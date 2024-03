Pronostici MotoGP GP Qatar 2024. Dopo la F1 (che questa settimana corre già il 2° Gran Premio della stagione), inizia anche il 2024 di MotoGP. Il motomondiale inizia a Losail per il GP Qatar 2024 dove Pecco Bagnaia riparte da favorito e campione in carica. Curiosità per Marc Marquez alla prima in Ducati.

Pronostici MotoGP GP Qatar 2024: i protagonisti a Losail

Inizia con il Gran Premio del Qatar la stagione 2024 della MotoGP. Davanti a tutti, nella pole dei favoriti, c’è il due volte campione del Mondo Francesco Bagnaia che, con la sua Ducati numero 1, va a caccia di prestigiosissimo tris. Tanti gli avversi, uno in particolare, e le insidie che il pilota torinese dovrà affrontare a cominciare da Losail dove, nella classe regina, Pecco non ha mai vinto. Gli esperti Sisal ritengono che Pecco possa abbattere questo tabù visto che sia la Gara Sprint, @2,75, che quella lunga della domenica, @2,00, lo vedono come l’uomo da battere.

Tanta curiosità per Marc Marquez all’esordio con Ducati. Lo spagnolo, che a Losail non vince da 10 anni, vuole iniziare al meglio la stagione mettendo subito in chiaro le cose: vittoria nella Gara Sprint @4,00 mentre si sale @6,00 per il trionfo nella corsa di domenica.

Jorge Martín sogna di essere il terzo incomodo in sella alla sua Ducati Pramac. Il vicecampione del mondo punta ad essere subito protagonista a cominciare dal sabato dove, nella passata stagione, ha dimostrato di avere pochissimi rivali. La vittoria nella Sprint di Martín si gioca @4,00 con il successo 24 ore dopo @4,50.

Il resto del gruppo, per la gara lunga della domenica, parte un pochino dietro i tre protagonisti annunciati. Enea Bastianini, vincitore nel 2022, in sella alla seconda Ducati ufficiale è dato @6,00; Brad Binder, KTM, è offerto @9,00 mentre il terzetto formato da Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Aleix Espargarò è appaiato in quota @20.

Pronostici MotoGP GP Qatar 2024: le scuderie

Ducati MotoGP 2024

In casa Ducati ci si aspetta il riscatto di Enea Bastianini, che nei test è andato bene e sembra essere recuperato al 100% dopo una stagione 2023 segnata da un infortunio. Attenzione alle frizioni con Jorge Martin (Pramac Racing), a cui non è andato giù il finale di stagione 2023, con polemiche a non finire con la Michelin. Chi cerca il riscatto dopo le ultime opache stagioni è Franco Morbidelli, che avrà a disposizione la Ducati Factory del Pramac Racing. Da tenere d’occhio anche Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team, terzo nel Mondiale 2023, ndr) e il nuovo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, che ha ripreso da dove aveva lasciato in termini di passo.

KTM MotoGP 2024

Il monopolio della “Rossa” a due ruote proverà ad interrotto dalla KTM che schiererà i confermati Brad Binder e Jack Miller nella squadra Factory e Augusto Fernandez e il rookie Pedro Acosta nel Team GASGAS Tech3. Quest’ultimo è stato velocissimo nei test invernali e ha sorpreso tutti in positivo, sia per la velocità ma anche per la maturità con cui si è presentato tra i big.

Aprilia MotoGP 2024

In casa Aprilia c’ è stato un interessante pre-campionato. L’esperienza di Aleix Espargarò con la nuova moto è stata quasi immediata, da subito ai piani alti della classifica dei tempi, mentre il compagno di squadra Maverick Viñales e Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) hanno impiegato più tempo. Raul Fernandez (Trackhouse Racing) ne ha avuti ancora meno, dato che ha saltato gran parte dei test di Sepang dopo una caduta, anche se si è rivelato veloce e Aprilia è una moto da tenere sotto osservazione anche quest’anno, in positivo. Qualche vittoria potrebbe arrivare.

Yamaha e Honda MotoGP 2024

I due mostri sacri giapponesi delle due ruote, Yamaha e Honda, sono in realtà le case più in difficoltà, e non è nemmeno una novità di quest’anno. Entrambe potranno però usufruire delle concessioni in fascia “D”, vale a dire test con piloti titolari, sviluppo motore, sviluppo aerodinamica e più gomme per i test. Fabio Quartararo e il nuovo arrivo in Yamaha Alex Rins, sono molto ansiosi di tornare per vedere dove potranno collocarsi, così come Joan Mir e le new entry Luca Marini (Repsol Honda) e Johann Zarco (LCR, team-mate di Takaaki Nakagami).

