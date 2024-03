Risultati MotoGP GP Portogallo 2024. Patatrack tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez che si buttano fuori a pochi giri dalla fine a Portimao, dove vince Jorge Martin che ora è anche il nuovo favorito per le quote antepost sul motomondiale, agganciando Pecco @2.50. Vediamo tutti gli aggiornamenti sulla MotoGP dopo il Gran Premio del Portogallo.

Risultati MotoGP GP Portogallo 2024: Jorge Martin vince a Portimao

Jorge Martin vince il Gran Premio del Portogallo 2024, secondo appuntamento stagionale del Motomondiale di MotoGP. Sesto successo nella top class per lo spagnolo della Ducati Pramac, che ha conquistato la prima posizione al via per poi non cederla più fino alla bandiera a scacchi, recuperando dopo una Sprint Race, la sua specialità, che lo aveva visto arrendersi al sorprendente Maverick Vinales con Aprilia.

Lo spagnolo ha preceduto al traguardo di 8 decimi la Ducati Factory di Enea Bastianini, autore di una grande gara (con tanto di pole nelle qualifiche di sabato) e tallonato fino all’ultimo giro da uno sfortunato Maverick Viñales, tradito dalla sua Aprilia e caduto a poche curve dal traguardo mentre si trovava in seconda posizione.

Un episodio che ha proiettato clamorosamente sul podio Pedro Acosta alla sua seconda gara nella classe regina, diventando così il terzo più giovane di sempre a riuscirci con i suoi 19 anni, 9 mesi e 28 giorni. Il talentuoso rookie spagnolo della GasGas ha dato spettacolo ed è stato il migliore tra le KTM, mettendosi alle spalle anche le ufficiali, per una moto comunque che al momento sembra la prima alternativa a Ducati, con Brad Binder che chiude al 4° posto (partiva 10°) e si conferma 2° anche nella classifica piloti. Va segnalato, sempre in casa KTM, il 5° posto di un redivivo Jack Miller, che taglia il traguardo davanti a Marco Bezzecchi.

Un discorso a parte va fatto su Marc Marquez e Francesco Bagnaia, coinvolti in un contatto che ha portato alla caduta di entrambi a tre giri dal termine, mentre stavano battagliando per la quinta posizione.

Risultati MotoGP GP Portogallo 2024: Ordine d’arrivo e classifiche

Dopo il secondo gran premio della stagione, Martin balza al comando della classifica generale in campionato con un vantaggio di 18 punti su Binder, 21 su Bastianini, 23 su Bagnaia, 32 su Acosta, 33 su Marquez, 35 su Aleix Espargarò e 41 su Viñales.

ORDINE D’ARRIVO GP PORTOGALLO 2024

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) 00:41:18.138

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) +0.882

Pedro Acosta (Tech3 GasGas Factory Racing) +5.362

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +11.129

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) +16.437

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) +19.403

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +20.130

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) +21.549

Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) +23.929

Fabio Di Giannantonio (Mooney VR46 Racing Team) +28.195

Augusto Fernandez (Tech3 GasGas Factory Racing) +28.244

Joan Mir (Repsol Honda Team) +29.271

Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +31.334

Takaaki Nakagami (LCR Honda) +34.932

Johann Zarco (LCR Honda) +38.267

Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP) +40.174

Luca Marini (Repsol Honda Team) +40.775

Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) +52.362

Maverick Vinales (Aprilia Racing) RITIRATO

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) RITIRATO

Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) RITIRATO

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) RITIRATO

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2024

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 60

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 42

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 39

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 37

Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 28

Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 27

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 25

Maverick Viñales (Aprilia Racing) 19

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 16

Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 15

Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 15

Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 13

Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 12

Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 8

Joan Mir (Repsol Honda Team) 7

Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 5

Johann Zarco (Honda LCR) 5

Alex Rins (Monster Yamaha Team) 3

Takaaki Nakagami (Honda LCR) 2

Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 0

Luca Marini (Repsol Honda Team) 0

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 0

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2024

Ducati Lenovo Team 76

Prima Pramac Racing 60

Red Bull KTM Factory Racing 58

Aprilia Racing 44

Gresini Racing MotoGP 40

Red Bull GASGAS Tech3 33

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 27

Monster Energy Yamaha MotoGP Team 18

Aprilia Trackhouse Racing 8

LCR Honda 7

Repsol Honda Team 7

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2024

Ducati 71

KTM 50

Aprilia 35

Yamaha 15

Honda 8

Quote Antepost Motomondiale e prossimo GP

Jorge Martin vince e aggancia Pecco Bagnaia anche nelle quote antepost per la vittoria finale del motomondiale. Entrambi sono ora offerti @2.50 volte la posta, ma poi arriva Marc Marquez @4.50 che non è da scartare. Migliora Enea Bastianini che ora troviamo @7.50 assieme a Brad Binder. In questa situazione, e con una KTM in crescita, attenzione anche al rookie delle meraviglie Pedro Acosta che ora si gioca solo @10 volte la posta per una clamorosa vittoria finale in MotoGP.

Anche la MotoGP andrà in pausa come la F1, e avrà una pausa anche più lunga visto che con la cancellazione del GP Argentina si tornerà in pista con le due ruote solo dal 12 al 14 aprile ad Austin, col Gran Premio delle Americhe dove inizieremo a puntare anche qui visto che finora il nostro Panda ha dato free pick e fatto scommesse solo sulla Formula 1 (2 su 2, entrambe quote al raddoppio @2+), e ancora nulla sul motomondiale.

