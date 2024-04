Pronostici MotoGP GP Spagna 2024. Non sarà un testa a testa stagionale così scontato tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, perchè, oltre a Marc Marquez, sono diversi i piloti che possono inserirsi, ad iniziare da Pedro Acosta e Mavericks Vinales. A Jerez gli spagnoli corrono in casa, e torna anche Dani Pedrosa con una wild card.

Pronostici MotoGP GP Spagna 2024: i protagonisti del weekend

Dal 26 al 28 aprile la MotoGP torna in pista e sarà di scena l’attesissimo Gran Premio di Spagna 2024, a Jerez, quarto appuntamento della stagione del motomondiale, il primo della lunga campagna europea. Arriviamo al GP di Spagna con Jorge Martin in fuga nella classifica generale della classe regina con 80 punti e +21 su Enea Bastianini, +24 su Maverick Vinales e +26 su Pedro Acosta, mentre Francesco Bagnaia è solo quinto a 30 punti di distacco.

Proprio Pecco Bagnaia è chiamato al riscatto a Jerez, pista in cui il torinese si è imposto nelle ultime due edizioni. Il tris si gioca a @3,50 di quota, identica a quella al leader del motomondiale, Jorge Martin, che invece sul circuito intitolato ad Angel Nieto ha ottenuto un solo podio in carriera, con un terzo posto in Moto2.

Poco più indietro un nutrito gruppo di spagnoli, con Marc Marquez e Maveric Vinales proposti @4,75 per la vittoria nella gara domenicale, mentre si sale a @7,20 per Pedro Acosta e @10 per Aleix Espargaro.

Quote che cambiano in vista della Sprint, in cui Martin viene proposto come favorito assoluto @2,75, con Acosta @4,75 e il terzetto Bagnaia, Marc Marquez e Vinales @5. Per quanto riguarda la pole position in Qualifica, comanda ancora @3 volte la posta, con Bagnaia e Vinales @4,40.

Pronostici MotoGP GP Spagna 2024: circuito

Il GP di Spagna ha più volte cambiato sede nell’arco dei decenni, trovando collocazione stabile solo dalla seconda metà degli anni ’80, quando si è stanziato a Jerez de la Frontera. Nel 2018 il tracciato è stato dedicato alla memoria di Angel Nieto. Nel 2019 curva 6 è stata intitolata a Dani Pedrosa, uno dei ‘maestri’ di questo tratto del circuito e proprio Dani sarà in pista questa settimana con una wild card. Il circuito è lungo 4.423 metri, largo 11, con 13 curve: 5 a sinistra e 8 a destra.

Record. Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7). Piloti in attività con vittorie a Jerez de la Frontera: 3 – PEDROSA Dani (ESP) {2008, 2013, 2017}. 3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018, 2019}. 2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2020}. 2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023}. 1 – MILLER Jack (AUS) {2021}. Italiani vincitori a Jerez de la Frontera: ROSSI Valentino (2001, 02, 03, 05, 07, 09, 16). CAPIROSSI Loris (2006). BAGNAIA Francesco (2022, 2023). Vincitore Sprint 2023: BINDER Brad (Ktm). Piloti in attività con pole position a Jerez de la Frontera. 4 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019, 2020, 2020, 2021}. 1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023). 1 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2023}. Il record della pista (1’36.170) appartiene a Francesco Bagnaia, firmato con la Ducati nel 2022.

Pronostici MotoGP GP Spagna 2024: programma completo, guida TV

Il fine settimana del GP di Spagna sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che farà vedere ogni sessione, quindi su Sky Sport 1 (201) che proporrà le fasi clou del weekend iberico. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse in diretta le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare saranno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

Venerdì 26 aprile

Ore 09.00-09.35 Prove libere Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Prove libere 1 Moto3

Ore 14.05-14.45 Prove libere 1 Moto2

Ore 15.00-16.00 Prove libere MotoGP

Sabato 27 aprile

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.50-13.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.15-13.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP

Domenica 28 aprile

Ore 09.40-09.50 Warm-Up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.15 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP

Quote Gran Premio Jerez de la Frontera 2024

Free Pick GP Jerez 2024

Al momento, senza le quote di testa a testa, piazzamenti e gruppi, fare pronostici su questo GP è impossibile. Per la pole i nomi che ci piacciono sono i soliti due: Martin e Bagnaia, ma con Acosta che potrebbe inserirsi sul giro secco. Per le scommesse su Jerez vi diamo comunque appuntamento nel fine settimana sul nostro canale Telegram dove usciranno aggiornamenti e scommesse, se troveremo quote di valore dopo le prove, o dopo le qualifiche, in vista di Sprint Race e della gara di domenica.