Pronostici MotoGP GP Qatar 2024: circuito e condizioni meteo

Il circuito del Qatar misura 5.4 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. E’ entrato nel nel calendario del Motomondiale nel 2004. Dal 2008 la gara si disputa in notturna grazie ad un faraonico impianto di illuminazione.

Programma completo e Guida TV GP Qatar

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà la diretta delle qualifiche della MotoGP del sabato a partire dalle 12:35 e la Sprint Race alle 17. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Moto3 ore 17:05; Moto2 ore 18:20; MotoGP ore 20:05).

Venerdì 8 marzo

Ore 11.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 12.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 13.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 14.40: Paddock Live

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 17: Moto2 – prove libere 2

Ore 17.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live Show

Ore 19.45: Talent Time

Sabato 9 marzo

Ore 10.25: Moto3 – prove libere 3

Ore 11.10: Moto2 – prove libere 3

Ore 11.55: MotoGP – prove libere 2

Ore 12.35: MotoGP – qualifiche

Ore 13.40: Paddock Live

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.50: Moto3 – qualifiche

Ore 15.40: Moto2 – qualifiche

Ore 16.30: Paddock Live Sprint

Ore 16.55: MotoGP – Gara Sprint

Ore 17.45: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time

Domenica 10 marzo

Ore 13.35: MotoGP – warm up

Ore 14: MotoGP – rider fan parade

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: Moto3 – gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: Moto2 – gara

Ore 17.15: Paddock Live gara

Ore 17.30: Grid

Ore 18: MotoGP – gara

Ore 19: Zona Rossa

Ore 20: Race Anatomy

GP Qatar MotoGP ORARI TV8

Sabato 9 marzo (diretta)

12:35 – MotoGP Qualifiche

14:50 – Moto3 Qualifiche

15:40 – Moto2 Qualifiche

17:00 – Sprint Race MotoGP

18:00 MotoGP Sprint

Domenica 10 marzo (differita)

17:05 Moto3 Gara

18:20 Moto2 Gara

20:05 MotoGP Gara

Quote Gran Premio del Qatar 2024 e antepost

Vediamo le principale quote offerte da Snai per qualifica, gara sprint e gara. A seguire le quote antepost proposte da AdmiralBet.

Bagnaia, forte dei due allori nelle ultime due stagioni, parte davanti a tutti anche per la vittoria mondiale, offerta @2,50. Il passaggio di Marc Marquez sulla Ducati del Team Gresini, a fianco del fratello Alex, è stato il grande colpo del mercato piloti. Il Cabroncito vuole la nona corona iridata, impresa che si gioca @3,00, e, dopo gli ultimi anni in Honda molto complessi, ci prova con la moto di Borgo Panigale.

Pronostici MotoGP GP Qatar 2024: FREE PICK by Panda

Per il primo GP della stagione, come è stato per la F1, partiamo con i piedi di piombo e non facciamo giocate principali. Un consiglio su una quota di valore, fuori bilancio, però ve lo diamo lo stesso. Visto che in antepost, a differenza della F1, non ci siamo mossi, vi diamo comunque un azzardo ma ben ripagato sulla pole con Enea Bastianini QUALIFICA @9.00 di quota massima.

VITTORIA QUALIFICA GP QATAR 2024: ENEA BASTIANINI @9.00

Per questo riguarda la vittoria del motomondiale è sempre molto difficile sbilanciarsi antepost prima di aver visto almeno 3 o 4 GP. Marquez è un incognita importante, Pecco è favorito ma l’impresa di vincere per 3 anni di fila non è semplice. Le Aprilia sono in crescita, ma forse non abbastanza per contendere il titolo. Anche la KTM è in crescita e Guru propone proprio un azzardo davvero difficile con Brad Binder, ma non impossibile, considerando che le grandi Yamaha e Honda devono ancora recuperare terreno. Panda è molto più con i piedi per terra e va sui favoriti, al plurale perché non riesce a decidersi tra il tris del Pecco e il ritorno del Cabroncito che sotto sotto ha sempre amato.

PANDA ANTEPOST MOTOGP 2024: F.BAGNAIA @2.50 / M.MARQUEZ @3.00

GURU ANTEPOST MOTOGP 2024: B.BINDER @15.00

