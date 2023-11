Pronostici MotoGP GP Valencia 2023. Jorge Martin ha ottimi numeri sul tracciato valenciano ed è favorito per il fine settimana, ma per il titolo iridato del motomondiale è sempre Pecco Bagnaia favorito, e ad un passo dal bis in MotoGP.

Pronostici MotoGP GP Valencia 2023: i protagonisti del weekend

Ultimo appuntamento della stagione 2023 di MotoGP, che domenica 26 novembre chiuderà con il GP di Valencia 2023. I riflettori saranno puntati inevitabilmente sulla MotoGP, classe che ha già assegnato i titoli costruttori (Ducati) e team (Prima Pramac Racing Ducati), mentre per il mondiale piloti il discorso non è ancora chiuso, anche se il campione in carica, Francesco Bagnaia, arriva all’ultima gara con un rassicurante vantaggio di 21 punti su Jorge Martin.

La Sprint Race del sabato e la gara della domenica ne mettono in palio in tutto 37 e il pilota della Pramac potrebbe effettuare il sorpasso solo facendo en plein e sperando in una debacle totale di Pecco.

Pronostici MotoGP GP Valencia 2023: circuito e condizioni meteo

Il GP di Valencia si correrà sul circuito del Ricardo Tormo, che si trova a Cheste, vicino Valencia, in Spagna. L’impianto è intitolato alla memoria del pilota iberico deceduto nel 1998. Inaugurato nel 1999, il tracciato oggi misura esattamente 4,005 km, consta di 14 curve (9 a sinistra e 5 a destra), mentre il rettilineo più lungo misura 876 metri.

Attualmente il record della pista lo detiene Francesco Bagnaia, che in sella alla Ducati ufficiale ha fermato il cronometro in gara in 1:31,042 il 14 novembre del 2021. Pecco è risultato vincitore anche di quella edizione del GP di Valencia, ultimo italiano a ottenere il successo, visto che l’anno successivo, nel 2022, a trionfare è stato Alex Rins su Suzuki. L’unico italiano ad aver vinto più di una volta il GP di Valencia è Valentino Rossi, che si è imposto nel 2003 e nel 2004, prima su Honda e poi su Yamaha. A comandare la graduatoria dei successi sono però due spagnoli, che si dividono la vetta con 4 vittorie, ovvero Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, che è anche l’unico ad essersi aggiudicato la vittoria qui in tre differenti classi.

Programma completo e dove vedere in TV il GP Valencia 2023

Il GP di Valencia della MotoGP sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport MotoGP, mentre in streaming l’appuntamento è live sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su TV8 (streaming sul sito ufficiale Tv8.it) si potranno seguire in diretta e in chiaro qualifiche e Sprint Race del sabato, mentre la gara di domenica si potrà seguire solo in differita. Di seguito la programmazione Tv nel dettaglio.

Venerdì 24 novembre

10:45-11:30 FP1 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00-16:00 Pre Qualifiche (diretta Sky Sport MotoGP)

Sabato 25 novembre

10:10-10:40 FP2 (diretta Sky Sport MotoGP)

10:50-11:05 Q1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

11:15-11:30 Q2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:00 Sprint Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 26 novembre

10:40 Warm-Up (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 Gara (diretta Sky Sport MotoGP e differita su TV8 alle 17:00)

Quote Gran Premio della Comunità Valenciana 2023

Pronostici MotoGP GP Valencia 2023: FREE PICK by Panda

La nostra ultima giocata stagionale si concentra sulle qualifiche e andiamo col Testa a Testa Q Bagnaia v M.Marquez: BAGNAIA @1.70. Pecco deve pensare alle gare per incassare quei pochi punti che li bastano per bissare il titolo mondiale, e Marquez a Valencia è sempre un pilota da prendere con le pinze, ma il pilota Ducati non potrà nemmeno permettersi di partire troppo indietro e non dimentichiamo che qui sul giro secco ha il record del ciircuito stabilito nel 2021.

