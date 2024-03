Risultati MotoGP GP Qatar 2024. Il bi-campione in carica, Pecco Bagnaia, domina anche al primo GP del motomondiale 2024, il Gran Premio del Qatar 2024 dove si è messo in mostra anche la KTM di Brad Binder. Ora una settimana di pausa poi si torna in pista a Portiamo.

Risultati MotoGP GP Qatar 2024: Pecco subito vincente

La stagione 2024 di MotoGP riprende come aveva chiuso il 2023, con la Ducati a dominare il GP del Qatar 2024, e con Francesco Bagnaia a battere Jorge Martin, con i due centauri che anche quest’anno potrebbero lottare per il titolo piloti del motomondiale, con Pecco che ha vinto la gara di domenica, ma lo spagnolo che si è confermato un fulmine al sabato in sprint race.

Potrebbe non essere però una corsa a due perché Lusail Brad Binder ha brillato con un doppio 2° posto tra Sprint e Gara principale di domenica. Il sudafricano è risultato nettamente il miglior pilota tra quelli non Ducati.

Incoraggiante l’esordio con Ducati di Marc Marquez (4° al sabato e 5° domenica) e anche l’esordio assoluto in MotoGP di Pedro Acosta. Il 2024 è l’anno in cui Enea Bastianini è atteso al ritorno tra i primi dopo l’infortunio, e il primo GP è stato convincente, a differenza di un deludente Marco Bezzecchi disperso.

Detto di Ducati e KTM, rimandiamo le pagelle della Aprilia che anche quest’anno rischia di essere una scheggia impazzita e altalenante, capace anche di vincere qualche GP, come di passare a prove altamente negative. Ancora indietro le due grandi giapponesi: Honda e Yamaha.

Risultati MotoGP GP Qatar 2024: classifiche

TOP-10 GP QATAR 2024

1-Bagnaia

2-Binder

3-Martin

4-Marc Marquez

5-Bastianini

6-Alex Marquez

7-Di Giannantonio

8-Aleix Espargaro

9-Acosta

10-Vinales

CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI MOTOGP

1 F. Bagnaia Ducati 31

2 B. Binder KTM 29

3 J. Martin Ducati 28

4 M. Marquez Ducati 18

5 E. Bastianini Ducati 15

6 A. Espargaró Aprilia 15

7 A. Marquez Ducati 13

8 F. Di Giannantonio Ducati 9

9 P. Acosta KTM 9

10 M. Viñales Aprilia 7

11 F. Quartararo Yamaha 5

12 J. Zarco Honda 4

13 J. Mir Honda 3

14 M. Bezzecchi Ducati 2

15 M. Oliveira Aprilia 1

Quote Antepost e prossimo Gran Premio

Pronti via e subito una vittoria per Pecco Bagnaia che punta dritto al 3° titolo piloti consecutivo con la Ducati. Nelle quote antepost per la vittoria finale in MotoGP Pecco allunga subito sia su Marc Marquez e Jorge Martin, che con le Ducati non ufficiali rimangono i principali avversari del piemontese, ma attenzione a Brad Binder.

Abbiamo consigliato il pilota KTM come possibile vincitore del motomondiale (assieme a Bagnaia e Marquez) in quota alta @15 volte la posta. Sembrava una pazzia, ma se il buongiorno si vede dal mattino occhio a Binder che ha chiuso al 2° posto e ha esattamente dimezzato la quota antepost @7.50.

Ora anche la MotoGP, come la F1, va in pausa per una settimana e tornerà dal 22 al 24 marzo a Portiamo per il Gran Premio del Portogallo. Al momento non sono disponibili le quote su questo Gran Premio.

