenzione al vento, che solitamente condiziona le gare che si corrono su questo tracciato.

Record. Non disputato nel 2020 e nel 2021 per via dell’emergenza Covid, il Gran Premio d’Australia a Phillip Island è tornato nel calendario del Motomondiale lo scorso anno, quando a prevalere nella top class è stato Alex Rins su Suzuki. Nella storia recente, il tracciato oceanico è stato sostanzialmente un susseguirsi di padroni, anche se qualcuno è riuscito a vincere più edizioni di altri. È il caso, ad esempio, di Marc Marquez, che percorrerà il tracciato per l’ultima volta in sella alla Honda ufficiale e che si è imposto 3 volte qui, ovvero nel 2015, 2017 e 2019 solo in MotoGP. Il recordman italiano è Valentino Rossi, che ha vinto 6 volte nella categoria maggiore, di cui 5 di fila tra il 2001 e il 2005. Sei, invece, le affermazioni consecutive di Casey Stoner tra il 2007 e il 2012. L’ultimo successo targato Ducati è avvenuto proprio con l’australiano alla guida nel 2010, dopodiché la tappa è stata quasi sempre appannaggio di Honda e Yamaha, con l’unica eccezione della passata stagione firmata Suzuki. Il record della pista è di 1:28.108 stabilito da Marc Márquez in sella alla Honda RC213V il 20 ottobre 2013.

Meteo. Per il momento il meteo mette pioggia e freddo per la domenica di gara in cui ci saranno anche forti venti quindi potrebbe essere una gara in condizioni davvero estreme, mentre sabato e venerdì non dovrebbero esserci precipitazioni.

Programma completo e dove vedere il GP Australia in TV

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Venerdì 20 ottobre

P1 Moto3 00.00-0.35

P1 Moto2 0.50-1.30

FP1 MotoGP 1.45-2.30

P2 Moto3 4.15-4.50

P2 Moto2 5.50-5.45

Practice MotoGP 6.00-7.20

Sabato 21 ottobre

P3 Moto3 23:40-00:10

P3 Moto2 00:25-00:55

P2 MotoGP 01:10-01:40

Q1 MotoGP 01:50-02:05

Q2 MotoGP 02:15-02:30

Q1 Moto3 03:50-04:05

Q2 Moto3 04:15-04:30

Q1 Moto2 04:45-05:00

Q2 Moto2 05:10-05:25

Sprint Race MotoGP 06:00

Domenica 22 ottobre

Warm Up MotoGP 00:40-00:50

Gara Moto3 02:00

Gara Moto2 03:15

Gara MotoGP 05:00

Tutte le quote sul Gran Premio d’Australia

Pronostici MotoGP GP Australia 2023: FREE PICK di Panda

La vigilia a Phillip Island non parte con un vero e proprio favorito e le condizioni meteo con possibilità di pioggia e freddo non aiutano (anche se le quote sono nettamente per Martinator come abbiamo visto). Noi abbiamo un idea per le qualifiche, un TaT Qualifiche Quartararo-Miller: MILLER @1.83, un Bez che ha dichiarato di stare meglio rispetto a Mandalika e che secondo noi è uno dei papabili per la pole.

Quartararo dopo il podio in Indonesia è uno dei piloti da cui ci attendiamo un calo questa settimana, come da Marc Marquez. Al contrario vediamo up il fratello del Cabroncito, Alex Marquez, ma soprattutto il già citato Miller che abbiamo preso nel Testa a testa, e anche Marco Bezzecchi (soprattutto al sabato) che ha dichiarato di stare meglio rispetto a Mandalika. Altri piloti che ci aspettiamo competitivi per la gara di domenica, oltre a Pecco Bagnaia, vi citiamo anche i nomi di Mavericks Vinales, Enea Bastianini e anche Fabio Digiannantonio tra i piloti in seconda fascia diciamo. Per il resto delle giocate di Panda sul GP australiano (ma c’è anche la F1 ad Austin) vi aspettiamo nel nostro canale VIP su Telegram.

