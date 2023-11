Quote e risultati MotoGP GP Qatar 2023. Il weekend sorride a Pecco Bagnaia che aumenta il vantaggio su Jorge Martin, solo 10° alla bandiera a scacchi per un problema alle gomme. Il fine settimana del Qatar fa crollare @1.08 il bis del motomondiale per Pecco, e lo scopriremo già la prossima settimana col gran finale a Valencia.

Quote e risultati MotoGP GP Qatar 2023: Prima vittoria in master class per Diggia

Prima vittoria per Fabio Di Giannantonio in MotoGP: il pilota romano del Team Gresini tallona Francesco Bagnaia per tutta la fase centrale del Gran Premio del Qatar, poi lo infila a quattro giri dal termine, impedendo al campione in carica di fare bottino pieno nel giorno in cui il suo rivale per il titolo Jorge Martin incappa in una giornata disastrosa, chiudendo il penultimo atto della stagione in decima posizione.

Terzo gradino del podio per Luca Marini, scattato dalla pole position, e completa un podio tutto tricolore con una seconda parte di gara tutta in rimonta dopo un avvio sottotono. Con questo risultato, Bagnaia andrà a Valencia con ventuno punti di vantaggio su Martin.

Bagnaia potrebbe laurearsi campione già nella Sprint Race secondo queste possibili combinazioni:

Bagnaia vince e Martin non fa meglio di terzo (+26)

Bagnaia è secondo e Martin non fa meglio di quinto (+25)

Bagnaia è terzo e Martin non fa meglio di settimo (+25)

Bagnaia è quarto e Martin non fa meglio di ottavo (+25)

Bagnaia è quinto e Martin non fa meglio di nono (+25)

Bagnaia è sesto e Martin non fa meglio di decimo (+25)

Quote e risultati MotoGP GP Qatar 2023: ordine d’arrivo e classifiche

MotoGP, GP Qatar: ordine d’arrivo

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Luca Marini (Ducati)

4. Maverick Minales (Aprilia)

5. Brad Binder (KTM)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Enea Bastianini (Ducati)

9. Jack Miller (KTM)

10. Jorge Martin (Ducati)

11. Johann Zarco (Ducati)

12. Marc Marquez (Honda)

13. Marco Bezzecchi (Ducati)

14. Joan Mir (Honda)

15. Augusto Fernandez (GasGas)

16. Franco Morbidelli (Yamaha)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Pol Espargaro (GasGas)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

RITIRATI

Aleix Espargaro (Aprilia)

Iker Lecuona (Honda)

MotoGP, Classifica Piloti

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 437

2 Jorge Martin (Ducati Pramac) 416

3 Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) 326

4 Brad Binder (KTM) 268

5 Johann Zarco (Ducati Pramac) 204

6 Aleix Espargarò (Aprilia) 198

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 194

8 Maverick Viñales (Aprilia) 192

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 167

11 Alex Marquez (Ducati Gresini) 165

10 Jack Miller (KTM) 163

12 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 134

13 Franco Morbidelli (Yamaha) 93

14 Marc Marquez (Honda) 89

15 Enea Bastianini (Ducati) 84

16 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 76

17 Augusto Fernandez (GasGas) 71

18 Alex Rins (Honda) 54

19 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 52

20 Raul Fernandez (Aprilia) 40

21 Dani Pedrosa (KTM) 32

22 Joan Mir (Honda) 26

23 Pol Espargarò (GasGas) 13

24 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25 Jonas Folger (KTM) 9

26 Stefan Bradl (Honda) 8

27 Michele Pirro (Ducati) 5

28 Danilo Petrucci (Ducati) 5

29 Cal Crutchlow (Yamaha) 3

30 Iker Lecuona (Honda) 0

31 Alvaro Bautista (Ducati) 0

MotoGP, Classifica Costruttori

1 Ducati 663

2 KTM 348

3 Aprilia 309

4 Yamaha 187

5 Honda 174

Quote Antepost: Bagnaia ad un passo dal bis del motomondiale

La prossima settimana si chiude la stagione 2023 di MotoGP, e scopriremo chi sarà il campione del motomondiale, anche se le quote sono tutte per il bis di Pecco Bagnaia che ora si prende appena @1.08 rispetto a Jorge Martin che sale @6 volte la posta.

Vi diamo appuntamento al gran finale della prossima settimana col Gran Premio di Valencia 2023, e come ogni giovedì qui sulle nostre pagine troverete l’anteprima del GP con quote, statistiche e i consigli per le scommesse sui motori del nostro Panda che è andato in cassa anche nell’ultimo weekend, lasciando stare la MotoGP, ma concentrandosi sulla F1 a Las Vegas, con una bella quota @3.50 portata a casa.

