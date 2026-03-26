Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Giappone 2026. A Suzuka Antonelli cerca il bis. Occhio a Bearman

Pronostici F1 GP Giappone 2026
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26 Marzo 2026

Torna subito in pista la Formula 1 che dopo la Cina rimane in Asia col Gran Premio del Giappone dove le Mercedes tornano favorite, con Anrtonelli che cerca il bis dopo Shanghai, ma a Suzuka sarà difficile, e la Ferrari prova a inserirsi. Attenzione alla sorpresa Oliver Bearman con Haas. Pronostici F1 GP Giappone 2026.

Pronostici F1 GP Giappone 2026: i protagonisti a Suzuka

Dopo Shanghai Suzuka, la stagione 2026 di Formula 1 si appresta a vivere il terzo weekend di gara del mondiale F1 col Gran Premio del Giappone 2026. Si tratta dell’ultima tappa orientale prima che il campionato subisca una lunga e inaspettata pausa per tutto il mese di aprile, dovuta alle cancellazioni degli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita per il conflitto nei territori del Golfo.

In Cina ci eravamo lasciati con la prima vittoria in carriera del giovane italiano, Kimi Antonelli, con Mercedes, una monoposto nel mirino delle avversarie, sia per il dominio in gara oltre che in qualifica sia per questioni regolamentari. Il 19enne italiano non solo va a caccia del secondo sigillo consecutivo per mettere pressione al compagno George Russell che rimane il pilota da battere. Su questo tracciato inoltre Kimi vanta il giro record in gara, fatto segnare l’anno scorso, dove a vincere fu un Max Verstappen ora in cerca di sé stesso con un RedBull in affanno.

Pure la dominatrice degli ultimi 2 anni, la McLaren, appare molto indietro, ad iniziare dal campione del mondo in carica, Lando Norris, che forse ha già capito che dovrà abdicare, come Oscar Piastri sembra avere poche chance al momento per inserirsi per la vittoria.

Anche in Giappone la principale avversaria delle Frecce D’Argento dovrebbe essere la Ferrari, sempre sul podio in questo avvio di stagione una volta con Charles Leclerc e una volta con Lewis Hamilton, che ha finalmente messo a segno la sua prima top-3 in rosso. In Giappone la scuderia di Maranello riuscirà a colmare il gap sulla Mercedes per centrare un successo che manca da oltre un anno? Quello che è certo è che la SF-26 ha dimostrato di essere l’unica monoposto in grado di sfidare la W17.

Tra le possibili sorprese attenzione alla Haas, motorizzata Ferrari, e in particolare occhio ai possibili squilli di Oliver Bearman, talento emergente che punta alla Rossa di Maranello nei prossimi anni. Le nuove entrate Audi e Cadillac sono ancora in fase di assestamento, ma Audi ha mostrato segnali incoraggianti.

Pronostici F1 GP Giappone 2026

Pronostici F1 GP Giappone 2026

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Giappone?

Si parte venerdì con le Prove Libere 1 alle 03:30, seguite dalle Prove Libere 2, alle 07:00. Sabato si ritorna in pista alle 03:30 con le Prove Libere 3 che anticipano le Qualifiche alle 07:00. Domenica alle 07:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Giappone. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 al canale 207 (differita su TV8 da confermare). 

Venerdì 27 marzo
Prove libere 1: ore 3:30 – 4:30
Prove libere 2: ore 7:00 – 8:00

Sabato 28 marzo
Prove libere 3: ore 3:30 – 4:30
Qualifiche: ore 7:00

Domenica 29 marzo
Gara: ore 7:00

Gran Premio del Giappone 2026: circuito, record, meteo

Circuito. Suzuka Circuit. Il tracciato di Suzuka fu inizialmente costruito nel 1962, all’interno di un luna park di proprietà della Honda, e sarebbe dovuto funzionare solamente come circuito per i test della casa giapponese. Negli anni ottanta però, la FIA decise di inserirlo nel calendario di Formula 1 al posto del tracciato del Fuji, accontentando in tal modo gli interessi della casa motoristica giapponese, che al momento stava dominando. Questo tracciato è considerato uno dei più tecnici al mondo, con curve velocissime e settori in cui la precisione del pilota riesce ancora a fare la differenza. Inoltre, Suzuka è l’unica pista del mondiale ad avere una conformazione ad otto. Distanza a giro: 5,807km. Numero di curve: 18, nove a destra, nove a sinistra. Numero giri: 53.

