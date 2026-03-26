Oltre alla F1 questo weekend torna anche il motomondiale col terzo appuntamento della stagione di MotoGP al momento dominata dalla Aprilia e da Marco Bezzecchi che si presenta da leader e da primo avversario di Marc Marquez, il re del COTA, visto che questo fine settimana ci aspetta il Gran Premio delle Americhe 2026 negli USA, più precisamente in Texas, ad Austin. Pronostici MotoGP Americhe 2026.

Pronostici MotoGP Americhe 2026: i protagonisti ad Austin

La MotoGP fa tappa in Texas per il Gran Premio delle Americhe 2026, terzo appuntamento della stagione del motomondiale della classe regina dopo i round in Thailandia e Brasile. Il Circuito di Austin si prepara ad accogliere i protagonisti delle due ruote, in particolare Marco Bezzecchi che si presenta da leader assoluto con Aprilia grazie ai primi 2 successi dell’anno, che diventano 4 in fila se consideriamo anche il finale dello scorso anno, col centauro azzurro della moto di Noale in forte crescita che si sta concretizzando anche in questo avvio stagionale del 2026.

La RS-GP si è dimostrata competitiva tra la Thailandia e il Brasile tanto che l’alfiere del team satellite Ai Ogura ha chiuso sempre fra i primi cinque tra Sprint e gare vere. Le aziende giapponesi Honda e Yamaha sono, invece, in disgrazia e già guardano al 2027, un pò come fanno ormai da qualche anno a questa parte.

Al momento solo Marc Marquez con Ducati può opporsi allo strapotere di Noale. Qui il Cabroncito ci ha vinto sette volte ed è pronto a sferrare la zampata, per dare una svolta a un mondiale partito sicuramente con qualche difficoltà di troppo. Gli altri sembrano sicuramente più staccati, a meno che Pedro Acosta riesca a colmare le lacune della sua KTM con il suo immenso talento. Grande attesa anche per Jorge Martin, ormai presenza fissa al vertice in sella alla moto di Noale in questa stagione. Per Francesco Bagnaia invece si spera possa ritrovare la strada maestra dopo due gare da dimenticare.

Gran Premio delle Americhe 2026: circuito, numeri, statistiche

Circuito. Il COTA rappresenta una sfida unica nel calendario con le sue caratteristiche tecniche particolari: curve veloci, tratti stop&go e un lunghissimo rettilineo che mettono alla prova piloti e moto. Anche qui l’Aprilia è pronta a battere Ducati? Il tracciato di Austin, con i suoi 5,5 chilometri di lunghezza, le sue 20 curve (9 a destra e 11 a sinistra) percorse in senso antiorario e l’iconica salita verso curva 1, è un circuito fisico e probante.

Record. Storicamente, questa è la terra di conquista di Marc Marquez e della Honda. Il campione spagnolo ha vinto qui ben 7 volte in carriera. La Casa di Noale in ogni caso sa come vincere ad Austin, traguardo raggiunto già nel 2024 con Maverick Viñales.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP delle Americhe?

Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e la piattaforma streaming Now trasmettono in diretta integrale tutte le sessioni del weekend, comprese prove libere, qualifiche, Sprint e le gare di tutte e tre le classi. TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) mostrerà in diretta le qualifiche di sabato di MotoGP, Moto2 e Moto3, più la Sprint della MotoGP. Domenica, le gare sono in differita.

Venerdì 27 marzo

FP1 Moto3: 15:00-15:35

FP1 Moto2: 15:50-16:30

FP1 MotoGP: 16:45-17:30

P Moto3: 19:15-19:50

P Moto2: 20:05-20:45

P MotoGP: 21:00-22:00

Sabato 28 marzo

FP2 Moto3: 14:40-15:10

FP2 Moto2: 15:25-15:55

FP2 MotoGP: 16:10-16:40

Qualifiche MotoGP: 16:50-17:30

Qualifiche Moto3: 18:45-19:25

Qualifiche Moto2: 19:40-20:20

Sprint MotoGP: 21:00 (10 giri)

Domenica 29 marzo

Warm-Up MotoGP: 17:40-17:50

Gara Moto3: 19:00 (14 giri)

Gara Moto2: 20:15 (16 giri)

Gara MotoGP: 22:00 (19 giri)

Quote Motomondiale, GP Austin 2026

Al COTA è Marc Marquez @1.70 a tornare dominatore per la vittoria della gara lunga su Marco Bezzecchi @3 poi c’è un un salto netto @11 con un trio di centauri: Pedro Acosta, Alex Marquez e Jorge Martin. Ancora più indietro Pecco Bagnaia @26. Il Cabroncito ha la stessa quota @1.70 da favorito anche per la pole position nelle qualifiche di sabato dove anche in questo caso abbiamo il Bez @3 volte la posta come primo avversario dello spagnolo.

I nostri pronostici sul Gran Premio delle Americhe 2026

Finora non ci siamo mossi sui primi due GP del motomondiale, a differenza della F1 in cui abbiamo già dato 2 giocate, entrambe incassate, e abbiamo già giocato anche per il terzo GP di questa settimana, visto che è in pista anche la Formula 1 a Suzuka per il GP del Giappone in questo weekend. Al momento vi indirizziamo li per le scommesse sui motori, mentre con la MotoGP ci aggiorniamo nel fine settimana sul canale VIP BETTING MANIAC dopo aver visto le libere, e dopo aver visto alcune quote su testa a testa e gruppi che al momento non sono ancora disponibili. Al COTA la tentazione di prendere Marc Marquez è tanta, ma con questa Aprilia e questo Bez, la quota sotto la pari @1.7 ci sembra davvero povera e non ci regala tanto valore.

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