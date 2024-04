Pronostici MotoGP GP Americhe 2024. Austin è una delle piste in cui Marc Marquez ha costruito la sua carriera, e quest’anno potrà tornare a giocare per la vittoria con Ducati, pari a Bagnaia e Martin. Vediamo le analisi con programma completo, guida tv, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sul motomondiale arrivato al terzo Gran Premio della stagione 2024.

Pronostici MotoGP GP Americhe 2024: i protagonisti ad Austin

Dopo la sosta post-Portimao, la MotoGP torna in pista per il terzo appuntamento della stagione, prossima tappa Austin, per il Gran Premio delle Americhe 2024. Le prime due gare della stagione hanno visto un dominio della Ducati e un successo Aprilia. Nella gara inaugurale di Lusail, la Sprint era stata vinta da Jorge Martin, mentre la gara lunga della domenica aveva visto Pecco Bagnaia vincitore.

A Portimao la gara “corta” aveva visto trionfare Maverick Vinales su Aprilia, mentre domenica a vincere è stato Jorge Martin, Ducati Pramac. In Campionato a guidare è proprio il #89 della Ducati con 60 punti contro i 42 di Brad Binder, i 39 di Enea Bastianini, i 37 di Pecco Bagnaia e i 28 del rookie Pedro Acosta.

In Texas il favorito d’obbligo (nonostante non vinca una gara da Misano 2021) è Marc Marquez, che sulla pista statunitense ha quasi sempre dominato (sette vittorie su 10 gare disputate) e che con la Ducati del Team Gresini potrà giocarsi il gradino alto del podio anche in questa edizione 2024.

Le quote sono molto equilibrate, con Pecco Bagnaia e Jorge Martin che ovviamente sono tra i favoriti d’obbligo assieme al Cabroncito. Pecco, attualmente 4° in classifica generale a -23 punti da Martinator, ha così dichiarato: “Quest’anno mi aspetto molti piloti veloci e sicuramente non sarà facile, ma abbiamo una buona base dalla quale partire. Nell’ultimo GP in Portogallo il feeling con la moto era molto buono, ma poi in gara domenica ci è mancato qualcosa. Sarà quindi importante lavorare per evitare che succeda di nuovo”.

In Texas è atteso ad una bella prova anche Enea Bastianini, vincitore della gara del 2022. Queste le parole della Bestia: “Sono contento di tornare in America dove lo scorso anno non avevo potuto correre a causa dell’infortunio alla spalla. Il COTA è una pista che mi piace molto e dove ho dei bei ricordi del 2022, quando ho ottenuto la mia seconda vittoria in MotoGP, la mia preferita di quell’anno”.

Le KTM, soprattutto con Brad Binder e Pedro Acosta, potranno essere competitive anche questo weekend mentre si aspettano segnali di ripresa da Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, riders VR46 Racing Team.

In casa Yamaha e Honda si aspettano miglioramenti dopo un inizio di stagione negativo. La casa di Iwata si è “salvata” a Portimao con il settimo posto di Fabio Quartararo (fresco di un rinnovo contrattale un pò a sorpresa fino al 2026), mentre annaspa la Honda, soprattutto con Luca Marini. La casa dell’ala dorata vinse però il GP del 2023 con Alex Rins, passato in questa stagione alla Yamaha.

Pronostici MotoGP GP Americhe 2024: circuito e condizioni meteo

Circuito. Il COTA (Circuit of the Americans) misura 5.5 Km e conta 11 curve a sinistra e 9 a destra. Il primo settore è caratterizzato dalla salita della prima curva, ben 41 metri di dislivello, e prosegue con una sequenza di curve medio veloci. Il secondo settore è caratterizzato dalla lentissima curva 11 che lancia sul rettilineo più lungo del circuito, 1200 metri.

Record. Di 10 edizioni, ben 7 sono state appannaggio di Marc Marquez, che detiene anche il record di vittorie consecutive (6) ed è stato anche il più rapido sul giro secco nel 70% dei casi. Come se non bastasse, in altri 2 casi ha primeggiato Alex Rins, il quale può peraltro vantarsi di essere l’unico ad aver trionfato con due moto diverse. A conti fatti, il solo successo sfuggito agli spagnoli è stato artigliato da Enea Bastianini due anni orsono. Tra le Case, è evidente il dominio della Honda, che banalmente è l’unica azienda a essere passata per prima sotto la bandiera a scacchi con due centauri differenti.

Meteo. Al momento il meteo prevede tempo incerto venerdì e sabato e sole alla domenica.

Pronostici MotoGP GP Americhe 2024: programma completo e guida TV

Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato, a cui si aggiunge anche il Gran Premio della domenica. L’appuntamento di Austin è, infatti, uno dei sei per cui in questo 2024 è prevista copertura gratuita in chiaro, oltre al canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo delle Americhe.

VENERDÌ 12 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00-16.35, Moto3, Prove libere

Ore 16.50-17.30, Moto2, Prove libere

Ore 17.45-18.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 20.15-20.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 21.05-21.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 22.00-23.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 13 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.40-16.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 16.25-16.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 17.10-17.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 17.50-18.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 18.15-18.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 19.50-20.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 20.15-20.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 20.45-21.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 21.10-21.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 22.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 14 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.40-16.50, MotoGP, Warm-up

Ore 18.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 19.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 21.00, GRAN PREMIO MOTOGP

Quote Gran Premio Delle Americhe ad Austin

Vediamo le principali quote per il prossimo GP ad Austin dove c’è un trio di centauri che staccano il resto dei piloti in lavagna (Eurobet).

Free Pick GP Delle Americhe 2024

La nostra prima free pick stagionale arriva ad Austin, su un vincitore alla domenica (quota Snai), ovvero MARC MARQUEZ VINCE GARA GP AMERICHE @2.75. Abbiamo detto che questa è una delle piste preferite dal Cabroncito che con una Ducati (anche se non ufficiale) potrà essere competitivo e a quasi @3 volte la posta why not? Stake contenuti per quella che è la prima giocata in assoluto nel 2024 di Motomondiale del nostro esperto di Motori, Panda, che invece ha già iniziato bene con la F1.