Record. Giro veloce: 1:30.965 (Andrea Kimi Antonelli, 2025). Pilota più vincente GP Giappone: Michael Schumacher (6).

Risultato ultimo GP Giappone (2025): 1° Verstappen (Red Bull), 2° Norris (McLaren), 3° Piastri (McLaren). Pole position: Verstappen (Red Bull).

Meteo. Secondo le previsioni fornite da accuweather.com, dalle prime sessioni di prove libere alla gara il cielo sarà infatti nuvoloso, con una maggior schiarita solo in occasione delle qualifiche. Di conseguenza, il rischio di precipitazioni sarà di fatto nullo, così come per venerdì, ma il timore della pioggia sarà più elevato proprio per la gara: con temperature massime stabili sui 21° per l’intero fine settimana, la probabilità di precipitazioni del GP è stimata al 55%.

Risultati F1 GP Cina 2025

Quote Formula 1, GP Giappone 2026

Gli esperti Sisal, dopo le prime due doppiette nelle prime due gare per le Frecce d’Argento, ritengono che sarà ancora una lotta in famiglia anche sui tornanti di Suzuka: il successo di George Russell, favoritissimo, è offerto a 1,65 mentre si sale a 3,75 per la vittoria, la seconda consecutiva, di Kimi Antonelli. Il pilota bolognese, in caso di gradino più alto del podio, diventerebbe il secondo italiano, dopo Alessandro Nannini, a trionfare nella terra del Sol Levante. La Mercedes ha dominato, in Giappone, tra il 2014 e il 2019 con tre piloti differenti: Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Valtteri Bottas.

Alle spalle delle vetture tedesche si piazzano le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La Rossa vuole porre fine a un digiuno lungo 22 anni: l’ultimo a trionfare a Suzuka fu, neanche a dirlo, Michael Schumacher, recordman del tracciato con sei successi. Il Predestinato, vincente a 3,75, è consapevole, quest’anno, di potersela giocare con le Mercedes quasi alla pari e non mollerà un centimetro pur di impensierire Russell e Antonelli. Stessi pensieri per il sette volte campione del mondo, reduce dal suo primo podio con la Ferrari. Hammer, in Giappone, ha tagliato il traguardo davanti a tutti ben 5 volte e l’idea di raggiungere il Kaiser Schumacher a quota 6, lo stuzzica non poco. Il trionfo di Hamilton si gioca a 9,00.

Lontanissimi, al momento, gli altri possibili protagonisti della gara: Max Verstappen, da quattro stagioni padrone assoluto di Suzuka con la Red Bull, è offerto a 20 mentre le due McLaren di Lando Norris, a 25, e Oscar Piastri, in quota a 33, sembrano costrette a un altro Gran Premio di rincorsa.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Giappone 2026

Cerchiamo di continuare la nostra stagione perfetta dopo le casse in Australia e Cina sempre sulle qualifiche, prima con la quota @2.75 regalata su Russell a Melbourne, e poi raddoppia anche con Leclerc davanti a Verstappen in griglia a Shanghai.

🏎F1 GP CINA 2026
🔸TaT Qualifica Leclerc v Verstappen: LECLERC @2.00 (stake 0.25)✅

🏎F1 GP AUSTRALIA 2026
🔸George Russell: POLE POSITION @2.75 (stake 0.25)✅

Veniamo ora all’appuntamento storico di Suzuka e come detto la Haas, in particolare con Oliver Bearman, potrebbe essere la sorpresa, e nell’accoppiamento con Pierre Gasly lo prendiamo vincente. Vero che Gasly in una pista tecnica come Suzuka potrebbe avere un vantaggio con la sua esperienza, ma l’Alpine rimane inferiore anche se dopo il 10° posto in Australia il francese ha migliorato con un 6° in Cina. Bearman però è un pilota coraggioso e di talento che potrà fare la differenza a Suzuka, e non dimentichiamoci che dopo il 7° posto in Australia si è confermato migliorando ulteriormente in Cina al 5° posto, quindi comunque davanti a Gasly che a Suzuka ha un miglior piazzamento recente al 7° posto nel 2023 con Alpine. Nel 2025 ha chiuso in 13ª posizione. Bearman ha corso a Suzuka per la prima volta in F1 nel 2025, impressionando subito per la rapidità di adattamento su uno dei circuiti più tecnici del mondiale, chiudendo al 10° posto a punti.

🏎F1 GP GIAPPONE 2026
🔸TaT Gara Bearman v Gasly: BEARMAN @1.70

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