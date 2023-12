Quote MotoGP stagione 2024. Un pò a sorpresa Marc Marquez apre da favorito per il titolo iridato del prossimo motomondiale, spinto anche dalla nuova vita in Ducati, ma non parliamo della moto ufficiale, ed è sempre un bel cambio dopo tanti anni in Honda. Dietro ci sono i duellanti del 2023, Pecco Bagnaia per uno storico tris e Jorge Martin a caccia di rivincite.

Quote MotoGP stagione 2024: Marc Marquez torna favorito

Il Cabroncito è tornato, anzi tornerà? Secondo i bookmakers sì visto che le prime quote anteposto per la vittoria del Motomondiale 2024 vanno proprio su Marc Marquez @2.25, spinto ovviamente dal fattore Ducati. Dopo tanti anni in Honda, Marc cambia e passa in Ducati, una moto che non sarà quella ufficiale, ma che sarà comunque competitiva. Si tratta comunque di un grande cambiamento e gli interrogativi rimangono molti, per un pilota che negli ultimi anni ha faticato con una moto poco competitiva, ma che ha fatto anche tanti errori, cadute ed infortuni.

Gli anni passano anche per Marc che però se dovesse prendere da subito bene la mano con la Ducati potrebbe tornare protagonista, questo è certo. Del resto alcuni ex piloti come Ben Spies, o anche il grande ex avversario, Valentino Rossi, si sono espressi con ottimismo, ritenendo molto pericoloso Marquez con una Ducati.

La coppia più solida sembra rimanere però quella che si è giocata il titolo nel 2023, con Francesco Bagnaia e Jorge Martin dati alla pari entrambi @3.50 volte la posta. Per Pecco sarebbe un tris storico. In seconda fascia troviamo la KTM di Brad Binder che con un anno in più di maturazione potrebbe fare il grande salto.

Un grande salto che facciamo nelle quote visto che dopo troviamo Enea Bastianini in doppia cifra @11 volte la posta. Un pò snobbato anche Marco Bezzecchi @16. Cosa aspettarsi dalla Aprilia di Aleix Espargaro nel 2024? Difficile da dire, i book lo quotano alto @31. Emblematica la quota di un ex campione del mondo come Fabio Quartararo @101 che evidenzia i problemi e la crisi di Yamaha, oltre che di Honda da cui Marquez è scappato come abbiamo detto prima.

Quello che è certo è che sarà una stagione entusiasmante, e noi come sempre la seguiremo GP dopo GP con le analisi sul sito e le giocate di Panda nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC, dopo un grande 2023 con i pronostici sui motori. Trovate tutti i dettagli in fondo a questo articolo.

Quote MotoGP stagione 2024: gli ultimi vincitori del motomondiale

2023 BAGNAIA F. DUCATI LENOVO

2022 BAGNAIA F. DUCATI LENOVO

2021 QUARTARARO F. MONSTER ENERGY YAMAHA

2020 MIR J. TEAM costruttori SUKUKI MOTOGP

2019 MARQUEZ M. REPSOL HONDA

2018 MARQUEZ M. REPSOL HONDA

2017 MARQUEZ M. REPSOL HONDA

2016 MARQUEZ M. REPSOL HONDA

2015 JORGE L. MOVISTAR YAMAHA MOTOGP

2014 MARQUEZ M. REPSOL HONDA

2013 MARQUEZ M. REPSOL HONDA

2012 JORGE L. YAMAHA FACTORY RACING

