Pronostici MotoGP GP Malesia 2023. A Sepang continua il testa a testa tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia per il motomondiale. Pista in cui entrambi i piloti partono alla pari, anche se le quote dei bookmakers perferiscono lo spagnolo.

Pronostici MotoGP GP Malesia 2023: i protagonisti a Sepang

Domenica 12 novembre si corre a Sepang il 18° e terzultimo appuntamento del campionato del mondo di MotoGP col GP Malesia 2023. Appena tredici punti dividono il leader della classifica, e campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia da Jorge Martín che sogna di diventare il primo pilota non ufficiale a salire sul tetto del mondo. Lo spagnolo della Ducati Pramac, anche a Sepang, parte davanti a tutti e si presenta sul tracciato asiatico come l’uomo da battere: gli esperti Sisal vedono la vittoria di Martín @1.85, sia nella gara Sprint (per lui sarebbe il sesto trionfo consecutivo al sabato), sia in quella lunga di domenica.

Pecco Bagnaia, leader iridato, ha dalla sua l’esperienza, oltre a guidare la moto ufficiale della Ducati Factory. Il successo di Pecco nella Sprint, trionfo che manca dal GP d’Austria ad agosto, si gioca @3,00 mentre la vittoria domenicale è offerta @2,75. Lo scorso anno Bagnaia trionfò a Sepang mettendo una seria ipoteca sul titolo mentre Martin si ritirò dopo una caduta, un problema cronico che lo spagnolo sembra aver superato quest’anno.

Tra i due litiganti, però, proveranno a inserirsi due piloti. Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, vuole tornare sul gradino più alto del podio dopo il successo in India: la vittoria di Bez è in quota @6,00 e lo stesso pilota ha da poco dichiarato che le sue condizioni fisiche sono in continuo miglioramento e ha anche detto che Sepang è una delle sue piste preferite e lo è anche per molti italiani che hanno sempre vinto con frequenza qui. Cerca il successo pieno anche Brad Binder che, in sella alla KTM, quest’anno ha ottenuto solo due vittorie nelle Sprint in Argentina e a Jerez. Il pilota sudafricano sotto la bandiera a scacchi davanti a tutti si gioca @9,00.

Il resto del gruppo parte tutto in “doppia cifra”: i due piloti Aprilia, Maverick Viñales e Aleix Espargaró sono offerti @20, mentre Marc Márquez (che ha già messo le mani avanti dicendo che si aspetta di soffrire sulle curve lunghe di questo tracciato), Luca Marini, Johann Zarco sono in quota @25 appaiati alla wild card Álvaro Bautista che torna in MotoGP dopo 5 anni e due titoli mondiali vinti in SBK.

Pronostici MotoGP GP Malesia 2023: circuito e condizioni meteo

Il GP della Malesia è tornato nel calendario del Motomondiale nel 2022, dopo che le edizioni del 2021 e del 2022 erano state cancellate per l’emergenza Coronavirus. Inaugurato nel 1998, il circuito di Sepang è lungo oggi 5.543 metri e consta di 15 curve. L’ultima edizione, quella dello scorso anno, è stata appannaggio proprio di Pecco Bagnaia, che ha poi conquistato il titolo iridato.

Il record della pista in MotoGP, invece, lo detiene un altro italiano, ovvero Valentino Rossi, che il 3 novembre 2019 ha fermato il cronometro in 1’59″661 in sella alla sua Yamaha. Il ‘Dottore’ detiene anche il record di vittorie a Sepang, avendo ottenuto ben 6 successi nella classe regina (cui si somma anche una vittoria del GP di Malesia in 125 a Shah Alam nel 1997). A quota 3 successi Dani Pedrosa, mentre a 2 troviamo appaiati Casey Stoner, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, che ha fatto sue le due edizioni consecutive del 2016 e 2017.

Ci sarà anche un ulteriore variabile per i piloti, un asfalto in parte rifatto a Sepang, dalla curva 7 alla curva 12, in un settore che potrebbe rivelarsi decisivo. Queste le parole del responsabile della Michelin, Piero Taramasso,: “Sepang è un circuito che conosciamo bene, quindi un circuito amico. Andiamo tutti gli anni a fare i test e lo shakedown oltre alla gara. Resta comunque un circuito da non sottovalutare, perché si possono trovare delle temperature piuttosto elevate, inoltre l’asfalto è abbastanza abrasivo. Quest’anno poi è stato steso un nuovo asfalto tra la curva 7 e la curva 12, quindi quel tratto sarà un po’ una sorpresa. Diciamo che se le temperature della pista sono superiori a 40-45 gradi, potremmo vedere sia la media che la dura. Al posteriore invece credo che sarà principalmente una questione di performance questo fine settimana, perché il comportamento sulla carta è simile”.

Meteo. Attenzione alle condizioni climatiche che minacciano pioggia per tutto il weekend. 70% di possibilità di pioggia al venerdì, con un 77% di umidità e 32°. Al sabato si rimane col 70% di possibile pioggia e un umidità che sale al 80% mentre alla domenica, per la gara lunga, sarà difficile scongiurare la pioggia data al 90% con 31° e un umidità altissima intorno al 80%.

Programma completo e dove vedere in TV il GP Malesia 2023

Il weekend del GP di Sepang sarà trasmesso in diretta TV integralmente su Sky Sport MotoGP, mentre in streaming live l’appuntamento è sulle piattaforme di Sky Go e Now. TV8, invece, trasmetterà in chiaro e in diretta le qualifiche del sabato e la Sprint Race, mentre domenica la gara sarà visibile solo in differita anche in streaming sul sito di Tv8.it.

Venerdì 10 novembre

03.45 – PROVE LIBERE 1 (SKY, NOW)

08.00 – PREQUALIFICHE (SKY, NOW)

Sabato 11 novembre

03.10 – PROVE LIBERE 2 (SKY, NOW)

03.50 – QUALIFICHE (SKY, NOW, TV8)

08.00 – SPRINT (SKY, NOW, TV8)

Domenica 12 novembre

03.40 – WARM UP (SKY, NOW)

08.00 – GARA (SKY, NOW, differita su TV8 alle 14.15)

Tutte le quote sul Gran Premio della Malesia 2023

Vediamo le principali quote del GP Malesia di SNAI.

Pronostici MotoGP GP Malesia 2023: FREE PICK by Panda

Al momento sono disponibili solo le quote per le vittorie di Qualifica, Sprint e Gara lunga della domenica. Aspettiamo le quote su testa e testa e gruppi per le nostre giocate che troverete nei prossimi giorni su Telegram (trovate tutti i link e i riferimenti qui sotto).

