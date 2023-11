MotoGP Risultati GP Malesia 2023, a Sepang torna a vincere un Enea Bastianini in formato 2022 ma i riflettori sono sempre puntati su Pecco Bagnaia e Jorge Martin, col campione del mondo in carica, il torinese della Ducati ufficiale, che ruba qualche altro punticino allo spagnolo. Chi vincerà il motomondiale.

MotoGP Risultati GP Malesia 2023: la Bestia torna a vincere, Pecco allunga un pò

Enea Bastianini trionfa nel GP della Malesia, diciottesima tappa stagionale e terzultima gara del Motomondiale 2023. E’ il ritorno della Bestia che chiude davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez e al compagno di box Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica chiude terzo mettendo la sua Ducati davanti a quella di Jorge Martín e porta così a 14 i punti di vantaggio sullo spagnolo in classifica generale a due gare dal termine.

Alle spalle di Martin, invece, va in scena il duello tra Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi, col Diablo che rovina il compleanno all’italiano chiudendo al quinto posto. In top 10 anche Morbidelli, Miller, Di Giannantonio e Luca Marini.

A punti anche Maverick Vinales in sella alla Aprilia, seguito da Johann Zarco, Marc Marquez, Augusto Fernandez e Pol Espargaro. Tanta sfortuna, invece, per Aleix Espargaro, caduto e tradito dalla sua Aprilia, che si aggiunge alla lista dei ritirati in cui figurano anche Binder, Fernandez, Olivera e Mir. Per Alvaro Bautista, wild card e due volte campione in Superbike, soltanto 17° posto davanti a Nakagami, che chiude ultimo.

MotoGP Risultati GP Malesia 2023: ordine d’arrivo e classifiche

GP Malesia: ordine d’arrivo

1. Enea Bastianini (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Fabio Quartararo (Yamaha)

6. Marco Bezzecchi (Ducati)

7. Franco Morbidelli (Yamaha)

8. Jack Miller (KTM)

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

10. Luca Marini (Ducati)

11. Maverick Vinales (Aprilia)

12. Johann Zarco (Ducati)

13. Marc Marquez (Honda)

14. Augusto Fernandez (GasGas)

15. Pol Espargaro (GasGas)

16. Iker Lecuona (Honda)

17. Alvaro Bautista (Ducati)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

RITIRATI

Brad Binder (KTM)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Raul Fernandez (Aprilia)

Miguel Oliveira (Aprilia)

Joan Mir (Honda)

MotoGP, Classifica Piloti

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 412

2 Jorge Martin (Ducati) 398

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 323

4 Brad Binder (KTM) 254

5 Johann Zarco (Ducati Pramac) 200

6 Aleix Espargarò (Aprilia) 198

7 Maverick Vinales (Aprilia) 175

8 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 171

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 156

10 Jack Miller (KTM) 156

11 Alex Marquez (Ducati Gresini) 149

12 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 100

13 Franco Morbidelli (Yamaha) 93

14 Marc Marquez (Honda) 84

15 Enea Bastianini (Ducati) 76

16 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 76

17 Augusto Fernandez (GasGas) 69

18 Alex Rins (Honda) 54

19 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 52

20 Raul Fernandez (Aprilia) 40

21 Dani Pedrosa (KTM) 32

22 Joan Mir (Honda) 24

23 Pol Espargaro (GasGas) 13

24 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25 Jonas Folger (KTM) 9

26 Stefan Bradl (Honda) 8

27 Michele Pirro (Ducati) 5

28 Danilo Petrucci (Ducati) 5

29 Cal Crutchlow (Yamaha) 3

30 Iker Lecuona (Honda) 0

MotoGP, Classifica Costruttori

1 Ducati 626

2 KTM 334

3 Aprilia 292

4 Yamaha 176

5 Honda 169

Quote Antepost: Bagnaia @1.50 per il bis. Prossima settimana a Lusail

Le quote antepost vedono sempre Pecco Bagnaia @1.50 ad un passo dal bis nel motomondiale, mentre se credete nella rimonta di Jorge Martin, oggi lo trovate @2.40 volte la posta. Già la prossima settimana si torna in pista per il penultimo Gran Premio della stagione, un GP Lusail che sarà fondamentale, e che potrebbe creare problemi sia a Pecco che a Martinator, anche se entrambi sono stati in grado di salire una volta sul gradino più alto del podio nel 2018, ma non in MotoGP (il piemontese in Moto2, lo spagnolo in Moto3).

In MotoGP Bagnaia vanta un terzo posto nel 2021 come miglior risultato a Lusail, mentre l’anno scorso ha commesso un grave errore centrando in pieno proprio Martin con un tentativo di sorpasso fuori misura e causando un doppio ritiro nella prima gara della scorsa stagione. Martinator non ha mai avuto mezze misure in Qatar, d’altronde quando ha mancato l’appuntamento con il podio (centrato in due occasioni ai tempi della Moto3) è sempre rimasto fuori dalla top14.

Discorso che cambia radicalmente se ci proiettiamo verso il Ricardo Tormo di Valencia, un circuito che ha quasi sempre esaltato lo stile di guida del nativo di Madrid come dimostrano i suoi 6 podi (di cui 2 vittorie) in carriera nel Motomondiale. Già da rookie in top class Martin ha centrato una notevole seconda piazza (nel 2022 fu 3°) proprio alle spalle di Pecco, che nell’ultimo GP del 2021 ottenne la sua unica affermazione (e l’unico podio) nel GP valenciano.

