Pronostici MotoGP GP Thailandia 2023. Nessuna sosta per il motomondiale col 17° appuntamento. Si corre al Buriram e si riaccende la sfida per il titolo iridato tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Vediamo tutte le analisi, migliori quote e consigli per le scommesse.

Pronostici MotoGP GP Thailandia 2023: i protagonisti a Buriram

Ancora in pista senza soste la MotoGP che domenica corre al Buriram il 17° appuntamento del Motomondiale 2023, ovvero il GP della Thailandia. Arriviamo dal weekend di Phillip Island in Australia, dove il maltempo non ha consentito la disputa della Sprint Race del sabato, con il conseguente anticipo della gara domenicale. Ad avere la meglio è stato Johann Zarco.

Ha limitato i danni, anzi ha addirittura aumentato il suo vantaggio nella classifica mondiale piloti, Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), portandosi a +27 su Jorge Martin, che insegue al secondo posto in sella alla Desmosedici del team Pramac. Pecco rimane così il favorito numero uno per la conquista del titolo iridato, l’eventuale secondo per il pilota piemontese, mentre sembra ormai staccato Marco Bezzecchi sulla Ducati del team VR46.

Lo scorso anno il fine settimana “bagnato” thailandese premiò Miguel Oliveira, che in sella alla sua KTM ebbe la meglio su Jack Miller. Bagnaia, invece, ottenne punti importanti in chiave mondiale chiudendo in terza posizione. Anche questo fine settimana attenzione a Fabio Di Giannantonio che, dopo il primo podio della carriera ottenuto in Australia, punterà a ripetersi a Buriram per candidarsi ad un posto da protagonista nel 2024, visto che la Gresini Racing ha deciso di puntare su Marc Marquez. Partono più attardate le Aprilia di Aleix Espargaro e Mavericks Vinales visto che la moto di Noale non sembra propriamente ideale per questo tipo di tracciato.

Pronostici MotoGP GP Thailandia 2023: circuito e condizioni meteo

Il Chang International Circuit di Buriram, che ospita il GP della Thailandia della MotoGP, è lungo 4,6 km ed ha un rettilineo di un km. Sono in tutto 12 le curve, di cui 5 a sinistra e 7 a destra. Non disputato nel 2020 e nel 2021 per via della pandemia di Covid-19, il GP della Thailandia si corre per la quarta volta.

Nell’albo d’oro figurano attualmente solo due piloti, ovvero Marc Marquez, vincitore con la sua Honda ufficiale delle edizioni 2018 e 2019, oltre a Miguel Oliveira, come dicevamo impostosi nel 2022 con la KTM. Il record della pista lo detiene lo stesso Marquez, che il 6 ottobre 2019 ha fermato il cronometro in 1:30.904.

Programma completo e dove vedere il GP Thailandia 2023

Il weekend del GP della Thailandia di MotoGP sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP, con streaming live sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su TV8 (streaming su Tv8.it), invece, si potranno seguire in diretta Qualifiche e Sprint Race del sabato, mentre la gara di domenica sarà trasmessa solo in differita.

Venerdì 27 ottobre

10:00-11:00 MotoGP, prove

Sabato 28 ottobre

05:10-05:40 MotoGP, FP2

05:50-06:05 MotoGP, Q1

06:15-06:30 MotoGP, Q2

10:00 MotoGP, Sprint Race

Domenica 29 ottobre

04:40 MotoGp, Warm-Up

09:00 MotoGP, Gara

Tutte le quote sul Gran Premio della Thailandia 2023

Al momento non sono disponibili le quote su questo Gran Premio.

Pronostici MotoGP GP Thailandia 2023: FREE PICK di Panda

Arriviamo da una bella cassa in MotoGP la settimana scorsa, con doppietta di Panda che ci ha mandato a premio anche con la F1 ad Austin. Per questo GP di diamo appuntamento sul canale Telegram dove ogni giovedì trovate le nostre selezioni in free pick, che al momento non sono ancora disponibili. Ci prendiamo un pò di tempo, magari vedendo prima le libere per farci un idea delle forze in pista, anche perché le quote scarseggiano come al solito e la MotoGP è sempre più imprevedibile, basti pensare che da ben 22 GP non vince un pilota per due gare di fila, una striscia che potrebbe allungarsi ancora visto che una doppietta di Zarco non se l’aspetta quasi nessuno.

