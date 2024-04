Risultati MotoGP GP Americhe 2024. Marc Marquez cade quando era nel gruppo di testa e ci nega la cassa con la free pick ad Austin dove domina Maverick Vinales. Chi ha puntato sul centauro spagnolo dell’Aprilia ha fatto grandi casse con quote enormi sia per la pole che per la gara sprint, che per la gara lunga alla domenica. Intanto Jorge Martin sale al comando della classifica piloti MotoGP.

Risultati MotoGP GP Americhe 2024: Maverick Vinales da sogno ad Austin

Vittoria in rimonta al Gran Premio delle Americhe 2024, appuntamento della stagione di MotoGP, per Maverick Vinales che dopo un contatto alla prima curva risale la classifica dopo essere precipitato al margine basso della top ten e la spunta nel duello con Pedro Acosta, leader nei primi giri, prima di cedere il passo a Marc Marquez che cade poco dopo metà gara. Sul podio, insieme a Vinales, Acosta davanti ad Enea Bastianini, che sale sul podio precedendo Jorge Martin e Pecco Bagnaia. In classifica generale guida Martin con 80 punti, davanti a Bastianini (59).

Quello di Austin è stato un weekend straordinario per Aprilia e Vinales che avevano portato a casa anche la pole del sabato e la gara sprint, un tris che lo rilancia nelle quote antepost, come vedremo dopo, e che ha fatto felici gli scommettitori che hanno puntato su di lui negli States, con 3 casse a quote enormi.

QUOTE MAVERICK VINALES AUSTIN

Pole @23

Sprint @26

Gara @26

Risultati MotoGP GP Americhe 2024: ordine d’arrivo e classifiche

ORDINE D’ARRIVO GP AMERICHE 2024

1. Maverick Vinales (Aprilia)

2. Pedro Acosta (KTM)

3. Enea Bastianini (Ducati)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Aleix Espargarò (Aprilia)

8. Marco Bezzecchi (Ducati)

9. Brad Binder (KTM)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Miguel Oliveira (Aprilia)

12. Fabio Quartararo (Yamaha)

13. Jack Miller (KTM)

14. Augusto Fernandez (KTM)

15. Alex Marquez (Ducati)

16. Luca Marini (Honda)

Rit. Alex Rins (Yamaha)

Rit. Marc Marquez (Ducati)

Rit. Joan Mir (Honda)

Rit. Franco Morbidelli (Ducati)

Rit. Takaaki Nakagami (Honda)

Rit. Johann Zarco (Honda)

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 80

2. Enea Bastianini (Ducati) 59

3. Maverick Vinales (Aprilia) 56

4. Pedro Acosta (KTM) 54

5. Francesco Bagnaia (Ducati) 50

6. Brad Binder (KTM) 49

7. Aleix Espargarò (Aprilia) 39

8. Marc Marquez (Ducati) 36

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 25

10. Jack Miller (KTM) 22

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 20

12. Fabio Quartararo (Yamaha) 19

13. Alex Marquez (Aprilia) 14

14. Miguel Oliveira (Aprilia) 13

15. Raul Fernandez (Aprilia) 7

16. Augusto Fernandez (KTM) 7

17. Joan Mir (KTM) 7

18. Johann Zarco (Honda) 5

19. Alex Rins (Yamaha) 3

20. Takaaki Nakagami (Honda) 2

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2024

Ducati Lenovo Team 109

Aprilia Racing 95

Prima Pramaca Racing 80

Red Bull KTM Factory Racing 71

Red Bull GASGAS Tech3 61

Gresini Racing MotoGP 50

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45

Monster Energy Yamaha MotoGP Team 22

Aprilia Trackhouse Racing 20

LCR Honda 7

Repsol Honda Team 7

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2024

Ducati 96

KTM 76

Aprilia 72

Yamaha 19

Honda 8

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost: Vinales aggancia Marquez e avvicina Pecco e Martinator

Beato tra le Ducati viene quasi da dire. Parliamo di Maverick Vinales che dopo il tris ad Austin sale al 2° posto anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della motoGP 2024. Il titolo piloti al pilota dell’Aprilia si gioca ora @5, con lo spagnolo che aggancia il connazionale Marc Marquez, che invece ha deluso portando a casa uno 0 dalla “sua” Austin.

Il duo da battere rimane però sempre quello della Ducati ufficiale del bi-campione in carica Francesco Bagnaia, e la Ducati clienti di Jorge Martin che si giocano alla pari @2.75, e come nel 2023 potrebbero dare vita ad un emozionante testa a testa per il titolo piloti. Davvero convincente il rookie Pedro Acosta, che troviamo @5.50 volte la posta e per molti analisti il giovane spagnolo può essere protagonista e giocarsi il titolo subito al suo primo anno in MotoGP, dove si sta confermando subito il pilota più veloce di una KTM competitiva, dove scende però Brad Binder in quota in doppia cifra @15, il doppio rispetto ad Enea Bastianini che da segnali di ripresa e si piazza tra i favoriti in quota @7.50.

Ora una settimana di pausa, poi la MotoGP tornerà nel vecchio continente dal 26 al 28 aprile a Jerez, per il GP di Spagna. Al momento non sono disponibili le quote su questa corsa. Nel weekend in arrivo però non mancheranno i motori, visto che la Formula 1 tornerà in pista dopo diversi anni in Cina, per un GP che nasconde molte insidie, ma come sempre ne parleremo approfonditamente nell’articolo del giovedì.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.