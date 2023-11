Bagnaia campione MotoGP 2023. Ancora Pecco Bagnaia e Ducati nel motomondiale. Il piemontese bissa il titolo iridato dopo la caduta di Jorge Martin a Valencia. Un Martin che è stato degno avversario e che nel 2024 potrà essere ancora protagonista, anche se è presto per parlare della prossima stagione, col mercato aperto. Una certezza l’abbiamo già però, l’addio di Marc Marquez alla Honda, per una nuova vita in Ducati Pramac.

Bagnaia campione MotoGP 2023: Pecco bissa il titolo iridato al motomondiale

Un finale di stagione perfetto: Francesco Bagnaia vince il GP di Valencia 2023 e si laurea per la seconda volta consecutiva campione del Mondo della classe MotoGP. Il motomondiale va inoltre in archivio anche con una cassa con la nostra free pick, quella proprio di Pecco meglio di Marc Marquez in qualifica, in un ottima stagione con le scommesse sui Motori grazie al nostro tipster Panda.

Pecco ha vinto il duello a distanza con Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac (che si aggiudica il titolo tra i team), che domenica, dopo aver vinto la Sprint Race (come al solito direi), si gioca il tutto per tutto con un sorpasso rischioso sullo stesso Bagnaia, ma entra male su Marquez finendo a terra e salutando così il titolo dopo soli 6 giri.

In 2° posizione al traguardo Johann Zarco, l’altro centauro del team Pramac, che si prende la posizione di Fabio Di Giannantonio, penalizzato di 3 secondi per la pressione irregolare degli pneumatici e di conseguenza retrocesso in quarta posizione, alle spalle di Brad Binder (KTM).

In top ten anche Raul Fernandez (Aprilia), Alex Marquez (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha), Aleix Espargaro (Aprilia), Luca Marini (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia). Chiudono, rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto, Fabio Quartararo (Yamaha) e Takaaki Nakagami (Honda). Ritirati, invece, Pol Espargaro (GasGas), Alex Rins (Honda), Enea Bastianini (Ducati), Jorge Martin (Ducati), Marc Marquez (Honda), Marco Bezzecchi (Ducati) e Augusto Fernandez (GasGas).

Queste le parole di Pecco al termine del GP ai microfoni di Sky Sport: “È un sogno: ultimamente soffriamo più del dovuto al sabato, ma la domenica siamo sempre i più forti in pista. È stato fantastico! L’incidente di Barcellona ci ha complicato la vita ma vincere qui oggi è stato fantastico, perché ho sempre sognato di vincere gara e titolo insieme. Ringrazio tutti. Non mi ero accorto che Martin fosse fuori – ammette – Avevo invece un po’ di paura per la pressione delle gomme ad inizio gara, quindi ho cercato di stare dietro agli altri, poi tutto si è sistemato. Non potevo chiedere di meglio”.

Bagnaia campione MotoGP 2023: classifiche finali

MotoGP: Ordine d’arrivo GP Valencia 2023

Francesco Bagnaia (Ducati)

Johann Zarco (Ducati)

Brad Binder (KTM)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)*

Raul Fernandez (Aprilia)

Alex Marquez (Ducati)

Franco Morbidelli (Yamaha)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Luca Marini (Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Takaaki Nakagami (Honda)

Ritirati:

Pol Espargaro (GasGas)

Alex Rins (Honda)

Enea Bastianini (Ducati)

Jorge Martin (Ducati)

Marc Marquez (Honda)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Augusto Fernandez (GasGas)

MotoGP 2023: Classifica Piloti

Francesco Bagnaia (Ducati) 467

Jorge Martin (Pramac) 428

Marco Bezzecchi (Mooney VR46) 329

Brad Binder (KTM) 290

Johann Zarco (Pramac) 221

Aleix Espargarò (Aprilia) 206

Maverick Viñales (Aprilia) 204

Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 201

Alex Marquez ( Gresini) 177

Fabio Quartararo (Yamaha) 172

Jack Miller (KTM) 163

Fabio Di Giannantonio (Gresini) 158

Franco Morbidelli (Yamaha) 102

Marc Marquez (Honda) 96

Enea Bastianini (Ducati) 84

Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 76

Augusto Fernandez (GasGas) 71

Takaaki Nakagami (Honda LCR) 56

Alex Rins (Honda) 54

Raul Fernandez (Aprilia) 51

Dani Pedrosa (KTM) 32

Joan Mir (Honda) 26

Pol Espargarò (GasGas) 15

Lorenzo Savadori (Aprilia) 12

Jonas Folger (KTM) 9

Stefan Bradl (Honda) 8

Michele Pirro (Ducati) 5

Danilo Petrucci (Ducati) 5

Cal Crutchlow (Yamaha) 3

Iker Lecuona (Honda) 0

Alvaro Bautista (Ducati) 0

MotoGP 2023: Classifica Costruttori

1 Ducati 700

2 KTM 370

3 Aprilia 326

4 Yamaha 196

5 Honda 185

MotoGP 203: Classifica Team

1 Prima Pramac Racing Ducati 649

2 Ducati Lenovo Team 561

3 Mooney VR46 Racing Team Ducati 530

4 Red Bull KTM Factory Racing 453

5 Aprilia Racing 410

6 Gresini Racing MotoGP Ducati 335

7 Monster Energy Yamaha MotoGP 274

8 CryptoData Aprilia RNF MotoGP Team 134

9 Repsol Honda Team 122

10 Lucio Cecchinello Racing Honda 116

11 Tech 3 GasGas Factory Racing KTM 95

